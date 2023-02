Nowy nabór wniosków o dopłaty unijne zbliża się wielkimi krokami. Rolnicy są zdezorientowani i pytają jak to właściwie ma wyglądać? Czy niejasności w systemie spowodują, że część rolników zrezygnuje z dopłat? Tego obawia się Jan Ardanowski, były minister rolnictwa.

Podczas posiedzenia prezydenckiej Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich Narodowej Rady Rozwoju, którego tematem była pomoc państwa w merytorycznym wspieraniu decyzji rolnika pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących wejścia nowej WPR. Czy rolnicy są na nią gotowi? Czy system ich szkolenia jest na tyle jasny, przejrzysty, a doradcy na tyle kompetentni, że wykorzystanie unijnych dopłat będzie w zasięgu ręki każdego gospodarza? Wątpliwości jest tym więcej, im bliżej 15 marca.

Krajowy plan strategiczny wchodzi w życie i wymaga wielu zmian, bo inaczej uderzy we wszystkie typy gospodarstw. Chociaż słyszymy, że idzie ku dobremu, bo dopłaty dla rolników będą większe, jest to nieprawdą. Przyjęto błędne założenie, ponieważ podzielono całą kwotę pieniędzy przyznaną na dopłaty przez ilość hektarów i wyszło, że będzie trochę więcej niż było wcześniej i jest to wartość zbliżona do średniej unijnej. Tylko, że te dopłaty dzielą się na kwotę podstawową, którą rolnik dostaje z tytułu tego, że uprawia pole. Faktycznie jest to kwota znacznie niższa niż było to wcześniej tj. 118 euro do hektara. Przewidziane są jeszcze dodatkowe premie dla gospodarstw do 30 ha oraz dla młodych rolników. Jednak cała reszta dopłaty zależy od aktywnej postawy rolnika, czyli składania wniosków i spełnienia szeregu skomplikowanych warunków, czyli przede wszystkim tzw. ekoschematów – alarmuje Ardanowski.

70% gospodarstw nie skorzysta z dopłaty dobrostanowej

Były minister rolnictwa szacuje, że niemal 70% gospodarstw utrzymujących bydło nie będzie mogło skorzystać z dopłaty dobrostanowej. Dlaczego? Ponieważ właśnie 70% bydła w Polsce, zwłaszcza w małych gospodarstwach, utrzymywanych jest na uwięzi, a to wykluczy możliwość skorzystania z dopłat dobrostanowych. Inwestycja w obory wolnostanowiskowe jest zaś olbrzymim wyzwaniem finansowym, na które w obecnej sytuacji rolnicy nie są sobie w stanie pozwolić.

– Analizie zostały poddane działania Ośrodków Doradztwa Rolniczego. System funkcjonuje dobrze, jednak nie wiadomo, czy będzie w stanie odpowiedzieć na wszystkie pytania - podkreśla Ardanowski. - Za miesiąc rozpocznie się składanie wniosków przez rolników, a w dalszym ciągu nie jest zamknięta legislacja, do której potrzebne są rozporządzenia, będące potem podstawą do rozpatrywania wniosków i do oceny przez ARiMR. Trzeba przyspieszyć te prace, bo one w konsekwencji wymagają przekazania rolnikom informacji, które będą przydatne do podejmowania decyzji w każdym gospodarstwie – dodaje.

Minister rolnictwa uspakaja: ze wszystkim zdążymy

Ministerstwo przekonuje, że wszystko będzie gotowe na czas, a rolnicy zostaną uzbrojeni w niezbędną wiedzę w ośrodkach doradztwa rolniczego.

- Jestem przekonany, że do 15 marca ta ustawa wejdzie w życie – zapewnia minister rolnictwa, Henryk Kowalczyk. – Co nie znaczy, że nie trzeba się do tego już przygotowywać. I to jest już czynione. Ponad 3000 doradców rolnych będzie się systematycznie spotykać z rolnikami i prowadzić szkolenia. To już trwa. Na razie jest jeszcze, niestety, niezbyt duże zainteresowanie, ale im bliżej terminu składania wniosków, tym będzie ono wzrastało – dodaje.

Ardanowski nie podziela jednak tego optymizmu. Zaznacza, że wprowadzenie zapisów do polskiego prawa odbywa się zawsze na ostatnią chwilę. To nie jest może samo w sobie niebezpieczne, bo i tak większość rolników składa wnioski na końcu okresu, a ten jest często przedłużany o kilka tygodni. Jak podkreśla polityk większym problemem, jest fakt, iż trudno oczekiwać od rolników poprawnie złożonych wniosków, zainteresowania się konkretnymi działaniami, które wymagają od nich dużej aktywności i często zmiany podejścia w gospodarstwie czy nowych działań, jeżeli nie są odpowiednio wcześniej o tym powiadomieni.

Jeżeli rolnicy nie będą odpowiednio poinformowani i mówiąc wprost, nauczeni, jakie działania trzeba w gospodarstwach podejmować, żeby ze środków UE korzystać, może się okazać, że będą w ogóle rezygnowali ze składania wniosków o wsparcie unijne – stwierdził Ardanowski.

Ośrodki Doradztwa Rolniczego nie są w pełni gotowe

Wątpliwości wśród rolników mnożą się. Słychać coraz więcej wątpliwości. Same ośrodki doradztwa rolniczego przyznają, że nie są w stanie na tą chwilę przekazywać kompleksowej wiedzy na temat KPS-u.

- Jesteśmy przeszkoleni i będziemy szkolić rolników. Część szkoleń naszych pracowników odbyła się z ramienia ARiMR, część przeprowadziła nasza jednostka wdrożeniowa, czyli CDR. Niemniej, dalej na bieżąco się uczymy, bo jeżeli chodzi o założenia nowego KPS to są one znane i każdy może do tego dotrzeć, jednak nadal brakuje nam nadal szczegółów, szczegółowych rozporządzeń dotyczących poszczególnych działań. Na nie czekamy, po to, żeby ta wiedza, którą przekazujemy rolnikom była jak najpełniejsza - mówi Wojciech Mojkowski, dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.