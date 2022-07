Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej - Prawo budowlane. Wprowadzi ona obowiązek dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy świadectwa charakterystyki energetycznej budynku. Sprawdź, kto nie zostanie objęty tym obowiązkiem.

Przy sprzedaży domu lub mieszkania trzeba będzie udostępnić informacje zawarte w świadectwach charakterystyki energetycznej, pod warunkiem gdy budynek ma świadectwo energetyczne.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - prawo budowlane o charakterystyce energetycznej wprowadza zmiany dotyczące wymagań związanych z kontrolą systemów ogrzewania i systemów klimatyzacji. Rozszerzają zakres systemów objętych obowiązkiem kontroli do systemów o mocy ponad 70 kW.

Co będzie trzeba podać przy sprzedaży domu lub mieszkania?

Kolejna nowość to powszechny dostęp do podstawowych informacji zawartych w świadectwach charakterystyki energetycznej, które znajdują się w Centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

W ogłoszeniach lub reklamach o zbyciu lub najmie budynku lub jego części (gdy dla budynku zostało już sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej) trzeba będzie podać:

wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową,

wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną,

wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię użytkową,

udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową,

jednostkową wielkość emisji CO 2 .

Jak podają autorzy projektu celem zmian jest to, by w Polsce powstawały budynki o jak najwyższych parametrach cieplnych, z nowoczesnymi, dobrej jakości i ekologicznymi rozwiązaniami. To w konsekwencji przyczyni się do znaczących oszczędności energii i zmniejszenia kosztów eksploatacji budynków.

Jakie zmiany w świadectwach charakterystyki energetycznej?

Zostanie też podniesiona jakość świadectw charakterystyki energetycznej. Dotyczyć to będzie także protokołów sporządzanych z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji.

Zmiana ma wyeliminować sytuacje, w których osoby uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynków przekazują swoim zleceniodawcom quasi „świadectwa”, które nie spełniają wymogów ustawowych.

Po zmianach osoba uprawniona do sporządzania wspomnianych dokumentów, która utraciła uprawnienia po raz drugi lub przekazała dokument sporządzony poza rejestrem, nie będzie miała możliwości ponownego wpisu do wykazu osób uprawnionych. Wprowadzone zostaną też kary grzywny za przekazanie świadectwa i protokołu wykonanego poza systemem centralnego rejestru oraz za nieprzekazanie świadectwa nabywcy lub najemcy.

Zmienią się mechanizmy dotyczące sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej oraz protokołów z kontroli systemów ogrzewania lub systemów klimatyzacji.

Dokumenty te będą mogły być wydawane również w formie elektronicznej. Świadectwo charakterystyki energetycznej przekazywane będzie przy sporządzaniu aktu notarialnego oraz zawarciu umowy najmu.

Jakie zmiany wprowadzi ustawa w ustawie Prawo budowlane?

Do przepisów zostanie wprowadzony obowiązek dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.

Dotyczyć on będzie wszystkich inwestorów, w tym deweloperów oraz osób prywatnych.

Obowiązek ten nie będzie dotyczyć budynku:

podlegającego ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej,

przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonych w instalacje zużywające energię z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego,

mieszkalnego przeznaczonego do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku,

wolnostojącego o powierzchni użytkowej poniżej 50 m 2 ,

, gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok)

Obowiązek dołączenia do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie świadectwa charakterystyki energetycznej będzie dotyczył nowych gospodarstw rolnych o wskaźniku EP przekraczającym 50 kWh/(m2·rok).

Kiedy ustawa o charakterystyce energetycznej budynków wejdzie w życie?

Zgodnie z przepisami unijnymi obowiązkiem stanie się też montaż systemów automatyki i sterowania w budynkach wyposażonych w duże systemy ogrzewania, klimatyzacji, połączone systemy ogrzewania i wentylacji lub klimatyzacji i wentylacji.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.