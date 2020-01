Strażacy bez wozów gaśniczych przez drogie certyfikaty

Każdy wóz pożarniczy musi posiadać specjalistyczny certyfikat, by wyjeżdżać do pożaru. Nie wszystkie gminy stać, by za nie zapłacić.

Zbyt wysokie ceny certyfikatów dla wozów pożarniczych krytykowano już w 2018 r. i mimo składanych zapowiedzi nie zostały one obniżone. Z tego powodu w jednostkach OSP samochody są wycofywane z udziału w akcjach, bo mniej zamożnych gmin zwyczajnie nie stać na obowiązkowe opłaty – informuje portal InfoSecurity24.pl.

Wspomniane certyfikaty dla wozów bojowych straży pożarnej wydaje Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego w Józefowie. Dokument taki potwierdza spełnianie przez pojazd wymagań techniczno-użytkowych i dopuszcza go do udziału w gaszeniu pożarów i akcjach ratowniczych. Koszt takiego dokumentu to jednak kwota kilkudziesięciu tysięcy złotych. Większość gmin finansuje na swoim terenie działalność przynajmniej kilku jednostek OSP, więc wydatki są niebagatelne.

Interpelację w tej sprawie do ministra spraw wewnętrznych i administracji złożył niedawno poseł Paweł Szramka z Kukiz`15. Przywołuje on przypadek OSP w Aleksandrowie Kujawskim, która w ubiegłym roku jako darowiznę otrzymała zza granicy samochód pożarniczy. Radość druhów trwała jednak krótko, bo gminy nie stać na zapłacenie 80 tysięcy złotych za certyfikat CNBOP. W efekcie sprowadzony samochód w listopadzie 2019r. wycofano z przydziału bojowego z uwagi na brak dokumentu.

Jak przypomina portal InfoSecurity24.pl, obniżenie cen certyfikatów do 10 tys. zł zapowiadał już pod koniec 2018r.ówczesny Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski. Umożliwić miał to przygotowany przez KG PSP projekt rozporządzenia, który miał trafić do MSWiA już wiosną 2018r. Okazuje się, że MSWiA nad owym rozporządzeniem nadal pracuje. Tak zapewnia wiceminister MSWiA Maciej Wąsik, w odpowiedzi na interpelację posła Szramki. Opracowywane w resorcie regulacje maja według jego zapewnień zarówno obniżyć koszty utrzymania wozów pożarniczych, jak i tryb uzyskiwania certyfikatów.

Tyle, że strażacy i lokalne samorządy czekają na stosowne rozporządzenie od 1,5 roku, a – jak zwraca uwagę poseł Paweł Szramka – problem ten nie dotyczy jedynie Aleksandrowa Kujawskiego, lecz wielu z ponad 4300 jednostek OSP, które funkcjonują obecnie w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Dalsza zwłoka zaś może znacznie pogorszyć poziom bezpieczeństwa i to nie tylko na terenach wiejskich.