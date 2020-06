Spóźnienia kontra „wstrzymany bieg terminów”

Rolniku - ARiMR wstrzymała bieg terminów, ale dziś okazuje się, że to ty jesteś winny opóźnień w składaniu stosownych dokumentów przy ubieganiu się o dotację? Przeczytaj to!

Do redakcji farmer.pl napisał czytelnik: „Dostałem wezwanie na przedstawienie dowodów na spełnienie warunków przyznania pomocy. Jest tam zawarte, że mam to wyjaśnić NIEZWŁOCZNIE. Czy oznacza to jakiś termin czasowy? Minęło 16 dni kiedy złożyłem pismo wyjaśniające, ponieważ mój doradca twierdził, że wszystkie biegi spraw zostały wstrzymane, ale Agencja twierdzi inaczej, uważa że się spóźniłem. Wiem, że biegi spraw zostały już przywrócone, czyli od kiedy powinien liczyć się czas na złożenie dokumentów? Staram się o "premię na rozpoczęcie działalności pozarolniczej". Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tego problemu. Myślę, że wyjaśnienie dokładnie o co chodzi z tym wstrzymaniem terminów, przydałoby się wielu czytelnikom”.

Poprosiliśmy ARiMR o wyjaśnienie w tej sprawie. Oto odpowiedź:

„W art. 53 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695) uregulowane zostały zmiany w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300), dalej zwaną „ustawą".

Intencją wprowadzonych zmian było przede wszystkim zminimalizowanie trudności, powstałych zarówno po stronie wnioskodawców, ubiegających się o pomoc w ramach PROW 2014-2020, jak i beneficjentów, wypełniających zobowiązania wynikające z przyznania pomocy, które spowodowane były wyjątkową sytuacją w kraju. Ustalone w ustawie przepisy epizodyczne w zakresie szczegółowych rozwiązań dla postępowań w sprawach przyznawania i wypłaty pomocy oraz oceny spełnienia warunków, z zastrzeżeniem których Agencja przyznała wsparcie, wyłączały również zasady dotyczące nierozpoczynania i zawieszania biegu terminów wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Art. 67b ust. 2 ustawy stanowi, iż „w przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy lub pomocy technicznej nie spełnił określonego warunku przyznania pomocy lub pomocy technicznej lub określonego wymogu z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub wprowadzeniem stanu nadzwyczajnego w związku z zakażeniami tym wirusem, należy wezwać ten podmiot do niezwłocznego przedstawienia dowodów na spełnienie tego warunku lub wymogu pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia".

W związku z powyższym, wezwaniem na podstawie art. 67 b ust. 2 ustawy, obejmowani byli wszyscy wnioskodawcy, którym Agencja nie mogła przyznać pomocy, a z ustaleń faktycznych wynikało, że podmiot nie spełnia określonego warunku przyznania pomocy lub innego wymogu z przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Wezwanie podmiotu do niezwłocznego przedstawienia dowodów na spełnienie warunku przyznania pomocy miało służyć nieograniczaniu działań wnioskodawcy, poprzez wyznaczenie określonego (w domyśle zbyt krótkiego) terminu, który w danym przypadku z uwagi na stan epidemii mógłby okazać się niemożliwy do dotrzymania. Dodatkowo wezwanie do niezwłocznego działania miało służyć temu, aby strona dążyła do uzupełnienia wniosku bez zbędnej zwłoki. Z powszechnie przyjętej bowiem definicji, termin niezwłoczny to taki, który powinien nastąpić w jak najkrótszym czasie.

Należy mieć na uwadze, że w pouczeniu pisma kierowanego do wnioskodawcy zawarta została informacja, że pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia nie przesądza o braku możliwości przyznania pomocy oraz że ARiMR przywróci termin na dokonanie określonych czynności, dla których określony był termin, jeżeli nastąpią one nie później niż w terminie 60 dni po ustaniu przyczyn związanych z ogłoszeniem na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii. Ponadto przywracane terminy, w toku postępowań w sprawie o przyznanie pomocy, których uchybienie przez wnioskodawców nastąpiło z przyczyn związanych z COVID-19, nie wymagają uprawdopodabniania przez wnioskodawcę okoliczności uchybienia tego terminu oraz wniesienia prośby o jego przywrócenie.