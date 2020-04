Rolnikom przyznano zasiłek chorobowy w ramach Tarczy Antykryzysowej 2.0

17 kwietnia br. Prezydent RP podpisał ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Wśród nowelizowanych przepisów znalazł się zapis przyznający większy zasiłek choroby dla rolników, objętych kwarantanną lub hospitalizacją z powodu koronawirusa.

Wczoraj, czyli 17 kwietnia br. Prezydent RP podpisał ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, a nowelizujący przepisy ustaw zawartych w pakiecie tzw. Tarczy Antykryzysowej. R

Część wprowadzonych zmian w przepisach dotyczy też rolników. Największa z nich dotyczy wielkości odszkodowania przyznanego rolnikom z tytułu zasiłku chorobowego. Jak pisaliśmy wcześniej, MRiRW opublikowało 18 marca br. projekt rozporządzenia z którego wynikało, że każdy rolnik zarażony koronawirusem miał otrzymać zasiłek w wysokości nie przekraczającej 15 zł za każdy przechorowany dzień i to na skrócony okres 14 dni. W sumie dawało to tylko 210 zł brutto zasiłku dla chorego rolnika. Nic dziwnego, że rozporządzenie to spotkało się z oburzeniem i ogólnym protestem rolników w całej Polsce.

Zasiłek chorobowy z powodu koronawirusa

Zgodnie Ustawą każdy rolnik, jak i jego członek rodziny mogą wnioskować o specjalny zasiłek choroby z powodu choroby koronawirusa – na podobnych zasadach, jak zleceniobiorcy u samozatrudnieni mogą wnioskować o tzw postojowe. Na ile mogą liczyć rolnicy w ramach tego zasiłku?

Jak czytamy w podpisanej przez Prezydenta RP ustawie:

"Art. 31zy3 . Rolnikowi i domownikowi, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174), w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19, przysługuje zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564)."

Powyższy zasiłek choroby ma równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, czyli wyniesie 1 300 zł brutto przez minimum 14 dni (i więcej). Czyli na czas, jakim rolnik zostanie objęty kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją.

Zgodnie z art 34. ustawy o Zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, kwarantanna lub nadzór epidemiologiczny nie mogą trwać dłużej niż 21 dni.