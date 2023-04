- Decyzja, jaka zapadła w Brukseli, to nie tyle kula u nogi polskiej gospodarki. To cały łańcuch połączonych kul, które pociągną polską gospodarkę na dno. Według raportu Banku Pekao S.A. koszt pakietu "Fit for 55" dla Polski w ciągu najbliższych lat to blisko 200 mld euro. Tyle, co prawie dwa dodatkowe budżety naszego państwa. To dramatycznie zła decyzja dla Polaków, dla naszego poziomu życia i możliwości rozwoju gospodarki. To potężne uderzenie w nasz dobrobyt – powiedział Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro podczas konferencji prasowej zorganizowanej 26 kwietnia br.

Minister podkreślił, że to także złe rozwiązania dla polskiej suwerenności i bezpieczeństwa.

Przypomniał, że Ministerstwo Sprawiedliwości od lat sprzeciwia się takim decyzjom UE, które oznaczają też łamanie Traktatów Europejskich. Wszystkie takie ustalenia powinny bowiem zapadać w UE jednomyślnie, a nie większością głosów.

- Od każdego mieszkania, samochodu, zapłacimy nowe podatki unijne. Zapłacimy też nowe podatki za prąd i ciepło. Już dziś ok. 30-40 proc. rachunku za prąd i ciepło to koszt opłat ETS (handel uprawnieniami do emisji CO2), a będzie to nawet 60 proc. dla każdej polskiej rodziny. Każdy Polak zapłaci dodatkowe 300 zł miesięcznie za to, że żyje, że się ogrzewa, zużywa prąd –zaznaczył wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. - To nie ratowanie planety, to bieda. Rekomendujemy, by system ETS zawiesić! Są podstawy traktatowe, by tak postąpić. Rachunki za prąd mogłyby wtedy spaść o 30-40 proc. - dodał.