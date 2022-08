Na początku 2023 r. MRiT szykuje kolejną nowelizację prawa budowlanego, która nie tylko ułatwi budowę domów jednorodzinnych powyżej 70 mkw. bez pozwolenia, ale też większe instalacje wiatrowe oraz zbiorniki wodne. Sprawdź co będzie można budować bez pozwolenia i bez zgłoszenia.

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane umożliwi budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m 2 na podstawie jednolitej procedury;

na podstawie jednolitej procedury; Rozszerzy katalog obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonania zgłoszenia - mikroinstalacje wiatrowe oraz zbiorniki wodne.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw przewiduje zmiany, których celem jest rozszerzenie zasady oddawania do użytkowania obiektów budowlanych w drodze zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz ograniczenie wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii opublikowała wstępne założenia nowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Zmiany w przepisach wprowadzają kolejny pakiet upraszczeń mających na celu przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Podstawowym założeniem projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw jest dalsze zmniejszenie obciążeń zarówno w stosunku do inwestorów, jak też organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego.

W jaki cemu będą wprowadzone w ustawie Prawo Budowlane?

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw ma rozwiązać kwestie:

dualizmu prawnego różnicującego budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy poniżej i powyżej 70 m 2 ;

; nadmiernego obciążenia inwestorów w ramach procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę, dokonywania zgłoszenia oraz oddawania obiektów budowlanych do użytkowania;

nadmiernego wydłużenia postępowań prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.);

nadmiernego formalizmu prawnego związanego z oddawaniem obiektów budowlanych do użytkowania;

nadmiernego obciążenia organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego, np. w postaci wydawania decyzji czy przekazywania dokumentów w postaci papierowej pomiędzy tymi organami.

Jakie najważniejsze ułatwienia wprowadzi kolejna nowelizacja Prawa Budowlanego?

MRiT opracowując projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane proponuje, w szczególności, chce wprowadzi następujące zmiany prawne:

umożliwienie budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m 2 na podstawie jednolitej procedury ;

; rozszerzenie katalogu obiektów budowlanych i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonania zgłoszenia;

utworzenie Bazy Projektów Budowlanych;

wprowadzenie kar za nieterminowe wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę;

usprawnienie procedury oddawania do użytkowania obiektów budowlanych;

przywrócenie rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie.

Przedmiotowa nowelizacja Prawa budowlanego zakłada więc rezygnację z dualizmu prawnego różnicującego budowę budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy poniżej i powyżej 70m2.

Przepisy ustawy z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. poz. 1986) wprowadziły do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane przepis, którego celem było zwolnienie niektórych budynków mieszkalnych jednorodzinnych o powierzchni zabudowy do 70 m2 nie tylko z pozwolenia na budowę, ale przede wszystkim wyłączenie możliwości zgłoszenia przez organ administracji architektoniczno-budowlanej sprzeciwu.

Projektowana ustawa ma na celu rozszerzenie wyłączenia możliwości zgłoszenia sprzeciwu tak, aby regulacje te dotyczyły wszystkich budynków mieszkalnych jednorodzinnych zwolnionych z pozwolenia na budowę.

MRiT proponuje także rozszerzenie katalogu inwestycji (budów) niewymagających decyzji o pozwoleniu na budowę, a wymagających jedynie dokonania zgłoszenia, oraz katalogu inwestycji (budów) niewymagających ani decyzji o pozwoleniu na budowę, ani zgłoszenia.

Co będzie można budować na zgłoszenie, ale bez pozwolenia?

Zgodnie z najnowszymi propozycjami MRiT zawartymi w projekcie ustawy do katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia, proponuje dodać:

w celu walki z suszą proponuje się, aby jedynie zgłoszenia wymagała budowa wylotów do cieków naturalnych i budowa zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności większej niż 3 m 3 i nie większej niż 10 m 3 ;

o pojemności większej ; części budowlane wolnostojącej elektrowni wiatrowej, której całkowita wysokość jest większa niż 3 m, ale nie większa niż 12 m oraz której moc nie przekracza mocy mikroinstalacji, a odległość jej usytuowania od granic działki jest nie mniejsza niż jej całkowita wysokość.

Jednak powyższe inwestycje na etapie zgłoszenia będą wymagały sporządzenia planu sytuacyjnego i projektu architektoniczno-budowlanego, a na etapie rozpoczęcia robót budowlanych konieczne będzie sporządzenie projektu technicznego i zapewnienie udziału kierownika budowy

Co będziemy budować bez pozwolenia i bez zgłoszenia?

Co najważniejsze, MRiT chce rozszerzyć także katalog inwestycji budowlanych nie wymagających zarówno pozwolenia jak i zgłoszenia.

