Słonecznik objęty Funduszem Promocji Roślin Oleistych?

KRIR wnioskował do Ministra rolnictwa o dodanie słonecznika do listy roślin objętych ustawą o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.



Wczoraj Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy o wystąpienie z inicjatywą legislacyjną, w celu wprowadzenia zmiany w ustawie z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych.

Zdaniem izb rolniczych promocja słonecznika i przetworów pochodzących z jego przetworzenia powinna być ujęta w ww. ustawie. "Będzie to sprzyjało promocji uprawy słonecznika w Polsce, co z powodu zmian klimatycznych staje się możliwe i coraz popularniejsze. Jednocześnie wypełniona zostanie luka prawna, która powoduje, że ze środków funduszu promocji roślin oleistych nie mogą korzystać producenci nasion słonecznika i oleju słonecznikowego." - argumentuje we wspomnianym wniosku KRIR.