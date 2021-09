Stan wyjątkowy na wschodzie kraju wyklucza prowadzenie polowań

Przepisy stanu wyjątkowego wprowadzonego we wschodnich województwach kraju, uniemożliwiają myśliwym organizowanie polowań.

Jak informuje na swojej stronie internetowej Polski Związek Łowiecki, wprowadzony na terenie Podlasia i Lubelszczyzny stan wyjątkowy oznacza wyłączenie możliwości polowań, w tym również odstrzału sanitarnego dzików.

PZŁ wyjaśnia: "W związku z wprowadzeniem na podstawie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 września 2021 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1612) stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego wykluczona jest możliwość prowadzenia na tym obszarze polowań. Wynika to z przepisu §2 pkt 6 przywołanego rozporządzenia, zgodnie z którym w czasie obowiązywania stanu wyjątkowego ogranicza się prawo do posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia na obszarze objętym stanem wyjątkowym."

Stan wyjątkowy na wspomnianych obszarach ma póki co obowiązywać do 2 października 2021r. Jak zaznacza PZŁ, objęcie broni palnej myśliwskiej oraz amunicji do niej zakazem noszenia na obszarze stanu wyjątkowego nie było konsultowane z Polskim Związkiem Łowieckim.