Dużą szkodę finansową powoduje nie tyle samo uszkodzenie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych lub pompy ciepła, co przestój produkcji energii elektrycznej czy generowania ciepła. Nieprzewidziane odcięcie od własnego, taniego prądu jest o wiele bardziej odczuwalne w gospodarstwach rolnych, gdzie rachunki za prąd, czy ogrzewanie wrosły nawet 3-krotnie w 2022 r. Jak skutecznie ubezpieczyć swoje rolnicze instalacje OZE, aby nie martwić się o środki finansowe w razie uszkodzenia fotowoltaiki, kolektorów słonecznych lub pompy ciepła?

W przypadku uszkodzenia instalacji OZE – niezależne czy jest to zwarcie, pękniecie paneli, czy awaria sprężarki pompy ciepła – skutki tych szkód rolnik odczuwa podwójnie.

Po pierwsze, musi się zmierzyć z dość dużymi kosztami zakupu części zamiennych (jeżeli nie są objęte gwarancją) oraz naprawy, która może przeciągać się w czasie. Po drugie, uszkodzone instalacje OZE nie wytwarzają energii elektrycznej lub ciepła, co może spowodować przestoje w produkcji rolnej.

Warto pamiętać też, że gwarancja producenta, mimo że jest udzielana na 10 lub nawet 20 lat na panele fotowoltaiczne, nie obejmuje uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych czy kradzieży.

Ale czy rolnicy rzeczywiście muszą martwić się problemem uszkodzenia instalacji OZE? Może te sprzęty bardzo rzadko ulegają poważnym uszkodzeniom? Może nie ma sensu wydawać dodatkowych środków na ubezpieczenie instalacji? Spytaliśmy o to ekspertkę od ubezpieczeń z Generali – Katarzynę Gnieciak.

Jak często zdarzają się szkody w fotowoltaice spowodowane pożarami instalacji?

Okazuje się, że szkody w OZE, a w szczególności w fotowoltaice, zdarzają się częściej, niż nam się wydaje. Z naszych doświadczeń wynika – a może to być zaskakujące – że to instalacje fotowoltaiczne montowane na dachu ulegają częściej uszkodzeniom i pożarom, niż te położone na gruncie.

– Po przeprowadzonej analizie szkód naszych klientów zauważamy zdecydowaną przewagę zdarzeń spowodowanych działaniem wiatru. Stanowią one 65% wszystkich zdarzeń, które powstały w ubezpieczonych instalacjach fotowoltaicznych. Najczęściej są to pęknięcia lub całkowite zniszczenia paneli po tym, jak upadło na nie drzewo czy gałąź. W ekstremalnych sytuacjach, gdy mamy do czynienia z bardzo silnymi wiatrami lub huraganami, dochodzi nawet do oderwania instalacji od dachu lub wraz z dachem budynku, na którym zamontowano instalację. Wtedy zazwyczaj występuje szkoda całkowita – podkreśla Katarzyna Gnieciak, specjalistka ds. ubezpieczeń w Departamencie Ubezpieczeń Rolnych, Generali TU.

Według ekspertki z Generali, kolejną najczęściej występującą sytuacją są przepięcia i ewentualne pożary powstałe na ich skutek.

– Wywołane są one w zdecydowanej większości uderzeniem pioruna i stanowią 11% wszystkich zgłoszonych nam szkód. Jeden z naszych klientów stracił całą instalację o mocy 33 kW po pożarze, który powstał właśnie w wyniku przepięcia. Jeśli chodzi o szkody kradzieżowe odnawialnych źródeł energii, to stanowią one jedynie 4% zgłaszanych do nas przypadków – dodaje Katarzyna Gnieciak, ekspertka Generali.

Co ciekawe, więcej szkód odnotowaliśmy w instalacjach, które zamontowane są na dachach budynków niż w instalacjach zamontowanych na gruncie. Jest to odpowiednio 58% przypadków szkodowych, do 42% – podkreśla ekspertka Generali.

Jak podkreśla Katarzyna Gnieciak, klienci, którzy skorzystali z pełnego zakresu ubezpieczenia obejmującego także straty z tytułu w produkcji energii elektrycznej, mogli liczyć na dodatkową rekompensatę w związku z brakiem produkcji energii do czasu przywrócenia instalacji do pełnej sprawności.

Mała szkoda w OZE to duże wydatki w gospodarstwie rolnym

W momencie powstania szkody właściciel pompy ciepła lub fotowoltaiki, który nie posiada ubezpieczenia, musi liczyć się z kosztami związanymi z naprawą, wymianą uszkodzonych elementów lub – w skrajnym przypadku – nawet z koniecznością zakupu nowej instalacji.

Warto wiedzieć, że gwarancja producenta, mimo że jest udzielana na 10 lub nawet 20 lat na panele fotowoltaiczne, swoim zakresem obejmuje tylko wady ukryte i błędy powstałe na etapie produkcji paneli, kolektorów lub pompy, które ujawniają się w trakcie użytkowania instalacji. Oznacza to, że nie obejmuje uszkodzeń fizycznych czy kradzieży sprzętu.

