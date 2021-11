Rząd obniży VAT za prąd i gaz oraz ceny paliw w ramach tarczy antyinflacyjnej

Zmagamy się z coraz większą inflacją. Rząd chce złagodzić skutki tego negatywnego trendu i wprowadza obniżkę VAT na energię i gaz na 3 miesiące oraz obniży ceny paliw. Ma to wesprzeć gospodarstwa domowe o niskich i średnich dochodach. Sprawdź, ile zyskasz na tarczy antyinflacyjnej.

W sytuacji wzrostu cen paliw, energii i żywności rząd przygotował pakiet rozwiązań w ramach tzw. tarczy antyinflacyjnej, na których skorzystają gospodarstwa domowe o niskich i średnich dochodach.

Obniżka cen paliw i gazu, zerowa akcyza na energię elektryczną oraz dodatek osłonowy – to tylko część rozwiązań które Rząd chce wprowadzić.

Tarcza antyinflacyjna będzie obejmowała więc główne 3 obszary: cen paliw, cen energii oraz żywności. Obniżka VAT na energię z 23 do 5 proc. oraz gazu do 8 proc będzie trwała tylko 3 miesiące.

Ile zyskasz na tarczy antyinflacyjnej?

Z dodatku osłonowego ma skorzystać do 6,8 mln gospodarstw domowych. Wzrost cen za energię elektryczną jest spowodowany m.in. wzrostem cen surowców. Aby załagodzić skutki wyższych rachunków za prąd i rosnących cen żywności, rząd wprowadza dodatek osłonowy.

W ten sposób rząd chce zrekompensować koszty VAT energii elektrycznej i podstawowych produktów spożywczych: pieczywa, wędlin, mleka i produktów mlecznych (w tym serów i masła), mięsa i jaj – w formie dodatku, ze względu na unijny zakaz redukcji stawki VAT do 0 proc.

Dodatek zrekompensuje VAT na energię elektryczną do 0 proc. w wysokości ok. 2,1 mld zł, a także VAT do 0 proc. na żywność w wysokości ok. 1,5 mld zł.

Kto może liczyć na dodatek osłonowy?

O tym kto i ile będzie mógł uzyskać z dodatku osłonowego zadecyduje kryterium dochodowe gospodarstw domowych, które pozwoli na objęcie pomocą finansową większej grupy osób:

dopłata 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych o dochodach do 2100 zł miesięcznie;

dopłata 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;

dopłata 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie;

dopłata 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6. osobowych i więcej o dochodach do 1500 zł na osobę miesięcznie.

Z dodatku będzie mogło skorzystać ok. 6,8 mln gospodarstw domowych. Obowiązywać będzie zasada „złotówka za złotówkę”. Wypłata pieniędzy będzie odbywała się w dwóch ratach w 2022 r.

Zwolnienie i obniżenie akcyzy na energię elektryczną

Rząd chce złagodzić negatywne efekty wzrostu cen energii elektrycznej. Są one spowodowane kryzysem gazowym oraz wzrostem cen uprawnień do emisji CO 2 w unijnym systemie Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (UE ETS).

Rząd chce zwolnić z akcyzy gospodarstwa domowe. Oznacza to obniżkę z obecnych 5 zł/MWh do 0 zł/MWh oraz obniżkę akcyzy na energię elektryczną dla pozostałych odbiorców do minimum UE.

Obniżony VAT na energię elektryczną na 3 miesiące

Rząd obniży stawki dla odbiorców energii za pomocą narzędzi podatkowych. Obniżka będzie dotyczyła podatku VAT na energię elektryczną do poziomu 5 proc., z obecnego 23 proc., na 3 miesiące. Okres obowiązywania obniżki to okres od stycznia do marca 2022 r.

Obniżka cen paliw do maja 2022 r

Ostatnie miesiące przyniosły gwałtowny wzrost cen ropy na globalnych rynkach. Pomimo tego, że wszyscy w Europie kupują baryłkę ropy za podobną cenę, w Polsce mamy do czynienia z jednymi z najniższych cen paliw w Unii Europejskiej. Jednak dalszy niekontrolowany wzrost cen mógłby negatywnie wpłynąć na budżet gospodarstw domowych i polskich firm.

Rząd ograniczy dynamikę rosnących cen paliw:

od 20 grudnia 2021 r. do 20 maja 2022 r. wysokość akcyzy zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej;

dodatkowo, od 1 stycznia do 31 maja 2022 r. paliwa zostaną zwolnione z podatku od sprzedaży detalicznej.

Obniżony VAT na gaz ziemny na 3 miesiące

Obecny kryzys na rynku gazu i związane z nimi drastyczne wzrosty cen błękitnego surowca w całej Unii Europejskiej, budzą rosnący niepokój mieszkańców – zwłaszcza przed zbliżającym się sezonem zimowym.

Dlatego Rząd obniża stawki dla odbiorców gazu za pomocą narzędzi podatkowych. Czeka nas obniżka podatku VAT na gaz do poziomu 8 proc., z obecnego 23 proc., na 3 miesiące – od stycznia do marca 2022 r.