Chodzi tu o wolnostojące elektrowni wiatrowej o wysokości do 3 m, której nie przekracza mocy mikroinstalacji a odległość jej usytuowania od granic działki jest nie mniejsza niż jej całkowita wysokość. Jak podaje MRiT tego typu inwestycja będzie zwolniona z obowiązku zdobycia przez inwestora pozwolenia na budowę i zgłoszenia.

Także budowa zbiorników na wody opadowe lub roztopowe o pojemności do 3 m3 nie będzie wymagała nawet zgłoszenia.

Projektowana zmiana w zakresie budowy zbiorników na wody opadowe i roztopowe powinna przyczynić się także do usprawnienia realizacji programu priorytetowego „Moja Woda” finansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Utworzenie bazy projektów budowalnych

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw proponuje również utworzenie Bazy Projektów Budowlanych, której głównym celem będzie ułatwianie dostępu do projektów budowlanych i ich poszczególnych elementów (sporządzonych w postaci elektronicznej) organom administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w przypadku wniosków (np. o pozwolenie na budowę lub o pozwolenie na użytkowanie), zgłoszeń i zawiadomień.

Zgodnie z przepisami projektowanej ustawy inwestor, zamiast załączać do wniosków, zgłoszeń czy zawiadomień projekt budowlany, będzie mógł wskazywać indywidualny numer projektu, który został umieszczony (przez np. inwestora lub projektanta) w Bazie Projektów Budowlanych.

Organ obsługujący wniosek, zgłoszenie czy zawiadomienie nie będzie zaś sprawdzał i weryfikował projektu w postaci papierowej, zaś będzie miał wgląd do projektu poprzez Bazę. Wprowadzenie Bazy Projektów Budowlanych usprawni działanie organów administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego.

Organy administracji architektoniczno-budowlanej nie będą musiały już bowiem przekazywać do organów nadzoru budowlanego projektów budowlanych umieszczonych w Bazie Projektów Budowlanych, z uwagi na fakt, że dostęp i wgląd do tych projektów nastąpi przez Bazę Projektów Budowlanych.

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw proponuje także wprowadzenie przepisów umożliwiających nakładanie kar za nieterminowe wydawanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę. Brak jasnej i precyzyjnej regulacji w przedmiotowym zakresie budził dotychczas szereg wątpliwości. Jednocześnie proponuje się doprecyzowanie przepisów dotyczących rejestrów wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę, tak aby rejestry te obejmowały również wnioski o pozwoleniu na rozbiórkę i decyzje o pozwoleniu na rozbiórkę, gdyż tylko na podstawie rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę sprawdza się terminowość wydawania pozwoleń i nakłada się kary za przekroczenie terminów.

Uproszczenie zasady oddawania budynków do użytkowania

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw przewiduje zmiany, których celem jest rozszerzenie zasady oddawania do użytkowania obiektów budowlanych w drodze zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz ograniczenie wydawania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

MRiT proponuje , aby pozwolenie na użytkowanie było wymagane jedynie wówczas, gdy przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych oraz, gdy sam inwestor dobrowolnie o to występuje, mimo że uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie jest wymagane.

W pozostałych przypadkach wymagane byłoby zawiadomienie o zakończeniu budowy.

Ponadto proponuje się zrezygnowanie w stosunku do budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych kategorii III z procedury formalnego oddawania do użytkowania, tak aby oddanie do użytkowania ww. obiektów następowało już z chwilą złożenia przez kierownika budowy oświadczenia o zakończeniu budowy i możliwości przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.

Przed przystąpieniem do użytkowania do dokumentacji budowy konieczne będzie jednak dołączenie m.in. projektu technicznego, protokołów badań i sprawdzeń: przyłączy i instalacji, zapewniających użytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, dokumentacji geodezyjnej, zawierającej wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz informację o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu lub odstępstwach od tego projektu.

Ponadto, w celu weryfikacji wykonania obiektu budowlanego zgodnie z projektem budowlanym proponuje się dołączać do dokumentacji budowy, wykonaną przez kierownika budowy, dokumentację fotograficzną.

Kiedy mają wejść zmiany w ustawie Prawo Budowlane?

Zgodnie z zapowiedziami MRiT nowelizacja projektu ustawy Prawo Budowlane szczególnie jeżeli chodzi o zniesienie obowiązku zdobycia pozwolenia na budowę domu powyżej 70 m2 planowana jest na początek 2023 r.

Oznacza to najprawdopodobniej, że ułatwienia dotyczące budowy mniejszych elektrowni wiatrowych, jak i zbiorników wodnych zostaną także wprowadzone w przepisach Prawa budowlanego doppiero na początku 2023 r.