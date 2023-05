Wychodzi na to, że ogłoszony na początku kwietnia br. rządowy skup pszenicy na rezerwy strategiczne jednak się nie odbył.

Przypomnijmy, Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych ogłosiła w Wielką Sobotę, że do 14 kwietnia br. do godziny 12.00 czeka na oferty od przedsiębiorców, dotyczące zakupu pszenicy konsumpcyjnej wraz z usługą przechowywania na terenie naszego kraju. Działanie to nazwano "rozeznaniem rynku".

Ale - jak donosi Związek Zawodowy Rolnictwa "Korona" - wychodzi na to, że ostatecznie rządowy skup pszenicy na rezerwy strategiczne jednak się nie odbył.

Dlaczego RARS nie skupił zboża?

- Jak informują firmy handlowe (skupowe), które złożyły oferty w ramach procedury skupu pszenicy konsumpcyjnej przez Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, którego termin składania upływał 14 kwietnia br, RARS do tej pory nie udzielił odpowiedzi na złożone oferty, przewleka postępowanie - napisał do redakcji farmer.pl ZZR "Korona".

I trudno nie wierzyć tym doniesieniom Związku, jeśli weźmie się pod uwagę fakt, że jego głównym ekspertem jest Daniel Korona, były szef Elewarru. Brak kontaktów w branży i wiedzy na ten temat trudno w tej sytuacji Związkowi zarzucić...

Jak zauważa ZZR "Korona", wiele podmiotów złożyło oferty ufając w słowa i w komunikaty polskiego rządu.

- 16 kwietnia nowy minister rolnictwa obiecywał nawet uruchomienie kolejnych transz. I znów na obietnicach się skończyło - zaznacza Związek.

Ceny zbóż mocno spadły od kwietnia

Tymczasem od 14 kwietnia cena pszenicy konsumpcyjnej, która wynosiła średnio 1002,71 zł (900-1280 zł/t w zależności od regionu, najwyższe ceny w portach) spadła do 845 zł/t (780-1040 zł/t).

- Poprzez przewlekanie procedury RARS powoduje dezorientację firm i naraża je na dodatkowe straty (zmniejszone ceny nawet o 200 zł/t), osłabiając w ten sposób możliwości tychże w nadchodzącym sezonie żniwnym - podkreśla Związek.

W tej sytuacji, Związek Zawodowy Rolnictwa "Korona" wystąpił 22 maja z wnioskiem do premiera Mateusza Morawieckiego o interwencję, aby RARS potraktował poważnie złożone oferty, zawarł odpowiednio umowy kupna zbóż na poziomie cenowym, który występował 14 kwietnia 2023 roku.

Redakcja farmer.pl też zwróciła się do RARS z prośbą o wyjaśnienia dot. opisanej wyżej sytuacji.