Rolnicy, którzy chcą odzyskać pieniądze z niezapłaconych faktur za dostarczone w 2022 r. do skupu towary rolno-spożywcze, powinni albo sami (na wszelki wypadek) zgłosić swoich dłużników do rejestru podmiotów niewypłacalnych prowadzonego przez KOWR, albo przypomnieć o tym obowiązku swoim dłużnikom.

Z dniem 1 lipca 2023 roku zaczęła obowiązywać ustawa o Funduszu Ochrony Rolnictwa, której celem jest utworzenie możliwości prawnych gwarantujących producentom rolnym uzyskanie rekompensaty z tytułu utraty przychodów z prowadzonej przez nich działalności rolniczej, w przypadku upadłości podmiotu skupującego produkty rolne. Funduszem zarządza KOWR.

W tym roku mają być rozliczone przypadki niewypłacalności za 2022 rok.

Wnioski o przyznanie rekompensaty producenci rolni będą mogli składać od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2023 r. 15 września zostanie ogłoszona w drodze rozporządzenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi stawka rekompensaty. KOWR wyda decyzję o przyznaniu rekompensaty w terminie do dnia 30 września 2023 roku. Rekompensata zostanie wypłacona w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

Rolniku przypomnij swojemu dłużnikowi, żeby zgłosił się do KOWR

Czasu na dopilnowanie spraw związanych z odzyskaniem należności na linii rolnik - podmiot upadły - KOWR jest więc w tym roku bardzo mało. Co więcej, trzeba pamiętać, że jeśli KOWR ma wypłacić rekompensatę rolnikom, to musi mieć wiedzę o ich dłużnikach.

Co prawda, zapisami ustawy o FOR, podmioty skupujące, które stały się niewypłacalne, syndyk albo inne osoby sprawujące zarząd nad majątkiem tego podmiotu, zostali zobowiązani do przekazania Dyrektorowi Generalnemu KOWR, w wersji elektronicznej - w tym roku do 1 września - wykazu producentów rolnych, którzy nie otrzymali zapłaty za zbyte temu podmiotowi produkty rolne, ale życie potrafi zaskakiwać.

Podmiot niewypłacalny może przecież zniknąć.

- Prosimy rolników o informację o podmiotach, które nie zapłaciły w ub. roku za dostarczone produkty, bowiem ustawa o FOR obowiązuje dość krótko, i nie do wszystkich być może dotarła informacja o obowiązkach z tym związanych - zwrócił się do słuchaczy środowego webinaru zorganizowanego przez ARiMR Paweł Poleski, p.o. zastępcy dyrektora Departamentu Interwencji Rynkowych.

Informację tę można przekazywać po prostu dzwoniąc do KOWR lub pisząc maila na skrzynkę pocztową Ośrodka.

- Prosimy też o przypomnienie swoim dłużnikom o obowiązku zgłoszenia do KOWR wykazu rolników, którym dany podmiot zalega z płatnością za faktury - dodał dyr. Poleski.

Jest to o tyle ważne, że informacje o podmiotach niewypłacalnych będą brane pod uwagę przy weryfikacji złożonych przez rolników wniosków o wypłatę rekompensaty.

Kiedy rolnik nie dostanie rekompensaty?

A co, jeśli firma-dłużnik nie zgłosi do KOWR wymaganych dokumentów? Czy w tej sytuacji rolnik nie dostanie rekompensaty?

Jak ustaliła redakcja farmer.pl, dostanie. Rolnik składając wniosek o rekompensatę musi przedstawić faktury, gdzie będą widniały dane upadłej firmy. Mimo braku zgłoszenia do wykazu, KOWR będzie docierał do takich przedsiębiorstw, aby potwierdzić zgłoszone przez rolnika transakcje, a dodatkowo nałoży jeszcze karę na tę firmę, za niedopełnienie obowiązku.

Ważne: ustawa o FOR nie obejmuje takich sytuacji, gdy dana firma nie zapłaciła rolnikowi w 2022 r. za fakturę, a mimo to działa dalej.

Rachunek w SKOK trzeba zmienić na bankowy

Jak uczulał w trakcie webinarium dyr. Poleski, rekompensata z FOR będzie wypłacana od kwoty netto na fakturze. Zwrot podatku Vat nie podlega zapisom ustawy o FOR.

I jeszcze jedna ważna informacja: rolnik nie otrzyma rekompensaty, jeśli we wniosku o jej wypłatę poda rachunek w SKOK.

- Środki mogą być wypłacone tylko i wyłącznie na rachunek bankowy - zaznaczył dyr. Poleski.