Stan wyjątkowy nie wyklucza szacowania szkód łowieckich. Czy Skarb Państwa do nich dopłaci?

Stan wyjątkowy uniemożliwia myśliwym normalne działanie, przez co rozmiary szkód łowieckich na polach mogą być dużo większe, niż zwykle. PZŁ ma nadzieję, że Skarb Państwa pokryje część należnych odszkodowań.

Polski Związek Łowiecki zamieścił na swojej stronie wytyczne dla kół łowieckich dzierżawiących obwody na obszarach objętym stanem wyjątkowym. Wynika z nich, iż koła nie mogą zaniechać szacowania szkód łowieckich u rolników, ale winny to robić w porozumieniu ze Strażą Graniczną. Szkody mogą być większe, niż w ubiegłych latach, bo myśliwi nie mogli normalnie wykonywać swoich obowiązków. Dlatego ważne jest, by szkody szacowały komisje w pełnym składzie i rzetelnie je dokumentowały. To pozwoli być może uzyskać część rekompensaty od Skarbu Państwa.

Przepisy dotyczące stanu wyjątkowego obejmują m.in. zakaz przebywania na danym terenie osób tam nie zamieszkujących oraz zakaz przemieszczania się na tym terenie z bronią palną. To w praktyce uniemożliwia myśliwym prowadzenie polowań, ale także ochronę pól i upraw przed zwierzyną. Z ustawowego obowiązku szacowania szkód łowieckich koła winny się jednak wywiązywać - uważa PZŁ - przynajmniej w takim zakresie, na jaki zezwolą władze publiczne, realizujące zadania na terenie objętym stanem wyjątkowym.

Zarząd PZŁ zaleca w tym celu kołom łowieckim, aby "przy wsparciu właściwych miejscowo Zarządów Okręgowych PZŁ" nawiązały kontakt z właściwym komendantem placówki Straży Granicznej "w celu ustalenia warunków umożliwiających wjazd na teren objęty stanem wyjątkowym przedstawicieli dzierżawców, wchodzących w skład zespołów szacujących o jakich mowa w § 46 ust. 2 Prawa łowieckiego". PZŁ zaleca również, by komisje szacowały szkody w pełnym składzie, a więc z udziałem przedstawicieli ODR. Koła mają więc wystąpić do lokalnych ośrodków doradztwa rolniczego o wytypowanie przezeń stałych przedstawicieli do prac w zespołach szacujących.

PZŁ radzi myśliwym, aby w razie sporu co do rozmiaru szkody oraz wysokości odszkodowania dokładnie opisali stan uprawy oraz sporządzili dokumentację zdjęciową. "Zaleca się, by w razie stwierdzenia szkód przekraczających średnią szkód (tak co do wymiaru, jak i wartości) na lokalnym terenie, przyjmując za wyjściowy rozmiar szkód z poprzednich (np. 3) lat łowieckich, opisać tę okoliczność w protokole szacowania. Jest to niezwykle istotne w kontekście późniejszego ustalenia podmiotu obowiązanego do wypłacenia odszkodowania" - czytamy w opublikowanych zaleceniach. "Zważywszy na to, że stan wyjątkowy może być poczytany za siłę wyższą podmiotem zobowiązanym do wypłacenia odszkodowania może być Skarb Państwa" - wyraża nadzieję zarząd PZŁ.

Ewentualna odpowiedzialność Skarbu Państwa dotyczy głównie sytuacji, w których szkody są znacznie większe od średniej szkód w poprzednich latach. "Stwierdzenie tej okoliczności pozwoli na wyprowadzenie i uzasadnienie wniosku, że przyczyną zwiększenia szkód była niemożność ochrony upraw przez dzierżawcę obwodu na skutek obostrzeń związanych z wprowadzonym stanem wyjątkowym. Koszt odszkodowań będzie mógł być wówczas rozdzielony pomiędzy dzierżawcę, a Skarb Państwa w takim stosunku w jakim wartość odszkodowania przekracza średnią szkód z okresu poprzedniego" - czytamy w komunikacie Związku.

Zarząd PZŁ zaleca, by w protokole szacowania zastrzec, jaką część odszkodowania uznaje dzierżawca, a jaka przekracza średnią wartość odszkodowań z poprzednich lat łowieckich.Tej wartości roszczenie można będzie skierować do Skarbu Państwa. Dlatego tak ważne jest, by szkody rzetelnie udokumentować i opisać. "W przypadku części odszkodowania uznanej przez dzierżawcę jego wypłata następuje w terminie 30 dni od dnia sporządzenia protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania (art. 46c ust. 8 Prawa łowieckiego). W pozostałym zakresie wypłata nastąpi po ustaleniu podmioty zobowiązanego do jego wypłacenia." - uważa zarząd PZŁ.

Władze związku zaznaczają przy tym, że" "Powyższy tryb postępowania nie wyklucza uprawnienia do złożenia odwołania od protokołu szacowania do właściwego miejscowo nadleśniczego Lasów Państwowych, a później skierowania sprawy do sądu. W takim przypadku za zgodne z prawem przeprowadzenie procedur odwoławczych i sądowych odpowiadać będą organy prowadzące te procedury."

Na koniec PZŁ zaleca myśliwym "by wobec nadzwyczajnych okoliczności w jakich prowadzone będzie szacowanie szkód, wszystkie strony podeszły do sprawy w sposób maksymalnie profesjonalny, tak by ograniczyć do minimum możliwe zatargi kół łowieckich z lokalnymi rolnikami oraz w możliwie najpełniejszym zakresie zabezpieczyć materiał opisujący stwierdzone szkody łowieckie".