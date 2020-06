Teraz również ubezpieczenie instalacji OZE

Firma Concordia Ubezpieczenia wprowadza nowe rozwiązania w zakresie ubezpieczenia instalacji OZE. Infrastruktura tego typu jest coraz popularniejsza, a jednocześnie wciąż dość kosztowna – warto więc również w tym przypadku pomyśleć o zabezpieczeniu.

Przydomowa instalacja fotowoltaiczna to koszt od 20 do 30 tys. zł, a w przypadku dużych farm fotowoltaicznych nastawionych na pozyskiwanie energii elektrycznej koszty te wzrastają wielokrotnie. Tymczasem jest to infrastruktura mocna narażona na uszkodzenia podczas takich zjawisk atmosferycznych jak grad czy huragan. Firma Concordia Ubezpieczenia przygotowała rozwiązanie, które zabezpiecza nie tylko przed wymienionymi zagrożeniami ale też takimi jak np. przepięcia w instalacji. O tym na czym dokładnie polega propozycja firmy mówi Krzysztof Mrówka dyrektor biura ubezpieczeń rolnych w firmie Concordia Ubezpieczenia grupa Genarali. Zapraszamy na rozmowę.