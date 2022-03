Sprawdź, jaką dotację uzyskasz z programu Ciepłe Mieszkanie 2022

Rządowy program dofinansowań Ciepłe Mieszkanie startuje już w drugim kwartale 2022 r. Na jakich zasadach będzie działał i kto może się starać o dotacje?

Celem programu Ciepłe Mieszkanie jest poprawa charakterystyki energetycznej istniejących już budynków wielorodzinnych w Polsce. Również one są źródłem emisji pyłów i gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za smog, więc stawką jest nie tylko komfort cieplny, ale także aspekt ekologiczny.

To szansa dla osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych (choć domy jednorodzinne również mogą skorzystać) i nie miały do tej pory zbyt wielu opcji dofinansowań do modernizacji instalacji grzewczej.

Duża część programów kierowana była głównie do właścicieli domów jednorodzinnych (które stanowią aż 82% budynków mieszkalnych w Polsce) i skupiona wokół fotowoltaiki czy pomp ciepła. Unowocześnienie infrastruktury nie jest jednak jedynym wyzwaniem.

- Jednym z największych problemów polskiego budownictwa mieszkalnego jest nieefektywna izolacja budynków lub wręcz jej brak – komentuje Krzysztof Triszewski, dyrektor techniczny Heat Decor – Aż 70% spośród domów jednorodzinnych nie spełnia standardów efektywności energetycznej. W dodatku prawie co trzeci nie posiada żadnej izolacji. Jednym z powodów jest wiek budynków – większość z nich została wybudowana przed 1988 rokiem.

Jak wielkie dofinansowanie z programu Ciepłe Mieszkanie?

Program Ciepłe Mieszkanie jest kompleksowy i zapewnia wsparcie finansowe zarówno do wymiany źródeł ciepła jak i termomodernizacji (np. wymiany stolarki okiennej). Obejmuje nie cały dom wielorodzinny, ale każde znajdujące się w nim mieszkanie z osobna, i wynosi:

13 tys. zł – wysokość maksymalna dotacji podstawowej na jedno mieszkanie

26 tys. zł – wysokość maksymalna dotacji podwyższonej na jedno mieszkanie

- W pierwszym etapie programu wnioski mieliby składać właściciele pojedynczych lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, a potem wspólnoty mieszkaniowe – tak jak to robiliśmy w naszych programach pilotażowych w województwach zachodniopomorskim i dolnośląskim oraz w Pszczynie na Śląsku – powiedział Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Kto będzie mógł ubiegać się o dofinansowanie?

Program Ciepłe Mieszkanie skierowany jest do:

właścicieli lokali wydzielonych w budynkach wielorodzinnych

właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych

wspólnot mieszkaniowych (w drugim etapie).

Obecnie znane są jedynie kwoty dofinansowania, ale brak informacji o budżecie całego programu i tym samym o liczbie możliwych do rozpatrzenia wniosków. Data startu programu również zostanie podana w późniejszym terminie.