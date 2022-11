Rolnictwo węglowe na ostatniej prostej - jakie płatności za praktyki?

Podziel się

Całkowita emisja gazów cieplarnianych z polskiego rolnictwa wyniosła w 2018 r. (według danych naszego rządu) ok. 8 proc. całkowitej antropogenicznej emisji kraju

Krajowy Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej wprowadza do praktyki rolniczej ekoschemat – rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi. Składa się on z kilku praktyk, które są już znane rolnikom i były przez nich wykorzystywane w uprawie. Realizując je, producenci otrzymają dodatkowe pieniądze, które powiększą ich płatności bezpośrednie. Przyjrzyjmy się, dlaczego zostały one zdefiniowane jako rolnictwo węglowe i na jakie dopłaty mogą liczyć ci rolnicy, którzy będą te praktyki stosowali.

UE wprowadziła przepisy mające na celu ograniczenie emisji o co najmniej 40 proc. do 2030 r. Z optymizmem patrzy w przyszłość. W jej ocenie skuteczna realizacja krajowych planów w zakresie energii i klimatu przedłożonych Komisji w latach 2019/2020 może doprowadzić do redukcji emisji gazów cieplarnianych w UE-27 o 41 proc. w 2030 r. w porównaniu z 1990 r. Niebawem pakiet prawny Obowiązujące prawodawstwo jest obecnie aktualizowane. Komisja Europejska ma niebawem przedstawić pakiet rozwiązań prawnych dla rolnictwa węglowego. Według ostatnich informacji zostanie on zaprezentowany...

To jest artykuł dostępny dla zalogowanych użytkowników! Zaloguj się aby czytać dalej Lub załóż darmowe konto , dzięki któremu uzyskasz dostęp do unikalnych treści Farmer.pl!