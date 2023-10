Sposobów nabycia lub utraty prawa własności można się doszukać w całym ustawodawstwie, ale kwestie te reguluje przede wszystkim prawo cywilne. Poniżej o tym, jak można nabyć i jak utracić prawo własności oraz jak nie dopuścić do utraty własności wbrew swojej woli.

Jest wiele zdarzeń w zakresie prawa cywilnego, które prowadzą do nabycia prawa własności, np.: przeniesienie prawa własności w drodze umowy, dziedziczenie, zasiedzenie czy też nawet przemilczenie. Z kolei narzędzia, jakie doprowadzają do przeniesienia własności, to najczęściej umowy, wskutek których dochodzi do nabycia własności albo też następuje to z mocy prawa w przypadku zasiedzenia. Sposobem nabycia własności jest również orzeczenie sądowe, które zapaść może w postępowaniu o zniesienie współwłasności, podział majątku wspólnego, dział spadku czy też nabycie w drodze postępowania egzekucyjnego (przysądzenie własności).

Podwójny skutek umowy

Wyjściową regulacją, na którą należy zwrócić uwagę przy omawianiu zagadnienia nabycia własności, jest art. 155 kodeksu cywilnego, który stanowi: „§1. Umowa sprzedaży, zamiany, darowizny, przekazania nieruchomości lub inna umowa zobowiązująca do przeniesienia własności rzeczy co do tożsamości oznaczonej przenosi własność na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, albo że strony inaczej postanowiły. §2. Jeżeli przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku, do przeniesienia własności potrzebne jest przeniesienie posiadania rzeczy. To samo dotyczy wypadku, gdy przedmiotem umowy zobowiązującej do przeniesienia własności są rzeczy przyszłe”.

Wskazany przepis art. 155 k.c. wskazuje, jakie mamy umowy zobowiązujące do przeniesienia własności. Co istotne, w naszym ustawodawstwie mamy tzw. zasadę umowy o podwójnym skutku, przy czym skutek rozporządzający może być wyłączony porozumieniem stron lub na podstawie konkretnego przepisu szczególnego (...).