Sprawdź jakie produkty spożywcze objęte 0 stawką VAT do końca 2023 r.

Podziel się

Sprawdź, jakie produkty spożywcze będą objęte zerową stawką VAT do końca 2023 r. Foto. Shutterstock

Obniżona do 0 proc. stawka podatku VAT na podstawowe produkty miała obowiązywać tylko do 30 czerwca br. Jednak rząd zdecydował, że zerowa stawka podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze będzie wydłużona do końca 2023 r. Sprawdź, jakie produkty spożywcze będą objęte zerową stawką VAT do końca 2023 r.

Od 1 lutego 2022 r., w Polsce obowiązuje obniżona do 0 proc. stawka VAT na żywność, która wcześniej objęta była 5 proc. stawką podatku.

Obniżona do 0 proc. stawka podatku VAT na podstawowe produkty miała obowiązywać tylko do 30 czerwca br.

Jednak rząd zdecydował, że zerowa stawka podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze będzie wydłużona do końca 2023 r.

Preferencyjna zerowa stawka VAT obejmuje takie podstawowe produkty spożywcze jak: mięsa, ryb, warzyw, owoców, wyrobów piekarniczych oraz niektórych napojów. Od 1 lutego 2022 r., w Polsce obowiązuje obniżona do 0 proc. stawka VAT na żywność, która wcześniej objęta była 5 proc. stawką podatku. Obniżona stawka VAT na żywność miała obowiązywać do 30 czerwca br., ale rząd zdecydował się na jej przedłużenie do końca 2023 r. Czytaj więcej VAT na żywność. Zerowa stawka podatku przedłużona do końca 2023 roku Rząd argumentuje wysoką inflacją wydłużenie 0% VAT na podstawowe produkty spożywcze Utrzymanie zerowej stawki VAT na żywność w pierwszych sześciu miesiącach 2023 r. to ok. 6 mld zł więcej w portfelach obywateli. W walce z inflacją i kryzysem wywołanym przez Rosję, najważniejsza jest ochrona portfeli Polaków. Czytaj więcej Zerowy VAT na żywność prawdopodobnie będzie przedłużony Dzięki wprowadzeniu „zerowej” stawki VAT na żywność w 2022 r. w portfelach obywateli pozostało ponad 8,5 mld zł. W pierwszym półroczu 2023 r. to kwota ok. 6 mld zł. Szacujemy, że w drugim półroczu 2023 r., to kolejne oszczędności rzędu ponad 5 mld zł. – powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska. Jakie produkty spożywcze zostaną objęte zerowym VAT-em do końca 2023 r. Rosnące ceny żywności są jednym z dotkliwszych skutków inflacji. Dlatego rząd obniża do 0% stawkę podatku VAT na podstawowe produkty spożywcze, które wcześniej objęte były 5% stawką VAT. Wśród produktów z zerową stawką VAT znajdują się: mięso i ryby oraz przetwory z nich;

mleko i produkty mleczarskie;

jaja;

miód naturalny;

orzechy;

warzywa i owoce oraz ich przetwory;

tłuszcze zwierzęce i roślinne jadalne;

zboża i przetwory ze zbóż, w tym pieczywo i pieczywo cukiernicze;

określone preparaty i mleko do żywienia niemowląt i dzieci oraz dietetyczne środki spożywcze specjalnego przeznaczenia medycznego. Zerowa stawka podatku ma obowiązywać przez cały 2023 r. Czytaj więcej Susza dziesiątkuje zbiory, a ceny żywności u nich spadają. Dlaczego?

Nie przegap najważniejszych wiadomości Obserwuj nas w Google News

Lista tagów

© Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin