Zostało już tylko kilka dni na złożenie u swojego sprzedawcy energii wniosku o zwiększenie limitu zużycia prądu po cenie zamrożonej w ramach Rządowej Tarczy Solidarnościowej.

Gospodarstwa domowe, w których mieszka i żyje osoba z niepełnosprawnością, mogą wnioskować o podniesienie limitu do 2600 kilowatogodzin (kWh).

Z kolei posiadaczom Karty Dużej Rodziny oraz osobom prowadzącym gospodarstwa rolne przysługuje limit 3000 kWh.

Każdemu właścicielowi gospodarstwa domowego, który rozlicza się w taryfie G (nie jest rolnikiem, nie ma dużej rodziny, ani osoby niepełnosprawnej w rodzinie) - przysługuje automatycznie limit zamrożenia cen prądu do 2000 kWh/rok. Oznacza to że nie musi on składać żadnego oświadczenia!