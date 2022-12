Rząd przyjął projekt ustawy o wyrównaniu zasad przyznawania emerytur z KRUS i ZUS - poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Jak wyjaśnił, po 25 latach opłacania składek emerytura rolnicza nie może być niższa niż analogiczna z ZUS.

- Polska wieś jest gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego w naszym kraju. I dziś spłacamy dług wdzięczności wobec mieszkańców polskiej wsi, tych, którzy w nieprzewidywalnych często warunkach pogodowych, w bardzo trudnych okolicznościach gospodarczych realizowali nie tylko interes Polski ale i żywili wszystkich Polaków – stwierdził podczas dzisiejszej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

- Wiemy jak ciężka jest praca na wsi, jak nieprzewidywalne są jej owoce, dlatego staramy się cały czas robić wszystko, aby więcej stabilności, pewności i przewidywalności, bezpieczeństwa przekazać wszystkim rolnikom – dodał i poinformował, że rząd przyjął dziś specjalną ustawę, która zmienia sposoby naliczania emerytur rolniczych:

- Minimalna emerytura rolnicza po 25 latach opłacania składek nie może być niższa niż analogiczna emerytura opłacana w systemie ZUS - oświadczył Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Jak przyznał: - Dla wsi staramy się robić bardzo dużo. Wprowadziliśmy rolniczy handel detaliczny, wprowadziliśmy nowe programy dotyczące przetwórstwa rolnego, wprowadziliśmy program podniesienia wypłat dla młodych rolników od 1 stycznia 2023 r. do 200 tys. zł, wprowadziliśmy nową zasadę przyznawania emerytury także dla tych, którzy nie pozbyli się gospodarstwa rolnego.

- Wszystkie te kwestie mają na celu przede wszystkim wyrównanie szans, zwiększenie skłonności do pozostania w gospodarstwach rolnych, do gospodarowana na wsi tak, żeby wieś nie wyludniała się i była takim miejscem do życia, w którym, jak najwięcej mieszkańców naszej ojczyzny będzie chciało przebywać – zaznaczył premier.

Jednocześnie Mateusz Morawiecki dodał, że wyrównanie zasad przyznawania emerytury w KRUS i ZUS będzie kosztowało budżet państwa ponad 2 mld zł. W ocenie premiera jednak, będzie to wyraz realizacji bardzo ważnej zasady sprawiedliwości społecznej, która musi obowiązywać w naszym społeczeństwie i gospodarce.

- Jesteśmy wdzięczni polskiej wsi i dlatego konsekwentnie usuwamy wszystkie wady systemowe, wszystkie nierówności, które wiążą się z traktowaniem wsi, w tym przypadku emerytur KRUS-owskich i porównując je do emerytur ZUS-owskich musimy zabezpieczyć sprawiedliwość społeczną i równość w traktowaniu wszystkich obywateli - zaznaczył szef rządu w podsumowaniu.

Obecny na konferencji wicepremier Henryk Kowalczyk podziękował premierowi za podjęcie kolejnej istotnej dla polskiej wsi decyzji dotyczącej ubezpieczeń społecznych.

Przypomniał, że od 15 czerwca br. obowiązuje przepis, który pozwala rolnikowi przejść na emeryturę i pobierać świadczenie bez konieczności przekazania gospodarstwa.

- Teraz proponujemy, by rolnicy emeryci nie mieli niższych emerytur niż emeryci w ZUS. Przyjęte prawo (dop. redakcji) porządkuje również system waloryzacji emerytur. Ten rok szczególnie pokazał, że system waloryzacji emerytur w ZUS odbiegał od waloryzacji emerytur w KRUS. Teraz nie będzie już problemu z tym systemem waloryzacji – będą bardzo podobnym schematem waloryzowane emerytury w KRUS i w ZUS. Nie będzie już sytuacji, że rolnicy będą mieli waloryzację dużo mniejszą niż w systemie ZUS – przyznał wicepremier Kowalczyk.

Dodał, że nowe przepisy mają również rozwiązać problemy, jakie pojawiały się na styku zbiegu emerytur z KRUS i ZUS dla rolników. - Jeśli ktoś wypracuje pełny okres czasu, czyli 25 lat - nieważnie, w jakim systemie (...) - to będzie uprawniony do emerytury co najmniej minimalnej - zaznaczył Henryk Kowalczyk.

- To kolejny element wyrównania uprawnień emerytalnych rolników i osób w powszechnym systemie ubezpieczeń - podkreślił wicepremier. - Te emerytury z natury swojej są zdecydowanie niższe niż średnia przeciętna emerytura, ale chodziło o to, aby ta minimalna była dla wszystkich dostępna i żeby waloryzacja również gwarantowała ten sam sposób podnoszenia tej składki - dodał.