Unijne środki na realizację Krajowych Planów Odbudowy już pracują w znacznej większości krajów Wspólnoty. Jedynie Polska i Węgry są ciągle na formalnej ścieżce do uruchomienia płatności. Decydujące w tym temacie nadal może być wypełnienie zadeklarowanych tzw. kamieni milowych. Pierwsze nabory wniosków na realizację działań z KPO już się zakończyły. Z jakich środków będą realizowane? To nadal nie jest do końca jasne.

W listopadzie br. zakończyły się pierwsze nabory z obszaru rolnictwa na działania realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Formalnie polski wniosek o wypłatę pieniędzy z unijnego funduszu wsparcia po Covid-19 nie został jeszcze złożony, natomiast kroki w tym kierunku są podejmowane. W ostatnich dniach informowano, że Bruksela zatwierdziła techniczny dokument tzw. ustalenia operacyjne. To oznacza, że był to ostatni krok przed złożeniem wniosku o wypłatę pierwszej transzy wsparcia. Czy strumień euro popłynie w końcu z Brukseli? To się okaże, bo sporo zależy od tego, czy zostaną wypełnione zadeklarowane przez Polskę tzw. kamienie milowe, w tym część związana z praworządnością. Jednak to już jest dyskusja na oddzielny temat.

Polska i Węgry wciąż bez środków z Brukseli na realizację KPO

Polska i Węgry to jedyne kraje, które faktycznie nie otrzymały jeszcze unijnych pieniędzy na realizację KPO, przy czym w przypadku Węgier ta droga do celu wydaje się być jeszcze dłuższa. Węgierski KPO został dopiero wczoraj (30.11.22) zatwierdzony przez Komisję Europejską, polski - w czerwcu br. KE zastrzegła przy wczorajszej decyzji, że żadna płatność z Funduszu Odbudowy i Odporności (RRF) nie będzie możliwa bez zrealizowania 27 kamieni milowych. Jednocześnie KE podjęła decyzję, by zarekomendować zamrożenie 7,5 mld euro z polityki spójności dla Węgier.

Dr Jerzy Plewa z Ekspert Team Europe komentował sytuację w zakresie realizacji polskiego KPO podczas konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, mówiąc o tych środkach:

One są rzeczywiste oraz realne i we wszystkich, z wyjątkiem dwóch państw Unii Europejskiej pracują, również na rzecz rolnictwa. Wykorzystywane są na to, by zwalczać skutki Covidu, a także na cyfryzację i zieloną transformację. Natomiast w Polsce Krajowy Plan Odbudowy został zatwierdzony z kamieniami milowymi, które nie są jeszcze spełnione i Polska nie złożyła wniosku o wypłatę tych środków, w związku z tym nie są przekazywane środki do Polski i do Węgier. Dopiero spełnienie kamieni milowych może uruchomić środki unijne.

Ogromne znaczenie unijnych pieniędzy na KPO

Unijne środki na KPO mogą poprawić sytuację makroekonomiczną Polski.

- Polska już uruchomiła projekty w ramach tego planu, ogłosiła nabór. Przy czym te projekty będą realizowane ze środków z Unii, jeśli zaś te pieniądze nie popłyną, to będą musiały być finansowane z innych źródeł. Jakie to źródła? Na razie rząd tego nie mówi. Mamy nadzieję, że ten wniosek o wypłatę środków na KPO zostanie złożony, i kamienie milowe, między innymi dotyczące praworządności, zostaną spełnione. To jest o tyle istotne, ponieważ to są olbrzymie środki, które mogą zmienić obecną, bardzo trudną sytuację makroekonomiczną, również związaną z wysoką inflacją. Chcę jeszcze powiedzieć jedno, że kraje, które występowały o te środki dostawały zaliczki. W tym wypadku można było te zaliczki uzyskać w pierwszym roku, ten okres już minął, no ale oczywiście tak naprawdę najważniejszy jest zwrot poniesionych kosztów i to jest jeszcze możliwe. Pod warunkiem, że polski rząd wykona to do czego się zobowiązał i złoży wniosek o uruchomienie tych środków. Na razie Polska i Węgry nie korzystają a inne państwa wokół korzystają z tego bardzo szeroko. To jest olbrzymia kwota prawie porównywalna z budżetem Unii Europejskiej, bo to jest 800 miliardów euro dla wszystkich państw Unii, z czego już 100 miliardów euro zostało uruchomionych i pracuje. W Polsce tych środków nie mamy - komentuje dr Plewa.

Warto przypomnieć, że 17 czerwca 2022 r. Rada Unii Europejskiej zaakceptowała decyzję wykonawczą w sprawie zatwierdzenia polskiego Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), którego budżet wynosi 35 363 500 000 euro (ok. 158,5 mld zł).

Jak informował wówczas resort rolnictwa, pieniądze te mają być przeznaczone m.in. na odbudowę potencjału rozwojowego gospodarki utraconego w wyniku pandemii (recovery) oraz wsparcie budowy trwałej konkurencyjności gospodarki. Budżet na inwestycje, za które odpowiada resort rolnictwa wynosi 2,25 mld euro tj. ok. 10,1 mld zł.

Z gałęzi rolnictwa zakończyły się właśnie pierwsze cztery nabory dla producentów rolnych i przetwórców. - KPO to środki finansowe, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską w sposób formalny - pierwsza decyzja była w maju, później w czerwcu. Te różne dyskusje trwające są dyskusjami politycznymi, my realizujemy nabory na podstawie tamtej decyzji, a po ich zrealizowaniu będziemy składać wniosek do KE o refundację i mam nadzieję, że taką otrzymamy, bo nie widzę powodów, żeby refundacji nie było, bo warunki, które musimy spełnić, tzw. kamienie milowe jeśli chodzi o część rolniczą, są lub będą spełnione w momencie realizacji tych wniosków – komentował dla PAP Henryk Kowalczyk wicepremier i minister rolnictwa.