Należy też pamiętać, że do momentu naprawy uszkodzeń, instalacja nie produkuje energii elektrycznej, co w konsekwencji może stanowić poważną część kosztów klienta. Im większa instalacja fotowoltaiczna i konsumpcja prądu wytworzonego z OZE, tym większe koszty związane ze zużyciem energii z sieci energetycznej.

Większe gospodarstwa mogą mierzyć się z nawet 3-krotnym wzrostem rachunków za prąd! Niezależnie czy rolnik płaci 2 tys. zł, czy 6 tys. zł miesięcznie – 3-krotny nieprzewidywany wzrost rachunków za energię będzie poważnym obciążeniem budżetu każdego gospodarstwa.

– Szczególnie u rolników, którzy posiadają budynki inwentarskie czy produkcyjne, bardzo ważne jest zachowanie ciągłości dostaw energii lub możliwość otrzymania rekompensaty w przypadku konieczności poboru większej ilości energii elektrycznej z sieci. W ostatnim czasie rachunki za prąd bardzo wzrosły, na początek przyszłego roku zapowiadane są kolejne podwyżki, dlatego przerwa w produkcji własnej energii może być bardzo kosztowna i mieć ogromny wpływ na prowadzenie biznesu rolnego – podsumowuje Katarzyna Gnieciak.

Jak więc można skutecznie chronić się przed niespodziewanymi kosztami powstałymi w wyniku uszkodzenia albo kradzieży kosztownych elementów instalacji?

Ubezpiecz więcej za mniej w Generali

Wybierając ubezpieczenie w Generali Agro, każdy rolnik może w skuteczny i opłacalny sposób ochronić się przed dodatkowymi kosztami, które mogą pojawić się po tym, gdy jego instalacja OZE ulegnie uszkodzeniu. Generali Agro obejmuje instalacje fotowoltaiczne o mocy do 150 KWp oraz kolektory słoneczne o powierzchni do 30 m2 zamontowane na dachu lub na gruncie. Dodatkowo polisa obejmuje też pompy ciepła o mocy do 300 kWt, zarówno te napowietrzne, jak i głębinowe.

– W dobie szalejącej inflacji zachęcamy naszych klientów do kompleksowego zabezpieczenia całego swojego majątku. Nie tylko budynków rolnych i ich wyposażenia, ale również instalacji odnawialnych źródeł energii w zakresie od wszystkich ryzyk i z dodatkowymi klauzulami straty w produkcji energii w wyniku zdarzenia losowego oraz w wyniku gorszego usłonecznienia – podkreśla Katarzyna Gnieciak, ekspertka Generali.

Ubezpieczenie odnawialnych źródeł energii jest oferowane także w wariancie all risks, czyli od wszystkich zdarzeń. Co to oznacza? Że to, co nie jest wyłączone w ogólnych warunkach ubezpieczenia, jest ubezpieczone. Dzięki takiemu rozwiązaniu rolnik może liczyć na odszkodowanie nie tylko po standardowych szkodach spowodowanych przez przepięcie, pożar, wiatr czy grad, ale również w przypadku np. awarii instalacji czy routera internetowego koniecznego do monitorowania produkcji energii elektrycznej. Co ważne, ochrona dotyczy również magazynu energii i ładowarki pojazdów elektrycznych podłączonych do fotowoltaiki.

Średnia suma ubezpieczenia , jaką klienci podają przy ubezpieczeniu instalacji, to 39 000 zł. Przy takiej wartości roczny koszt polisy to tylko ok. 250 zł, czyli niewiele, biorąc pod uwagę bardzo szeroki zakres ochrony, jaką oferujemy – podkreśla Katarzyna Gnieciak, specjalistka ds. ubezpieczeń w Departamencie Ubezpieczeń Rolnych, Generali TU.

– Nasi klienci chętnie rozszerzają ubezpieczenie o straty w produkcji energii. Prawie 40% polis ma w zakresie to dodatkowe ryzyko, co świadczy o dużej świadomości klientów i chęci zabezpieczenia swojego budżetu. Dzięki ubezpieczeniu straty w produkcji energii, klient otrzyma odszkodowanie, gdy jego uszkodzona instalacja nie produkuje energii lub gdy w miejscu ubezpieczenia wystąpi gorsze usłonecznienie, czyli mniejsza liczba godzin słonecznych w ciągu roku. Przy obsłudze szkód z ryzyka gorszego usłonecznienia współpracujemy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dlatego jesteśmy w stanie precyzyjnie określić ewentualną szkodę u klienta.

– Dzięki temu rozwiązaniu klient jest zabezpieczony na wypadek zniszczenia mienia, ale również może skorzystać z rekompensaty w okresie, gdy instalacja nie pracowała. Odszkodowanie pozwoli zminimalizować straty związane z niższą produkcją energii elektrycznej i pokryje wyższe rachunki za prąd. Co ważne, nasze ubezpieczenie pokrywa również koszty dodatkowe powstałe przy szkodzie, np. drobnych prac remontowych koniecznych przy naprawie, demontaż czy utylizację uszkodzonych paneli – podkreśla ekspertka Generali.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie, czyli tego nie ubezpieczysz?

Są sytuacje i zdarzenia, za które nie odpowiadamy. Ubezpieczenie Generali, z myślą o odnawialnych źródłach energii nie obejmuje szkód, które m.in.: