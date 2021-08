Tani prąd z OZE w gospodarstwie? Tak, jeśli zabezpieczysz instalację

Współczesne maszyny rolnicze bywają energochłonne. Koszty prądu w gospodarstwie można obniżyć dzięki inwestycji w instalację pozyskującą energię z odnawialnych źródeł. Prawdopodobieństwo powodzenia takiego modelu biznesowego zwiększają ubezpieczenia, które zabezpieczają wypłatę odszkodowania w przypadku uszkodzenia instalacji. Jedną z najlepszych na rynku ofert ma Generali AGRO.

Przenośnik ślimakowy (żmijka do zboża) – moc 7,5 kW, kombajn / łuparka do drewna – 4 kW, mieszadło do gnojowicy – 4 kW - to tylko kilka przykładów urządzeń elektrycznych wykorzystywanych w rolnictwie. Ich duża moc przekłada się na znaczne zużycie prądu – np. suszarnia może zużywać 5,6 kWh/tonę, a wózek widłowy, wykorzystywany często w towarowych gospodarstwach, generuje 6,1 kWh w ciągu godziny pracy przerywanej. To powoduje, że rachunki za prąd są dla wielu rolników sporym kosztem i zmartwieniem. Dla co trzeciego rolnika (30,9%) wydatki na energię to między 10 a 20 procent kosztów, a dla 25% pytanych w badaniu Energia elektryczna w gospodarstwie rolnym to aż 20% do 40%* kosztów. Sporo.

W ostatnich latach ulgi rolnicy upatrują w OZE – odnawialnych źródłach energii. W teorii, pozyskana ze słońca, wiatru czy biomasy energia jest darmowa, a jej źródło niewyczerpalne. Niestety, wcześniej trzeba ponieść wydatek na inwestycję w odpowiednią instalację. Koszt takiej instalacji jest jednorazowy, ale dosyć wysoki – zazwyczaj to kilkadziesiąt tysięcy złotych. Pomocne w pozyskaniu takiej kwoty są Banki Spółdzielcze, które dysponują dedykowanymi dla rolników niskooprocentowanymi kredytami.

Z polisą nie straszny wiatr, złodziej ani… kuna.

Oprócz finansowania, ważny jest jeszcze jeden element, który może zapewnić sukces i opłacalność przedsięwzięcia: ubezpieczenie.

- Inwestycja w odnawialne źródło energii zwraca się po kilku/kilkunastu latach, musi więc przez ten czas stale pracować. Dlatego tak ważne jest zabezpieczenie jej ubezpieczeniem. Zaprojektowana specjalnie dla rolników polisa ubezpieczeniowa Generali Agro skutecznie chroni instalacje OZE. Najpełniejszy zakres zapewnia formuła all risks. Bez znaczenia jest tutaj przyczyna szkody, ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie w każdym uwzględnionym w umowie ubezpieczeniowej przypadku. Są to np. uszkodzenia spowodowane przez wiatr, deszcz czy przepięcia. Nieistotna jest siła wiatru czy przyczyna przepięcia. All risks to pełna i kompleksowa ochrona dla instalacji. Odszkodowanie jest wypłacane także po szkodach związanych z kradzieżą, wandalizmem czy w wyniku działania zwierząt, np. gryzoni, które często uszkadzają różnego typu kable elektryczne – wyjaśnia Sergiusz Lenhardt, Ekspert Generali Agro.

Posiadacz instalacji fotowoltaicznej może rozszerzyć ochronę o ryzyko straty w produkcji energii elektrycznej w wyniku zdarzenia losowego. Ten rodzaj ubezpieczenia nazywany jest również ubezpieczeniem „przerwy w działaniu” i gwarantuje wypłatę świadczenia w przypadku ograniczenia lub zaprzestania produkcji energii przez uszkodzoną w wyniku zdarzenia losowego instalację.

W jakim zakresie ubezpieczenie Generali Agro chroni instalacje OZE:

Zjawiska atmosferyczne takie jak wiatr, deszcz, grad,

Przepięcia niezależnie od przyczyny i wywołane przez nie pożary,

Kradzieże i wandalizm,

Szkody wyrządzone przez zwierzęta,

Wyższe rachunki za prąd spowodowane niższą produkcją energii elektrycznej.

Programy dofinansowania inwestycji w OZE, tanie kredyty i szeroki zakres ochrony powodują, że coraz więcej dachów w Polsce jest pokrytych panelami fotowoltaicznymi. Poniżej kilka przykładów wykorzystania taniej energii z OZE przez rolników w swoich gospodarstwach, a także przez przedsiębiorców czy osoby prywatne:

instalacja o mocy 40 kWp do zasilania budynków inwentarskich, zamontowana na terenie gospodarstwa rolnego na gruncie

instalacja o mocy 10 kWp do zasilania lecznicy weterynaryjnej, zamontowana na budynku

instalacja o mocy 15 kWp do zasilania piekarni, zamontowana na budynku

na potrzeby domostwa, instalacja o mocy 15 kWp zamontowana na budynku i 30 kWp na gruncie,

na potrzeby domostwa instalacja fotowoltaiczna o mocy 4 kWp oraz kolektor słoneczny zamontowane na dachu budynku

na potrzeby domostwa, instalacja fotowoltaiczna 12 kWp zamontowana na dachu budynku oraz pompa ciepła 8 kW zamontowana na gruncie.

W ramach ubezpieczenia mikroinstalacji OZE w Generali Agro, ochroną objąć można także pompy ciepła i kolektory słoneczne. Oferujemy ubezpieczenie dla instalacji fotowoltaicznych do 150 kWp, dla pompy ciepła 300 kWt, a dla kolektora do 30 m2 powierzchni