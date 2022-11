Wnioski o pomoc klęskową można było składać do 15 listopada, ale z uwagi na ogromne problemy związane z wadliwym funkcjonowaniem aplikacji suszowej, a co za tym skargi rolników i organizacji rolniczych, resort rolnictwa zdecydował się przesunąć końcowy termin naboru wniosków na 23 listopada.

W Dzienniku Ustaw opublikowano właśnie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - gdzie oficjalnie potwierdzono wyżej wymienioną zmianę.

Ale w tym samym rozporządzeniu umieszczono jeszcze jeden ważny dla całego naboru wniosków o pomoc klęskową zapis. A mówi on o tym, że:

Pomoc tę otrzyma ten rolnik, który wykaże sprzedaż produktów rolnych z gospodarstwa rolnego, od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 30 września 2022 r. w wysokości co najmniej 5000 zł brutto.

Wcześniejsza, kuluarowa zapowiedź wicepremiera Henryka Kowalczyka o konieczności wprowadzenia dodatkowej weryfikacji wniosków o pomoc klęskową stała się więc faktem.

Wiążący dla rolników jest też § 3. pkt 1., omawianego rozporządzenia, który brzmi następująco:

"Członek rodziny, który złożył wniosek o przyznanie pomocy, o której mowa w § 13zs ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jest obowiązany złożyć do biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tej pomocy, kopie faktur, o których mowa w § 13zs ust. 7 pkt 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, do dnia 23 listopada 2022 r. Za datę złożenia tych kopii faktur uważa się datę ich wpływu do biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek o przyznanie tej pomocy".