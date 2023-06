Jak podkreślił minister rolnictwa Robert Telus wg. szacunków ministerstwa u udało się już wywieść od rolników około 50 proc. nadwyżki zbóż, które mieli w magazynach. Dodał także, że rozumie rolników, którzy czekają na wzrost cen na giełdzie MATIF. Bo tak naprawdę to cena na tej giełdzie decyduje o cenie w Polsce.

Mam nadzieję, że w najbliższych dniach będą wydawane decyzje. tzn. w najbliższych dniach, myślę, że w przyszłym tygodniu będą wydawane decyzje co do wypłaty tych pierwszych pomocy. Mi osobiście bardzo na tym zależy, żeby ta dopłata, te pieniądze wypływały. Dlatego, że jest już takie poruszenie wśród rolników, że to są tylko obietnice, że nie ma tych środków. Wczoraj rozmawiałem Panią minister Rzeczkowską odpowiedzialną za finanse, żebyśmy w tym tygodniu mogli uruchomić wydawanie decyzji i wypłaty. -tak o dopłatach do sprzedaży zbóż mówił minister Telus