Propozycja ryczałtu dla małych gospodarstw i uproszczeń w ekoschematach to wyraz strachu przed wynikiem najbliższych wyborów parlamentarnych?

Późnym wieczorem 11 lipca w Sejmie odbyła się debata nad sprawozdaniem Komisji Rolnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Posłowie generalnie poparli w trakcie debaty zgłoszone w projekcie zmiany, ale oczywiście nie obyło się to bez głosów krytycznych, sprowadzających się do zarzutu o strach przed wynikiem najbliższych wyborów parlamentarnych.

Rolnicy czekają na uproszczenia

Zbigniew Dolata, poseł sprawozdawca przypomniał, że nowelizacja Planu Strategicznego zakłada m.in., że w sytuacji naruszenia przepisów dotyczących przyznawania wsparcia w decyzji o przyznawaniu płatności zmniejszana będzie jedynie ta płatność, której dotyczy naruszenie powodujące nałożenie kary.

Wprowadza też bardzo istotną zmianę jaką są uproszczone płatności dla małych gospodarstw(do 5 ha).

- Zmiana będzie dotyczyć 51% rolników, którzy ubiegają się o płatności bezpośrednie, którzy gospodarują na zaledwie 12% gruntów rolnych. Płatność ta zastąpi wszystkie inne rodzaje płatności bezpośrednich, w tym ekoschematy. Dzięki tej zmianie rolnicy gospodarujący na niewielkich areałach, czyli gospodarstwa rodzinne, zyskają dodatkowy rok na przygotowanie się do nowych wymagań, a w roku bieżącym otrzymają dopłaty. Płatność dla małych gospodarstw będzie miała charakter opcjonalny. Ci którzy się zdecydują na skorzystanie z tej nowej opcji otrzymają 225 euro na hektar, czyli 1125 euro (przy 5 ha powierzchni) - tłumaczył poseł Dolata.

Kolejną zmianą jest uproszczenie ekoschematu rolnictwo węglowe oraz korekta w ekoschemacie rolnictwo ekologiczne.

Uproszczenia to wyraz strachu przed wynikiem najbliższych wyborów?

Tego zdania był Kazimierz Plocke z Koalicji Obywatelskiej.

- Uważamy, że zaproponowane przepisy to wyraz strachu i obaw przed rolnikami i wydarzeniami, które będą miały miejsce jesienią tego roku. Okazuje się, że nagle policzyliście, że jak czegoś natychmiast nie zrobicie, to kilkaset małych gospodarstw zamiast otrzymać równowartość 270 euro do ha – a taka jest średnia UE – mają otrzymać 119 euro do ha. Zatem z dnia na dzień proponujecie ryczałt dla wszystkich gospodarstw do 5 ha do poziomu 225 euro na ha. (...) A co z rolnikami, którzy mają na przykład 5 i pół ha? Tym się nie należy 225 euro do ha, tylko 119? Dziś tę operację nazywacie uproszczeniami w ekoschematach, których jest zbyt wiele i są zbyt skomplikowane. Otóż te uproszczenia zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy mają dotyczyć 51% rolników, czyli około 650 tys. gospodarstw rolnych. A gdzie byliście, gdy od 2 lat rolnicy, eksperci, opozycja zwracaliśmy uwagę, że ekoschematy są zbyt liczne, skomplikowane, akty wykonawcze zbyt późno wdrażane, szkolenia w powijakach. Jeździliście po Polsce i opowiadaliście, że macie wszystko pod kontrolą. Import ukraińskiego zboża też był pod kontrolą. Dziś wiemy jak z tą kontrolą wyszło. Zwracam uwagę, gdy startowała tegoroczna kampania wniosków o dopłaty dopiero publikowano rozporządzenia i szkolono ekspertów i doradców - stwierdził poseł Plocke.

I dodał:

- Rolnicy muszą wiedzieć, że płatności do 5 ha będą na rok. A co w przyszłym roku? Naszym zdaniem ten projekt ma charakter wyborczy.

Podobnego zdania był poseł Zbigniew Ziejewski z Koalicji Polskiej.

- Trudno nie odnieść wrażenia, że pomysł ten jest niczym innym jak kiełbasą wyborczą. W roku wyborczym proponuje się rolnikom dopłatę, która ma charakter jednorazowy. Dodatkowo patrząc na problemy rolników ta kwota jest niewystarczająca. 1000 euro to nie jest rozwiązanie dla rolników - ocenił poseł Ziejewski.

Wtórował mu Michał Urbaniak z Konfederacji.

- Co do zasady popieramy upraszczanie procedur, także tych związanych z ekoschematami. Ale to stan przejściowy. Widzimy, że głównym celem tej ustawy jest: choćby do wyborów zamknąć usta tym, którzy mogą wypaść z rynku przez krótkowzroczną politykę (partii rządzącej - dop. redakcji) - stwierdził poseł Urbaniak.

Krzysztof Grabczuk z Koalicji Obywatelskiej podzielił się natomiast z posłami i obecnymi na sali sejmowej wiceministrami rolnictwa taką refleksją:

- Panie Ministrze, dziś nie chodzi o przetrwanie do wyborów. Dzisiaj polskie rolnictwo biorąc pod uwagę konkurencję międzynarodową potrzebuje stabilności i rozwoju jeśli chodzi o przyszłość. Nie da się tylko i wyłącznie gasić pożaru. Trzeba już dziś przedstawić rolnikom plan działania na następne lata. To nie może dotyczyć tylko małych gospodarstw bo duże gospodarstwa również wpadają w międzynarodową konkurencję. Bez wsparcia rządu, bez jasnych, czytelnych sygnałów sobie nie poradzą.



O wiele dalej wyszedł natomiast ze swoją refleksją Janusz Kowalski (PIS):

- Rolnicy czekają na tę ustawę, ponieważ prostsze zasady uzyskania dopłat, przy tym bardzo skomplikowanym jednak systemie ekoschematów wymyślonym przez Irlandczyka Phila Hogana, to jest dobra informacja. Przynajmniej ten rok jest potrzebny rolnikom na dostosowanie się. A być może od czerwca 2024 roku, gdy Ursula von der Leyen i Franc Timmermans przestaną pełnić swoje funkcje w Komisji Europejskiej, nastąpi otrzeźwienie w KE i Komisja na poważnie zajmie się nie przeszkadzaniem w gospodarce na każdym możliwym obszarze, i rolnikom i przedsiębiorcom.

Ryczałt dla małych gospodarstw także po wyborach?

Wiceminister Krzysztof Ciecióra zapewnił posłów, że PS dla WPR 2023-2027 będzie sukcesywnie doprecyzowywany.

- Chciałbym zapewnić, że pracujemy nad kolejnymi zmianami, które będą wchodzić w życie od przyszłego sezonu - stwierdził.

Poinformował, że w podstawowym terminie zostało złożonych blisko 98% wniosków spośród wszystkich tych osób, które miały możliwość ich złożenia.

Zapewnił, że resort rolnictwa zauważył bardzo dużą popularność ekoschematów, znacznie przekraczającą przewidywania.

- 546 tys. wniosków dotyczyło samych ekoschematów, a przypominam, że są one dobrowolne. Nie ma obowiązku i przymusu, aby o te ekoschematy występować. Natomiast mamy świadomość, że te najmniejsze gospodarstwa do 5 ha mogą mieć największy problem z aplikowaniem o ekoschematy, z dostosowaniem się do tych zmian, które dla większych gospodarstw są dużo prostsze. (...) Te najmniejsze postanowiliśmy w tym sezonie wesprzeć, stworzyć wspomniany ryczałt. Nie wykluczamy, że tak będzie również w przyszłym sezonie i w jeszcze kolejnych. Zostawiamy tę debatę otwartą. Będziemy też monitorować, to co się wydarzy - stwierdził Krzysztof Ciecióra.

Odnosząc się do poruszonej w trakcie debaty kwestii średniej unijnej osiąganej przez polskie gospodarstwa, wiceminister Ciecióra podał, że 97% gospodarstw w Polsce, tych do 50 ha przekroczy średnią unijną i będzie ona wynosić 270 euro do ha.

- Jest to niewątpliwie duży sukces – dodał wiceszef resortu rolnictwa.