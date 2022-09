Dowiedz się na jakich zasadach będzie można ubiegać się o dodatek na zakup pelletu drzewnego, kawałków drewna, oleju opałowego i LPG do ogrzewania domów. Sprawdź też jakie kwoty będą przysługiwać i kto nie będzie mógł ubiegać się o dodatek na ogrzewanie domu.

Ci, którzy nie korzystają z ciepła systemowego będą mogli składać wnioski w gminach. Dodatek do innych niż węgiel źródeł ciepła wynosić będzie od 500 zł dla gazu LPG do 3000 zł dla pelletu.

Ustawodawca uszczelnia i doprecyzowuje definicje gospodarstwa domowego i wprowadza dodatkowe obostrzenia (jeden adres zamieszkania, jedno źródło ciepła na 1 gospodarstwo domowe), które mają wyeliminować próby wyłudzenia więcej niż 1 dodatku.

Gospodarstwa domowe, które już uzyskały dodatek węglowy i mają więcej niż 2 źródła ogrzewania (np. dodatkowo kominek na drewno) nie mogą ubiegać się o dodatek na ogrzewanie.

Polacy ogrzewający swoje domy m.in. gazem, peletem drzewnym, drewnem kawałkowym czy olejem opałowym, otrzymają jednorazowe wsparcie finansowe w postaci dodatku.

- Dla odbiorców korzystających z ciepła systemowego przewidziane jest wsparcie w rekompensacie od 1100 zł do 3900 zł. Urząd Regulacji Energetyki wydaje decyzję o blokadzie stawki i rekompensacie dla ciepłowni. Ci, którzy nie korzystają z ciepła systemowego będą mogli składać wnioski w gminach. Dodatek do innych niż węgiel źródeł ciepła wynosić będzie od 500 zł dla gazu LPG do 3000 zł dla pelletu – mówiła minister klimatu i środowiska, Anna Moskwa.

Z kolei dodatek obejmujący wszystkie rodzaje paliw będzie przysługiwał instytucjom użyteczności publicznej, które nie mają dostępu do sieci gazowej ani ciepłowniczej.

Sprawdź, na jakich zasadach właściciel domów będą mogli się ubiegać o dodatek na ogrzewanie domu? Czy powtórzą się absurdy przy składaniu wniosków o dodatek węglowy?

Jakie warunki trzeba spełnić, aby ubiegać się o dodatek na ogrzewanie domu?

Zgodnie z art. 24. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest:

kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane: pelletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy ;

; kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG (np. propan-butan);

kocioł olejowy.

Oznacza to, że osoby ogrzewające dom kotłem na gaz ziemny podłączany do sieci gazowej nie mogą ubiegać się o dodatek na ogrzewanie domu.

Podobnie osoby ogrzewające dom przy wykorzystaniu węgla też nie będą mogły skorzystać z dodatku na ogrzewanie gdyż mogą ubiegać się o dodatek węglowy.

Zgodnie z art. 24. 7 powyższej ustawy, dodatek na ogrzewanie nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Oczywiście niezbędne jest też potwierdzone zgłoszenie i wpisane głównego źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB. Przy czym uwzględnione będzie jedno, główne źródło ogrzewania zaznaczone we wniosku CEEB.

Bardzo istotny jest też zapis w ustawie (art. 24. 9 pkt 2) iż gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek na ogrzewanie z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Oznacza to, że jeżeli mamy np. kominek na drewno i kocioł na olej opałowy to możemy ubiegać się tylko i wyłącznie o dodatek na 1 źródło ciepła wybrane jako główne w deklaracji CEEB.

Kto będzie mógł się ubiegać o dodatek na ogrzewanie do domu?

W tym wypadku ustawodawca mocniej uszczelnij i sprecyzował kto i na jakich zasadach otrzyma dotację na ogrzewanie domu niż przy ustawie o dodatku węglowym,

Dzięki temu posunięciu rozwiązane zostały problemy związane z określeniem czy jeżeli 2 rodziny np. syn z żoną oraz rodzice np. żony (2 oddzielne gospodarstwa domowe) mieszkają pod jednym adresem w budynku to czy mogą się ubiegać o np. dwa oddzielnie wnioski o ogrzewanie.

Nie było to jasno doprecyzowane przez ustawodawcy w przypadku dodatku węglowego.

Wyjaśnia ten przypadek art. 24. 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła:

"W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem."

Jeżeli jednak mamy 2 rodziny (gospodarstwa domowe, które mieszkają w tym samym budynku wielorodzinnym), ale pod 2 różnymi adresami (wydzielone 2 przestrzenie mieszkalne) to będą oni mogli się ubiegać o 2 oddzielne dodatki na ogrzewanie pod warunkiem że wykorzystują 2 różne źródła ogrzewania na pellet, drewno, olej opałowy itd.

Ponadto ustawodawca określił w powyższej ustawie (art. 24.9, pkt 1) że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego co eliminuje przypadki związane z wątpliwościami z weryfikacją wniosków składanych przez 3 osoby (mąż, żona, syn) mieszkające pod jednym adresem.

Ustawa wyjaśnia i doprecyzuje też przypadek w którym w jednym domu (pod jednym adresem zamieszkania) mieszkają partnerzy.

Po pierwsze obowiązuje tu zasada że samotnie nie mogą mieszkać 2 osoby tworzące oddzielnie 2 gospodarstwa domowe pod jednym adresem. Oznacza to że partnerzy nie będące w związku formalnym (brak ślubu) nie mogą ubiegać się o 2 dodatki na ogrzewanie jeżeli faktycznie mieszkają pod 1 adresem.

Także w przypadku separacji, które rozmnożyły się jak grzyby po deszczu, w celu m.in. uzyskania wypłaty 2 dodatków węglowych ustawodawca zareagował i wprowadził precyzyjne przepisy określające gdyż 2 osoby tworzące dwa oddzielne gospodarstwa domowe pod jednym adresem nie mogą zamieszkiwać samotnie - nie tworzą według ustawodawcy 2 oddzielnych gospodarstw domowych.

Standardowo osoby (gospodarstwa domowe), które złożyły wniosek o dodatek węglowy i otrzymały dotację w wysokości 3 tys. zł nie mogą się ubiegać o dodatek na ogrzewanie nawet jeżeli mają drugie źródło ogrzewanie np. kominek na drewno.

Jakie kwoty uzyskasz dodatek na ogrzewanie domu?

Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG (np. propan-butan) lub olejem opałowym, otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,

– w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym ,

– w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, , 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG ,

– w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany , 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego będzie potwierdzenie uzyskania wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Od kiedy i gdzie można składać wnioski o dodatek na ogrzewanie domu?

Wniosek o wypłatę dodatku należy złożyć do właściwej dla zamieszkania gminie. Gmina będzie miała z kolei 30 dni na jego wypłatę.

Ustawa została dopiero przekazana pod obrady Senatu. Nowe przepisy wejdą w życie w trybie pilnym, tj. dzień po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.