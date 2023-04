Rolnicy pytają: gdzie zdobyć nasiona chwastów na ekoschemat obszary miododajne i to w ilościach hurtowych? Czy to ma być materiał kwalifikowany? Jaka powinna być obsada takich roślin – aby ubiegać się o dopłatę? Czy tu też muszę zrobić zdjęcie, żeby wykazać jakie rośliny posiałem? Resort rolnictwa. odpowiada.

Płatności do obszarów z roślinami miododajnymi - w ramach PS dla WPR 2023-2027 - będą przyznawane do tych gruntów ornych, na których rolnik utworzy taki obszar poprzez wysianie mieszanki roślin miododajnych składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych.

Skąd wziąć nasiona chwastów?

W wykazie roślin miododajnych jaki załączono do ww. omawianego rozporządzenia znajdują się różne rośliny, w tym po prostu chwasty – z punktu widzenia rolnika. Jest to pewnego rodzaju nowość dla nich dlatego pytają: gdzie zdobyć nasiona chwastów i to w ilościach hurtowych? Czy to ma być materiał kwalifikowany? Jaka powinna być obsada takich roślin – aby ubiegać się o dopłatę? Ile sztuk/m2? Kto to będzie sprawdzał? Czy tu też muszę zrobić zdjęcie żeby wykazać jakie rośliny posiałem?

W związku z powyższymi wątpliwościami – redakcja farmer.pl zwróciła się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na zadawane przez rolników pytania do resortu rolnictwa.

Ministerstwo odpowiada nie odpowiadając

Długo musieliśmy czekać na reakcję ministerstwa rolnictwa, bo aż cały miesiąc. I niestety, trzeba przyznać, że nie uzyskaliśmy satysfakcjonującej odpowiedzi na zadane pytania. A jakiej odpowiedzi się doczekaliśmy?

- MRiRW uprzejmie informuje, że celem płatności do obszarów z roślinami miododajnymi jest zachęcenie rolników do tworzenia obszarów z roślinami miododajnymi, stanowiącymi długotrwałe, różnorodne i bezpieczne żerowiska dla pszczoły miodnej i dzikich owadów zapylających, co przyczyni się to do ochrony różnorodności biologicznej. Wykazy gatunków roślin uwzględnianych w ramach tej płatności były tworzone przy udziale instytutów naukowych zajmujących się kwestiami roślin dostarczających pożytku dla owadów zapylających. Głównym kryterium wyboru były cechy rośliny pozwalające zaklasyfikować ją jako roślinę miododajną. Należy przy tym zaznaczyć, że w trakcie prac nad listą kwalifikujących się gatunków zwracano uwagę, by nie było wśród tych roślin chwastów trudnych do zwalczania, a także roślin wieloletnich typowych dla obszarów, na których zaprzestano działalności rolniczej - napisał w odpowiedzi Dariusz Mamiński, radca w Wydziale Prasowym Departamentu Komunikacji i Promocji resortu rolnictwa.



Jak dodał, szczegółowe informacje odnośnie warunków jakie mają spełniać obszary kwalifikujące się do płatności do obszarów z roślinami miododajnymi zostały zawarte w rozporządzeniu MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

- W rozporządzeniu tym wskazano, że płatności do obszarów z roślinami miododajnymi będą przyznawane do gruntów ornych, na których rolnik utworzy taki obszar poprzez wysianie mieszanki roślin miododajnych składającej się z co najmniej dwóch gatunków roślin miododajnych. Jednocześnie określono, że mieszanka ta ma obejmować co najmniej jeden gatunek roślin miododajnych z gatunków nieprodukcyjnych, a gatunki o charakterze produkcyjnym nie mogą dominować w tej mieszance. Wykazy tych gatunków są wskazane w załączniku do ww. rozporządzenia. Ubiegając się o tę płatność należy mieć na uwadze, że grunty te nie mogą być wskazane przez rolnika jako grunty ugorowane z roślinami miododajnymi, wykorzystywane na potrzeby normy GAEC 8 dotyczącej minimalnego udziału gruntów ornych w gospodarstwie przeznaczonych na obszary i elementy nieprodukcyjne określonej powierzchni gruntów ornych - zaznaczył Dariusz Mamiński.

Jak też dodał, zobowiązania rolnika w ramach tej płatności nie obejmują konieczności sporządzania dokumentacji fotograficznej.

Uff.

- Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 zadania związane z przyznawaniem, wypłatą i zwrotem pomocy, w tym przeprowadzeniem kontroli administracyjnych oraz kontroli na miejscu, wykonuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - przypomniał radca resortu rolnictwa.

I to wszystko. Czyli dalej nie wiemy, gdzie zdobyć nasiona chwastów na ekoschemat obszary miododajne w ilościach hurtowych, itd. Chyba trzeba poczekać, aż wiatr sam nawieje....