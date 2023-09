Rolnik dostanie dopłatę do zbóż i rzepaku, ale najpierw musi z niej zrezygnować

Podziel się

Rolnicy będą musieli złożyć oświadczenie i... zrzec się dopłat, fot. collage / shutterstock / pixabay

Rolnik dostanie dopłatę do zbóż i rzepaku, ale najpierw musi z niej zrezygnować i ponownie złożyć wniosek o wypłatę tych środków. Będzie miał na to czas do końca października. Formalnie pieniądze dostanie jednak dopiero wtedy, gdy zgodzi się na to KE. Rząd wystawia cierpliwość rolników na kolejną próbę.....

PARTNER SERWISU

To kolejna - po dopłatach do materiału siewnego udzielanych w ramach pomocy wojennej - ciekawa konstrukcja prawna dla rolników. W skrócie: jeśli rolnik nie dostał do tej pory przyznanej mu wcześniej pomocy z tytułu dopłat do zbóż i oleistych (kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych, rzepaku lub rzepiku), bo niestety znalazł się w gronie osób, dla których nie starczyło pieniędzy z tej puli środków, będzie musiał zrzec się tej pomocy, a następnie złożyć nowy wniosek w tej sprawie do ARiMR. Wtedy Agencja wypłaci mu należne pieniądze, ale już z innej koperty. Wszystko to pod warunkiem, że na taki zabieg zgodzi się Komisja Europejska. Tymczasem nowelizację przepisów w tej sprawie skierowano do podpisu premiera. Zabrakło pieniędzy na dopłaty do zbóż i oleistych Cała sytuacja wzięła się z tego, że zabrakło pieniędzy na dopłaty do zbóż i oleistych. Czytaj więcej Zabrakło pieniędzy na dopłaty do zbóż i oleistych. Co teraz? Konkretnie zabrakło 610 mln zł dla 51 tys. rolników, którzy wystąpili o taką pomoc. To ci gospodarze, którzy otrzymali informację z ARiMR o "niezałatwieniu sprawy w terminie". Aby uratować sytuację, czyli aby wszyscy rolnicy jednak otrzymali wsparcie, polski rząd wystąpił do Komisji Europejskiej o zgodę na uruchomienie dodatkowej puli środków pozwalającej na przekazanie wsparcia wszystkim, którzy spełniają warunki do jego przyznania. Czytaj więcej Na wsi jest bieda? Przeciętny dochód z hektara za ub. rok jest rekordowy! Rolnik musi złożyć oświadczenie i zrzec się dopłat W procedowanych przepisach proponuje się, aby pomoc była przyznawana w drodze decyzji kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, na wniosek tego producenta rolnego złożony do dnia 31 października na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję na jej stronie internetowej. Zgodnie z projektowanymi przepisami wniosek będzie zawierał tylko niezbędne dane identyfikujące producenta rolnego oraz oświadczenie: o zagrożeniu utraty płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy oraz niewypłaceniem pomocy, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez ARiMR zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych,

o zrzeczeniu się prawa do pomocy, o której mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez ARiMR zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych. Wysokość pomocy będzie ustalana zgodnie z projektowanymi przepisami na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez ARiMR zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych. Czyli nic tu się nie zmienia, wysokość wsparcia będzie taka sama, jak w naborze zakończonym 31 lipca. Kiedy ARiMR wypłaci pieniądze? W sumie, o dopłaty do zbóż i rzepaku ubiega się w ARiMR 131,6 tys. rolników. Jak wynika z nieoficjalnych doniesień, gospodarze, którzy "załapali się" na wcześniej zadekretowaną pulę środków, mogą się spodziewać wypłat należnych pieniędzy już od przyszłego tygodnia, według kolejności złożenia wniosku. Pozostali, no cóż. Muszą uzbroić się w cierpliwość. Otrzymają dopłaty dopiero wtedy, gdy KE zgodzi się na zwiększenie budżetu pomocy.... Czytaj więcej Najlepszy handel ziemniakami jest na targowiskach

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin