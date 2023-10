Jak wynika z najnowszego wyroku TSUE, środki spożywcze mające jednakowy składnik główny i zastosowanie mogą podlegać dwóm różnym obniżonym stawkom podatku VAT.

Spółka, której dotyczy wyrok wprowadziła do handlu napój w postaci gorącej czekolady wyprodukowanego na bazie mleka oraz sosu czekoladowego.

Firma sprzedająca stwierdziła, że do oferowanego napoju może zastosować obniżoną stawkę podatkową na poziomie 5%. Argumentowała to tym żre napój jest zaliczany do tych produkowanych na bazie mleka, a wymienionych w ustawie o VAT.

Z kolei urząd podatkowy uznał że sprzedaż na wynos i sprzedaż napoju na miejscu, za dostawy towarów podlegające stawce na poziomie 8%. Urząd podatkowy argumentował to tym że w trakcie sprzedaży napoju towarzyszą usługi dodatkowe, a związane z przygotowaniem i podaniem napoju klientowi w celu bezpośredniej konsumpcji. Spór trafił w końcu do SA we Wrocławiu.

Spór o podatek VAT dotyczący gotowych napojów mlecznych

Sąd Administracyjny we Wrocławiu po zapoznaniu się z danymi sprawy postanowił zawiesić postępowanie sądowe i zwrócić się do TSUE z następującymi pytaniami prejudycjalnymi:

Czy art. 2 ust. 1 lit. a) i c), art. 14 ust. 1 i art. 24 ust. 1, art. 98 ust. 1–3 dyrektywy [VAT] w związku z art. 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia wykonawczego [nr 282/2011] w związku z pkt 1 i 12a załącznika nr III do tej dyrektywy oraz motywami 4 i 7 tej dyrektywy, jak też zasada lojalnej współpracy, zasada neutralności podatkowej, zasada legalizmu podatkowego oraz zasada pewności prawa stoją na przeszkodzie przepisom krajowym takim jak zastosowane w niniejszej sprawie, które przewidują obniżoną stawkę VAT 5 % dla towarów spożywczych, m.in. napojów zawierających mleko, odwołując się do kodu [CN 2202], wykluczając z tej stawki towary spożywcze, m.in. napoje zawierające mleko, zaklasyfikowane do usług związanych z wyżywieniem w oparciu o [dział 56 PKWiU] i stosując wobec takich towarów (ich dostaw lub usług) obniżoną stawkę VAT 8 %, w sytuacji gdy przeciętny konsument, dokonując nabycia tych towarów czy też usług, traktuje te dostawy (usługi) jako zaspokajające tę samą jego potrzebę?

Powyższy spór sądowy dotyczył więc stosowania stawki VAT na poziomie 5% lub 8%, a wyrok Trybunału jest odpowiedzią na powyższe zapytanie prejudycjalne z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

Napoje sprzedawane do natychmiastowego spożycia mogą być opodatkowane inną stawką VAT

TSUE stwierdził w wyroku, że napoje sprzedawane do natychmiastowego spożycia mogą zostać opodatkowane inną stawką VAT, niż identyczne napoje tej samej marki, ale sprzedawane w sklepie jako towar.

W wyroku z 5 października 2023 r. (sygn. akt – C 146/22) sędziowie TS UE odnieśli się do kwestii interpretacji art. 98 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 r. ws. wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zmienionej dyrektywą Rady (UE) 2018/1713 z 6 listopada 2018 r., w związku z pkt 1 i 12a załącznika III do tej dyrektywy, art. 6 rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiającego środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112 oraz zasadą neutralności podatkowej.