Samorządy poszkodowane przez Podkarpacki Bank Spółdzielczy proszą premiera o pomoc

39 lokalnych samorządów, instytucji i parafii straciło środki w wyniku przymusowej restrukturyzacji Banku Spółdzielczego w Sanoku. Poszkodowani napisali do premiera Mateusza Morawieckiego z prośbą o wsparcie finansowe.

Jak poinformował portal NaszeMiastoSanok.pl, jednostki samorządu terytorialnego utraciły w sumie ponad 60 mln zł. Gdy doliczyć do tego fundusze podległych im szpitali, kwota ta rośnie do 80 mln zł. Z podanych przez wojewodę Ewę Leniart wyliczeń wynika, że 2, 9 mln zł z tej kwoty to łączna pula utraconych środków w ramach świadczenia „500 plus”, 1,3 mln zł to utrata funduszy na świadczenia rodzinne, 11,2 mln zł - z Funduszu Dróg Samorządowych, 1,6 mln - z Funduszu Pracy i 789 tys. zł z PFRON-u. Do tego doliczyć trzeba tzw. środki pozostałe samorządów, łącznie 27 mln zł z wpływów podatkowych, wadia, zabezpieczenia wykonania umów, czy tzw. środki własne, zabezpieczone na realizację projektów unijnych.

„Decyzja o umorzeniu, czyli tak naprawdę o bezpowrotnej utracie blisko 43 proc. zgromadzonych na rachunkach przez JST publicznych środków finansowych, jest w istocie wyrokiem skazującym dotknięte nią społeczności lokalne na walkę o przetrwanie i wieloletnią wegetację. Pozbawia ona mieszkańców naszych małych ojczyzn, a także nas jako samorządowców, nadziei oraz jakichkolwiek perspektyw rozwojowych na wiele kolejnych lat” – czytamy w liście 39 podkarpackich samorządów.

Sygnatariusze listu dziękują premierowi za dotychczasowe wsparcie, ale jednocześnie proszą o wsparcie, bo z nie własnej winy stanęły w obliczu marginalizacji i zapaści. Tak normalne funkcjonowanie, jak i dalszy rozwój gmin możliwy będzie jedynie przy dofinansowaniu ze strony rządu.

„W najbliższych dniach lub tygodniach w sposób niezwykle czytelny okaże się, czy samorządy są dla Pana Premiera, Pana Rządu oraz szeroko pojętej struktury państwa integralnym jego elementem, a tym samym równoprawnym partnerem w realizacji polityki rozwoju naszego kraju, który w sytuacji kryzysowej może liczyć na wsparcie i asekurację władz państwowych. Czy też raczej samorządy stanowią jedynie nieistotny element, który w sytuacji krytycznej pozostawić można samemu sobie” – stwierdzają poszkodowani wójtowie, burmistrzowie i starostowie. Zaznaczają przy tym, że problemów nie rozwiąże ani przyspieszona wypłata subwencji, ani kredyty na preferencyjnych warunkach. Potrzebna jest im konkretna finansowa pomoc.

Jednocześnie samorządowcy domagają się zmiany obowiązujących regulacji prawnych. Obowiązująca ustawa o zamówieniach publicznych zmusza ich bowiem do wyboru najtańszej oferty obsługi finansowej ze strony placówek bankowych, a nie najbardziej solidnego i wiarygodnego partnera.

Jak jednak podkreśla wojewoda Ewa Leniart, gdyby nie decyzja o przymusowej restrukturyzacji PBS, to doszłoby do upadłości tego banku i utratę nie 43 proc., ale wszystkich gminnych i powiatowych środków. Zapewnia też, że Urząd Wojewódzki na bieżąco monitoruje wypłatę świadczeń związanych z opieką społeczną oraz z programu „Rodzina 500 plus”, a żaden samorząd nie jest zagrożony nieterminową wypłatą tych świadczeń. Niezagrożone ma też być funkcjonowanie placówek oświatowych, bo uruchomiono wypłaty subwencji oświatowej i równoważonej.