Sprawdzamy, co w pakiecie wsparcia dla rolnictwa

Ze względu na pogarszającą się sytuację na rynku mleka, Komisja Europejska proponuje wyjątkowe środki wspierające sektor rolno-spożywczy.

KE zaproponowała dodatkowe środki wsparcia dla najbardziej dotkniętych obecnym kryzysem sektorów rynku rolno-spożywczego.

– Konsekwencje kryzysu koronawirusowego są coraz bardziej odczuwalne w sektorze rolno-spożywczym i dlatego postanowiliśmy podjąć szybkie działania, oprócz środków już podjętych od wybuchu kryzysu. Proponowane środki, w obecnym stanie rozwoju rynku, mają na celu wysłanie sygnału mającego na celu stabilizację rynków i są uważane za najbardziej odpowiednie do zapewnienia stabilności przyszłych cen i produkcji, a tym samym stabilnych dostaw żywności i bezpieczeństwa żywnościowego. Dzisiaj ogłaszamy nowy i wyjątkowy pakiet środków wspierających najbardziej dotknięte sektory rolno-spożywczy poprzez zajęcie się już zaobserwowanymi zakłóceniami, a także przyszłymi zagrożeniami. Jestem przekonany, że środki te przyniosą ulgę rynkom i szybko pokażą konkretne wyniki – czytamy wypowiedź Komisarza ds. Rolnictwa, Janusza Wojciechowskiego w komunikacie Komisji Europejskiej.

Najnowszy pakiet wsparcia obejmuje środki na dopłaty do prywatnego przechowywania (PSA) w sektorze mleczarskim i mięsnym, elastyczność programów wsparcia rynku oraz odstępstwo od niektórych unijnych reguł konkurencji.

KE proponuje przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania produktów mlecznych (OMP, masła, sera) oraz mięsnych (wołowiny, baraniny i mięsa koziego). Ma to pozwolić na zdjęcie z rynku wymienionych produktów na okres od 2 do 6 miesięcy, co prowadzić ma do ograniczenia podaży a w konsekwencji przywrócenia równowagi na rynku w perspektywie długoterminowej.

Wprowadzona zostanie również elastyczność we wdrażaniu programów wsparcia rynku wina, owoców i warzyw, oliwy z oliwek, pszczelarstwa oraz programu szkolnego UE tj. mleko, owoce i warzywa. Skutkiem ma być zmiana priorytetów finansowania w kierunku środków zarządzania kryzysowego dla wszystkich sektorów.

Dla sektora mleka, kwiatów i ziemniaków zaproponowano odstępstwo od niektórych unijnych reguł konkurencji. Oznacza to, że sektory te będą mogły wspólnie podejmować działania w celu ustabilizowania rynku. Jako przykład podano wspólne planowanie produkcji w sektorze mleka oraz wspólne wycofanie produktów z rynku, w przypadku sektora kwiatowego i sektora ziemniaków. Dozwolone będzie również prywatne przechowalnictwo. Zapowiedziano, że maksymalny okres obowiązywania umowy miałby wynosić 6 miesięcy, a zmiany cen konsumpcyjnych będą ściśle monitorowane, aby uniknąć negatywnych skutków.

Wedle podanych informacji, KE dąży do przyjęcia wymienionych środków jeszcze w kwietniu. Wcześniej odbędą się konsultacje z państwami członkowskimi i głosowanie odnośnie proponowanych środków. W związku z tym mogą one ulec zmianie, a szczegółowy opis ujawniony zostanie w chwili ich przyjęcia.