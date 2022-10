Ruszyła wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich

Podziel się

W tegorocznej kampanii o dopłaty bezpośrednie ubiega się 1,265 mln rolników, fot. shutterstock

Dziś 17 października - ruszyła więc wypłata zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast 1 grudnia rozpocznie się realizacja pozostałych kwot płatności za 2022 r. W tegorocznej kampanii o dopłaty ubiega się 1,265 mln rolników. Pula środków na ten cel to ok. 16,96 mld zł.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą konferencję Narodowe Wyzwania w Rolnictwie 2022, która odbędzie się 27 października. Zapraszamy!

Według ARiMR polscy rolnicy od 2019 r. otrzymują zaliczki na najwyższym dopuszczonym w Unii Europejskiej poziomie. W przypadku dopłat bezpośrednich wynoszą one 70 proc., a w przypadku płatności obszarowych – 85 proc. należnych dopłat. Czytaj więcej Jaka będzie wielkość płatności bezpośrednich od 2023 r.? Wypłata zaliczek potrwa do końca listopada, natomiast 1 grudnia rozpocznie się realizacja pozostałych kwot płatności za 2022 r. W tegorocznej kampanii o dopłaty ubiega się 1,265 mln rolników. Pula środków na ten cel to ok. 16,96 mld zł. Dla porównania, w ubiegłym roku wnioski o dopłaty bezpośrednie złożyło ok. 1,3 mln rolników. Budżet przeznaczony na ich realizację wynosił 15,63 mld zł. Podobnie było w 2020 r. Wówczas wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich złożyło 1,3 mln rolników, a koperta finansowa przeznaczona na realizację tych płatności wynosi 15,5 mld zł. Czytaj więcej Znamy już planowane stawki dopłat bezpośrednich za 2022 r. Zaliczki będą wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich oraz przejściowego wsparcia krajowego, po kontrolach administracyjnych i kontrolach na miejscu (wymóg zakończenia kontroli wynika z przepisów UE). Środki przekazywane będą wyłącznie na konta wskazane przez rolników we wnioskach o wpis do ewidencji producentów. Bardzo ważne jest zatem, by numery rachunków były aktualne. Jeżeli numer rachunku będzie nieaktywny, pieniądze wrócą do Agencji.

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin