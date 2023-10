Kończy się czas na wysłanie wniosku o oszacowanie strat powstałych w wyniku tegorocznej suszy w aplikacji "Zgłoś szkodę rolniczą".

Termin na składanie wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku tegorocznej suszy za pośrednictwem aplikacji publicznej "Zgłoś szkodę rolniczą" został wydłużony do 30 października br. Rada Ministrów przyjęła 11 października br. zmianę przepisów w tej sprawie.

30 października br. to najbliższy poniedziałek, a więc czasu na wysłanie wspomnianego wniosku zostało naprawdę niewiele.

Aplikacja ciągle szwankuje

Zwłaszcza że jeżeli chodzi o prawidłowe funkcjonowanie aplikacji, to wciąż pozostawia ona wiele do życzenia.

Rolnicy skarżą się na przykład na forach rolniczych na bardzo często pojawiający się komunikat: "Niepowodzenie: gospodarstwo zostało już przypisane do konta". Co bardziej "doświadczeni" radzą: "Trzeba klika razy odświeżać stronę. Wczoraj taki komunikat często się pojawiał. To problem aplikacji. Aplikacja działa bez problemu w godzinach popołudniowych i wieczornych"; "Jeśli jesteś pełnomocnikiem to nie logujesz się ze swojego hasła, tylko z danych właściciela".

Jakiś czas temu do redakcji farmer.pl napisał rolnik, który skarżył się, że nie może wysłać wniosku o oszacowanie strat, bo system zawiesza mu się na ugorach z uprawą. W czym problem? Aby wysłać wniosek trzeba zaimportować dane z eWniosekPlus i dodatkowo wyodrębnić poszczególne uprawy. Niestety, jak się okazuje, system nie pokazuje wielu ważnych dla rolników upraw.

Napisaliśmy w tej sprawie do ARiMR.

- Uprzejmie informujemy, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nie odpowiada za aplikację Zgłoś szkodę rolniczą. Pobiera ona jednak dane z agencyjnej aplikacji eWniosekPlus, w której jako uprawy na ugorze można zadeklarować wszystkie wymienione przez rolnika rośliny poza szparagami. Z perspektywy ARiMR nie mamy w tym przypadku do czynienia z błędem - odpowiedziało Biuro Prasowe Agencji.

Dołączono do tej odpowiedzi screen z aplikacji, gdzie wyświetlają się nazwy roślin zielarskich, ale niestety nie dość czytelny, by dodać do artykułu.

Niestety nie doczekaliśmy się odpowiedzi z Centralnego Ośrodka Informatyki odpowiedzialnego za funkcjonowanie aplikacji na te same pytania.

Problem wciąż nie rozwiązany

Niestety, wszystko wskazuje na to, że problem z roślinami zielarskimi nie został rozwiązany do tej pory. Pan Piotr napisał do redakcji w niedzielę, 22 października br.:

- Zwracam uwagę na wadliwość aplikacji ZGŁOŚ SZKODĘ ROLNICZĄ. Wiem, że Farmer już zajmował się tym problemem i w imieniu wszystkich rolników mających podobny problem dziękuję. Chodzi o brak możliwości wpisania rośliny uprawnej w przypadku uprawy w roku 2023 niektórych gatunków roślin uprawnych i zadeklarowania ich we wniosku obszarowym na rok 2023 jako UGÓR Z UPPRAWĄ np. facelia błękitna, nostrzyk, ostropest plamisty, lawenda i wiele innych, w tym zielarskich.

Problem ten do dziś nie został rozwiązany, co zamyka rolnikom skuteczne złożenie wniosku o oszacowanie strat spowodowanych suszą w roku 2023. W moim konkretnym przypadku na jednej z działek rolnych uprawiałem w roku 2023 roślinę jarą- facelię błękitną. Uprawa została zadeklarowana w aplikacji eWniosek plus jako ugór z uprawą.

Dodam, że sygnalizowałem wadliwość aplikacji zarówno drogą mailową (18.10 2023 r), jak i telefonicznie ( 2.10.2023 r) do Departamentu Budżetu MRiRW oraz mailowo ( 21.08.2023, 02.10.2023,18.10.2032) na adres susza@coi.gov.pl. Informacje mailowo do dziś pozostają bez odpowiedzi. Telefonicznie poinfomowano mnie, że wiedzą o problemie, a usprawnienie zostaną dokonane do 8.10.2023. Na dziś usprawnień brak.

W moim konkretnym przypadku na dzień 22.10.2023 r. aplikacja ,,Zgłoś szkodę rolniczą" nie zaczytuje uprawy, nie jest możliwe wpisanie uprawy (facelia błękitna) ręcznie, ponieważ w słowniku roślin uprawnych aplikacji nie ma opcji wyboru ,,facelia błękitna". Bardzo proszę o ponowne podjęcie - o ile to możliwe - tematu.

Jak wynika z informacji resortu rolnictwa:

- Suszę można zarejestrować tylko w plonie głównym, nie szacujemy strat suszy np. na ugorach. A odnośnie do upraw będących w programach rolnośrodowiskowych - uprawy na ugorach - uprawę tę traktujemy jako nieprodukcyjną, w tych uprawach także nie szacujemy strat suszy.

Niestety resort nie odnosi się do sytuacji, gdy rolnik nawet nie chce szacować strat na ugorach, ale system go do tego zmusza, i co więcej poprzez opisane wyżej "błędy" uniemożliwia wysłanie całego wniosku.

O czym jeszcze trzeba pamiętać przy składaniu wniosku o oszacowanie strat?

Resort rolnictwa informuje:

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy może złożyć za pomocą publicznej aplikacji każdy producent rolny, który ma Profil Zaufany i złożył wniosek o przyznanie płatności w rozumieniu przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego w roku, w którym wystąpiła susza.

Nie ma możliwości złożenia wniosku o oszacowanie szkód w wersji papierowej.

Producent rolny ma prawo do kilkukrotnego uzupełniania strat w poszczególnych uprawach w miarę ich obejmowania suszą wskazywaną przez System Monitoringu Suszy Rolniczej kolejnych upraw rolnych – do czasu potwierdzenia ostatniego zgłoszenia poprzez podpisanie wniosku o oszacowanie strat Profilem Zaufanym.

Wniosek można wysłać tylko raz. Po wysłaniu wniosku nie ma możliwości powrotu do edycji, jak również nie ma możliwości dołączania załączników w postaci polisy itp.

Wniosek o oszacowanie szkód zawiera m.in. informacje o liczbie zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie rolnym, a w przypadku gdy dany gatunek zwierząt jest objęty przepisami ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – zgodnej z liczbą zwierząt zgłoszonych do komputerowej bazy danych prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2022 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

A zatem – uzupełniając dane we wniosku, należy wybrać rodzaj z listy i wpisać liczbę posiadanych zwierząt.

W aplikacji nie ma możliwości wpisania np. jeleni, danieli czy koni.

W przepisach nie przewiduje się możliwości złożenia wniosku w aplikacji publicznej o oszacowanie strat spowodowanych suszą przez następców prawnych.

Kiedy będą pieniądze z pomocy suszowej?

I to jest bardzo dobre pytanie.... Akurat tego rodzaju pomoc, jak sięgniemy pamięcią wstecz, nie jest zbyt chętnie przez państwo wypłacana. A jeśli już to "wybrańcom".

Co prawda resort rolnictwa zapewniał ostatnio, że środki na wypłatę pomocy suszowej będą pochodziły z budżetu państwa na 2024 rok, ale jak wiadomo, zmieniła się nieco sytuacja polityczna w naszym kraju. Czy - jak wszystko na to wskazuje - nowy rząd spojrzy łaskawym okiem na deklaracje złożone w temacie pomocy suszowej przez rząd wciąż jeszcze urzędujący?