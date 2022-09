Od dziś, czyli od 20 września br. obowiązuje ustawa o dofinansowaniu na zakup pelletu, drewna, oleju opałowego oraz LPG do ogrzana domu. Foto. justynkalp, Pixabay

Weszła w życie ustawa o dodatku finansowym na ogrzewanie domów pelletem drzewnym, kawałkami drewna, olejem opałowym oraz LPG. Ustawa wprowadza zmiany w zasadach przyznawania nie tylko dodatku na ogrzewanie domu, ale też nowelizuje przepisy o jednorazowym dofinansowaniu na zakup węgla.

Ustawa o dopłatach do ogrzewania domów wchodzi w życie 20 września br., ogłoszona 19 września br. w Dzienniku Ustaw.

Ustawa zapewnienia wsparcie dla dużej grupy gospodarstw domowych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, podmiotów wrażliwych wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy poprzez pokrycie części nakładów wynikających ze wzrostu kosztów ogrzewania.

Ustawa o dodatku do ogrzewania wprowadza także zmiany w przyznawaniu dodatku węglowego. Sprawdź jakie!

Prezydent podpisał ustawę 17 września br., a 19 września br. została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Oznacza to że od 20 września br. obowiązują nowe zasady co do dofinansowania zakupu pelletu, drewna, oleju opałowego, LPG ale też i węgla. Powyższa ustawa nowelizuje też ustawę o dodatku węglowym

Sprawdź, na jakich zasadach możesz ubiegać się o dofinansowanie do ogrzewania.

Co zmienia ustawa o dodatku na ogrzewanie domów?

Wprowadzono mechanizm ustalania przez przedsiębiorstwo energetyczne wytwarzające ciepło średnich cen wytwarzanego ciepła dla odbiorców ciepła na potrzeby gospodarstw domowych i potrzeby użyteczności publicznej, zwanych dalej „średnimi cenami wytwarzania ciepła z rekompensatą”, dla których przyjmuje się wartość:

150,95 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w źródłach ciepła opalanych gazem ziemnym lub olejem opałowym,

103,82 zł/GJ netto dla ciepła wytwarzanego w pozostałych źródłach.

Wprowadzono rekompensaty dla przedsiębiorstw energetycznych wytwarzających ciepło i stosujących średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą wobec odbiorców ciepła, a także możliwości udzielenia przez gminę takiemu przedsiębiorstwu dodatkowej rekompensaty na podstawie uchwały rady gminy.

Na jakie wsparcie finansowe mogą liczyć właściciele domów?

Wprowadzono wsparcie finansowe w postaci jednorazowego dodatku dla gospodarstw domowych, w których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia i piec kaflowy na paliwo stałe zasilanych peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, oraz kocioł olejowy, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wprowadzony dodatek wynosi odpowiednio:

3000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,

1000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,

500 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

2000 zł – w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Komu przysługuje dodatek do ogrzewania domu, a komu nie?

Ustawa definiuje gospodarstwo domowe jako:

Osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo Osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to

dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, w ustawie przyjęto, że:

jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego;

gospodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po tym dniu pozostawia się bez rozpoznania.

Gdzie składać wniosek o dodatek do ogrzewania domu?

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek

Dodatek dla gospodarstw domowych wypłaca się w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę.

Wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych, w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wywiad środowiskowy przy weryfikacji wniosku

Jeżeli podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych wystąpią wątpliwości dotyczące gospodarstwa domowego wnioskodawcy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy, który ma na celu ustalenie faktycznego stanu danego gospodarstwa domowego.

Ustawa wprowadza również istotne zmiany do ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Wprowadzone zmiany mają charakter „uszczelniający” dotychczasowe rozwiązania w zakresie doprecyzowania kryteriów, jakie musi spełniać gospodarstwo domowe by otrzymać dodatek oraz poprzez wprowadzenie przepisów umożliwiających weryfikację prawdziwości danych wskazanych we wniosku o dodatek.

Najważniejsze zmiany w zasadach przyznawania dodatku na ogrzewanie domu

Do najistotniejszych zmian należy doprecyzowanie, że w przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek węglowy przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

Natomiast w przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres miejsca zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.

Ponadto, co istotne, ustawa wydłuża termin na wypłatę dodatku węglowego z miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę do dwóch miesięcy.

Ustawa wprowadza także zmiany w przyznawaniu dodatku węglowego

Ustawa wprowadziła również normę intertemporalną zgodnie, z którą do postępowań w sprawie wypłaty dodatku węglowego wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym stosuje się przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. A zatem zarówno już złożone i nierozpatrzone wnioski o dodatek węglowy, jak i kolejno składane będą rozpatrywane na nowych zasadach.

