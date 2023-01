Rolnicy nie chcą sprzedawać kukurydzy do Elewarru

Wprowadzenie zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy do Polski nie jest możliwe, fot. A.Kozłowska / farmer.pl

Rolnicy twierdzą, że import zbóż z Ukrainy do Polski jest zbyt duży i ewidentnie obniża ceny krajowego ziarna. Zdaniem wicepremiera Henryka Kowalczyka to tylko część prawdy.

- Obniżka cen spowodowana jest tylko w części importem zboża z Ukrainy na teren Polski i to w przygranicznych miejscach, ale też spadkiem cen na rynkach światowych - stwierdził podczas ubiegłotygodniowej konferencji prasowej podsumowującej 2022 r. w rolnictwie wicepremier Henryk Kowalczyk.

Jak dodał, to giełda Matif jest takim wskaźnikiem cenowym (swoja drogą dlaczego nie nasz "wspaniały", rodzimy Giełdowy Rynek Rolny, zbudowany dwa lata temu za ogromne pieniądze...). - Te dwa elementy (import i cena na Matif - dop. red.) nałożyły się na siebie. Ufam, że nastąpi odbicie cenowe, jeśli chodzi o giełdy światowe na rynkach zbóż, co spowoduje również odbicie cenowe jeśli chodzi o Polskę - zaznaczył wicepremier.

Dodał, że wprowadzenie zakazu importu produktów rolnych z Ukrainy do Polski nie jest możliwe ze względu na obowiązujące umowy międzynarodowe (głównie te związane z uczestniczeniem naszego kraju w strukturach UE), zostały już jednak wprowadzone pewne ograniczenia, co spotkało się ze zrozumieniem ze strony Mykoły Solskiego, ministra rolnictwa Ukrainy.

Jaskółki wzrostów cen zbóż?

- Ceny zbóż w Polsce są na bieżąco monitorowane - zapewnia tymczasem resort rolnictwa podlaski samorząd rolniczy w odpowiedzi na jedno z pism tamtejszych rolników w sprawie sytuacji we wschodnich województwach Polski.

- Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW wynika, że w okresie 12-18 grudnia 2022 r. średnia cena netto kukurydzy mokrej w Polsce wzrosła o prawie 6 proc. w porównaniu do ceny sprzed tygodnia i wynosiła 837 zł/t. Cena była wprawdzie o ok. 7 proc. niższa niż miesiąc temu, ale o ok. 57 proc. wyższa niż przed 2 laty - wskazuje Joanna Trybus, zastępca dyrektora Departamentu Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dodaje, że w okresie przedświątecznym, po wcześniejszych spadkach cen, odnotowywano wzrosty stawek zbóż (zarówno kukurydzy, jak i pszenicy) na europejskiej giełdzie MATIF oraz na giełdzie amerykańskiej. - Może to pociągnąć za sobą wzrosty cen w Polsce - zaznacza dyr. Trybus.

Rolnicy nie chcą sprzedawać kukurydzy do Elewarru

- Odnosząc się do zgłaszanych problemów ze sprzedażą kukurydzy informujemy, że Elewarr sp. z o.o. prowadzi na bieżąco skup wyłącznie polskiej kukurydzy mokrej po cenach rynkowych. Spółka posiada swoje oddziały również na południowym wschodzie Polski. Z informacji spółki wynika, że nie ma ze strony rolników dużego zainteresowania sprzedażą kukurydzy - zaznacza też Joanna Trybus.

W dalszej części odpowiedzi udzielonej Podlaskiej Izbie Rolniczej zawarto w zasadzie te same informacje, o których pisaliśmy dla Państwa w poniższym artykule:

Kaucje nie są możliwe

Z odpowiedzi udzielonej przez resort rolnictwa Zarządowi KRIR (wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych do wicepremiera Henryka Kowalczyka, realizujące wniosek przyjęty podczas XIV posiedzenia KRIR V kadencji z 1. grudnia 2022 r. w sprawie podjęcia działań w celu poprawy sytuacji związanej z nadmiernym importem zboża z Ukrainy do Polski) dowiadujemy się natomiast m.in. że zboże z Ukrainy nie może być zabezpieczane kaucjami.

- Odnosząc się do wprowadzenia kaucji zabezpieczających dla importerów z Ukrainy – z informacji Ministerstwa Finansów wynika, że instytucja "tymczasowej kaucji" nie jest znana Unijnemu Kodeksowi Celnemu i aktom wykonawczym i delegowanym – tym samym nie może być stosowana na terytorium Unii, w tym na terytorium RP - wskazuje w odpowiedzi Janusz Kowalski, wiceminister rolnictwa.