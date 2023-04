Władze na Kremlu znów sięgają po niezawodny oręż, jakim jest szantaż żywnościowy. Nie widzą możliwości kolejnego przedłużenia porozumienia dotyczącego eksportu zboża z Ukrainy przez Morze Czarne. Co to oznacza?

Władze rosyjskie ponowiły krytykę realizacji porozumienia zbożowego i kwestionują możliwość jego przedłużenia - donoszą zachodnie media. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział wczoraj wprost, że perspektywy przedłużenia umowy z ONZ i Turcją są w obecnej sytuacji wątpliwe, bo Zachód nie realizuje swoich zobowiązań - podała agencja Interfax.

Obecna umowa wygaśnie w połowie maja. Minister spraw zagranicznych Rosji Siergiej Ławrow zagroził zerwaniem porozumienia zbożowego z winy Zachodu. Jak czytamy na rolniczym portalu szwajcarskim Schweizer Bauer, Rosja od miesięcy skarży się na utrudnienia w eksporcie nawozów i zboża. Bo choć unijne i amerykańskie sankcje nie dotyczą płodów rolnych czy nawozów, restrykcje w sektorze finansowym, ubezpieczeniowym oraz w leasingu statków mocno odbijają się na rosyjskim eksporcie. Z tego również powodu umowa zbożowa poprzedni raz przedłużona została tylko o 60, a nie o 120 dni.

Widmo głodu

Trudno nie dostrzec, że obecna sytuacja faktycznie nie skłania Rosji do kolejnych ustępstw w kwestii eksportu ukraińskiego zboża. Ukraina jest jednym z największych światowych eksporterów płodów rolnych na świecie. Wobec braku sukcesów militarnych w wojnie z Ukrainą, Rosja może zechcieć znów zaszantażować świat widmem głodu w krajach biednych, a drastycznych podwyżek cen żywności w krajach zamożniejszych.

W obu przypadkach grozi to nie tylko destabilizacją rynków, ale również wybuchami społecznego niezadowolenia i zawirowaniami w sytuacji geopolitycznej. Niepokoje społeczne to groźba masowych migracji, rzecz jasna do Europy. Trudno też wątpić by Rosja nie dostrzegała, że na Zachodzie pojawia się nie tyle niechęć, ale stopniowe znużenie tematem wojny na Ukrainie.

Import zamiast eksportu

Za oporem Rosji w kolejnych negocjacjach przemawia również - bądźmy szczerzy - sytuacja społeczna w Unii Europejskiej. Protesty rolników przeciw zalewaniu rynków zbożem z Ukrainy trwają w Polsce, Rumunii, Bułgarii, na Węgrzech i w Czechach. Władze UE nie zdołały zapobiec ich eskalacji, a uruchomiona pomoc nie rozwiązuje w żaden sposób problemu.

Rolnicy w Polsce i Czechach nie podważają konieczności pomocy walczącej Ukrainie, ale w innych wymienionych krajach trudno nie zauważyć albo prorosyjskich sympatii, albo przynajmniej braku zrozumienia dla wspierania ukraińskich oligarchów i międzynarodowych holdingów rolnych, które robią świetny interes na eksporcie zboża do Europy, a nie do głodującej Afryki. Niezły biznes na ukraińskim zbożu i kukurydzy zrobiły i wciąż robią - co już nie jest tajemnicą - również europejskie spółki, w których nie brak różnej maści prominentów.

Kto zawinił?

Trudno wyrokować, jak w kolejnych negocjacjach umowy zbożowej zachowa się Rosja. Jedno jest jednak pewne: protestujący w Europie rolnicy nie będą winni ich ewentualnego fiaska.

Jeżeli dziś musielibyśmy wskazać winnych, byłaby to z pewnością Bruksela. Bądźmy szczerzy do końca, to Komisja Europejska przedłużyła bezcłowy eksport zboża z Ukrainy, głucha na protesty z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. To KE krytykowała przeciwników tego rozwiązania.

To nie rolnicy broniący egzystencji swoich gospodarstw wspierają Putina i zagrażają Wolnej Ukrainie. Zagrażają jej ludzie, dla których pieniądz jest zawsze najważniejszy.