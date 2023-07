Senatorowie z KO wycofali na piątkowym posiedzeniu senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych kontrowersyjną poprawkę do budżetu, która odbierała 6,5 mld zł pomocy rolnikom.

W trakcie ostatniego posiedzenia Senatu, podczas którego debatowano nad zmianami do ustawy budżetowej na 2023 r. – senatorowie (reprezentujący KO) zdecydowali, że środki z rezerwy celowej, z których to pieniędzy rząd planował sfinansować m.in. dopłaty do zbóż czy nawozów, zostaną przesunięte na program 800 plus.

O tym kontrowersyjnym pomyśle pisaliśmy tu:

Głośny protest

Jak się można było tego spodziewać, odzew ze strony polityków PiS był mocny.

Przede wszystkim alarmował minister rolnictwa Robert Telus, wskazując, że poprawka przegłosowana przez senacką komisję może mieć negatywne konsekwencje dla polskiego rolnictwa.

Presja ma sens

Po tym wystąpieniu ministra Telusa na mównicy sejmowej, czyli pod wpływem presji, senatorowie z KO wycofali się na zwołanym w trybie pilnym piątkowym posiedzeniu senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych z kontrowersyjnego pomysłu, który odbierał 6,5 mld zł pomocy rolnikom.

Szef komisji, senator KO Kazimierz Kleina (jednocześnie autor wspomnianej poprawki) tłumaczył, że cały problem wziął się stąd, że wiceminister finansów Sebastian Skuza, który brał udział w posiedzeniu senackiej komisji nie określił dokładnie, jak były zadekretowane środki w rezerwie w ustawie budżetowej, obecny na sali przedstawiciel resortu rolnictwa także nie reagował, nie wypowiedział się i nie oponował, dlatego nie miał on (tj. senator Kleina) pełnej świadomości, że proponując przesunięcie środków na program 800 plus zabiera pieniądze dedykowane rolnikom.

- Można było tę kwestię dogłębnie wyjaśnić — stwierdził senator, broniąc się.

I dodał:

- Sprawa tej poprawki była zgłoszona na posiedzeniu Sejmu. Nie uzyskała większości, ale podczas dyskusji nad tą poprawką nikt ze strony rządowej (…) nie zwrócił uwagi, że z tych środków mają być finansowe cele rolnicze. Ale po tym całym posiedzeniu, po debacie plenarnej, sprawa nabrała dużego szumu. Moim zdaniem, nieprawidłowego. Zaczęto cynicznie, politycznie rozgrywać tę poprawkę. Uznałem, że nie warto na tym etapie kopii kruszyć, że lepiej będzie dla sprawy, wyjaśnienia później, wycofać się z poprawki — powiedział Kleina.

Te tłumaczenia senatora Kleiny skrytykował senator Krzysztof Mróz z PiS.

- Minister bardzo mocno i jasno powiedział, na co są te pieniądze z rezerwy utworzone i zgłaszając tę poprawkę (…) mieliście państwo pełną wiedzę, że robicie to kosztem polskich rolników. Dziękuję, że wycofaliście się z tej błędnej poprawki — zareagował senator. - Proszę nie mówić, że nie wiedzieliście co pan zgłasza i kosztem jakich środków (…) To nie jest ten czas, aby dzisiaj kosztem rolników realizować pomysły Platformy Obywatelskiej — dodał zdecydowanie.

Senator Kleina powtórzył natomiast (i można to sprawdzić czytając stenogramy), że przedstawiciel resortu rolnictwa "obudził się" w tej sprawie dopiero po przegłosowaniu spornej poprawki.

Tak wycofanie poprawki skomentował natomiast wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski: