Jeszcze w tym miesiącu dojdzie do nowelizacji ustawy o dodatku węglowym, która zlikwiduje możliwość wzięcia dodatku przez kilka osób mieszkających w tym samym domu. Ponadto zostanie wydłużony czas rozpatrywania wniosku do 60 dni. Zmiany obejmą także osoby, które już złożyły wnioski o dodatek węglowy.

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym wprowadzi zasadę jeden dodatek dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących w tym samym budynku pod jednym adresem.

Zostanie wydłużony termin rozpatrywania wniosku przez gminy z 30 dni do 60 dni.

Da gminom możliwość zweryfikowania informacji wprowadzonych we wniosku o dodatek węglowy przez porównanie np. z wcześniej złożoną deklaracją CEEB, śmieciową, a nawet wnioskiem o 500 plus czy danych z rejestru PESEL.

Osoby które złożyły wniosek o dodatek węglowy nie będą mogły zgłosić kolejnego wniosku o nowy dodatek np. na pelet drzewny lub drewno, gdy piec pozwala dom ogrzewać węglem i drewnem.

Nowelizacją mają być też objęte gospodarstwa domowe, które już złożyły wnioski, gdyż art. 2 ust. 4 ustawy o dodatku węglowym wprowadza możliwość wypłaty jednorazowego dodatku tylko jednej osobie z wieloosobowego gospodarstwa domowego, która pierwsza złożyła wniosek.

Ustawa węglowa wprowadziła ogromne zamieszanie szczególnie w przypadku gdy dwa gospodarstwa domowe mieszkają pod jednym dachem i korzystają z tego samego źródła ogrzewania.

Przepisy prawne określające, kto i na jakich zasadach może ubiegać się o dodatek węglowy są tak nieprecyzyjne, że pojawiły się przypadki, w którym osoby deklarują że są oddzielnymi gospodarstwami domowymi, mimo że korzystają z tego samego źródła ogrzewania i mieszkają w tym samym domu jednorodzinnym.

Niektórzy wnioskodawcy nawet wnioskują o zmianę lub wycofanie deklaracji CEEB w celu wykorzystania luki zawartej w ustawie o dodatku węglowym aby ubiegać się o kilka dodatków węglowych.

Związek Polskich Miast zorganizował wspólną konferencję z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska, aby omówić największe absurdy i niewiadome związane ze składaniem wniosku o dodatek węglowy.

Zasady przyznania wniosku o dodatek węglowy

Przedstawiciele MKiŚ na spotkaniu podkreślali że przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu dodatku węglowym, zgodnie z ustawą o dodatku węglowym: mimo że przysługuje on osobie to przyznawane jest na całe gospodarstwo domowe.

Istotne jest przy rozpatrywaniu wniosku uwzględnienie zasad stałego zamieszkiwania i wspólnego gospodarowania w ramach gospodarstwa domowego, co ich zdaniem wyklucza możliwość ubiegania się o wniosek więcej niż 1 osoby w ramach (wspólnego gospodarstwa domowego).

Dodatkowo art. 2 ust. 4 ustawy o dodatku węglowym mówi że przy złożeniu kilku wniosków przez więcej niż 1 osobę z gospodarstwa domowego liczy się kolejność zgłoszeń.

To oznacza, że pierwszej osobie, która złoży wniosek będzie przyznany dodatek, zaś kolejne wnioski będą odrzucone. Oczywiście także istotne jest ogrzewanie domu odpowiednim źródłem ogrzewania i węglem(mówią o tym art. 2 ust. 1 oraz art. 2. ust. 3).

Dostawowo na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Jednak dla prowadzącego spotkanie online nie był to wystarczające tłumaczenie, wskazując wątpliwości związane z weryfikowaniem i zatwierdzaniem wniosków. o dodatek węglowy.

Największe absurdy w ustawie o dodatku węglowym

Największym problemem wskazywanym przez pracowników gmin zajmujących się wypłatą dodatku węglowego było dokładne sprecyzowanie komu on się należy. Dochodziło do sytuacji, że osoby mieszkające w jednym domu, a tworzące wieloosobowe gospodarstwo domowe, składały oddzielnie wnioski o dodatek węglowy, co jest niezgodne z ustawą o dodatku węglowym.

Co gorsza wiele osób próbuje wyłudzić dodatkowe świadczenia w ramach dodatku węglowego zgłaszając separacje lub wycofując i zmieniając deklaracje CEEB.

Zgodnie z ustawą o dodatku węglowym osoby samotne czy też będące w separacji ale faktycznie zamieszkujące pod jednym adresem też nie będą się mogły ubiegać o np. więcej niż jeden dodatek węglowy, Dlaczego?

Jak podkreślali przedstawiciele MKiŚ zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym gospodarstwo domowe jednoosobowe może tworzyć tylko i wyłącznie osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca. W przypadku partnerów lub małżonków w separacji zamieszkujących pod jednym adresem.

Jednak nieprecyzyjne określnie i zdefiniowanie gospodarstwa domowego doprowadziło do wielu wątpliwości i nieprawidłowości zarówno przy składaniu wniosków o dodatek węglowy, jak i ich weryfikacji. Daletego też jeszcze w pierwszej połowie września nastąpi nowelizacja ustawy o dodatku węglowym. Co się zmien?

Jeden dodatek na jeden adres

W Sejmie już jest wprowadzana poprawka do ustawy o dodatku węglowym która precyzuje i zawęża listę beneficjentów uprawnionych do otrzymania dodatku węglowego.

Jeden dodatek węglowy ma być wypłacany na wprowadzono poprawkę mówiącą, że jeden dodatek energetyczny bądź węglowy ma być wypłacany na "jeden adres". Dzięki temu "uszczelnieniu" przepisów ustawodawca chce zakończyć celowe i sztuczne dzielnie gospodarstw domowych na jednoosobowe.

Z drugiej stronu gospodarstwa domowe (osoby) mieszkające w wielorodzinnych budynkach (pod różnymi adresami) także będą mogły bez przeszkód ubiegać się o jednorazowy dodatek węglowy. W celu dania samorządowcom.

Jeżeli będzie wiecej niż jeden wnioskodawxa, zgłaszający się po dodatek węglowy to zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o dodatku węglowym, przy złożeniu kilku wniosków przez więcej niż 1 osobę z gospodarstwa domowego liczy się kolejność zgłoszeń.

Ma to przeciwdziałać celowemu lub sztucznemu dzieleniu gospodarstw domowych, aby otrzymać więcej dodatków. Inna poprawka przewiduje, że informacje zamieszczone we wniosku o wypłatę dodatku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wydłużenie czasu na wypłatę dodatku i wywiad środowiskowy

Urzędnicy gminni już sygnalizowali wcześniej że nie mają wystarczających zasobów i uprawnień aby weryfikować już złożone wnioski o dodatek węglowy.

Nowelizacja ustawy o dodatku węglowym ma nie tylko wydłużyć czas na rozpatrzenie/wypłatę dodatku z 30 dni do 60 dni, ale też i dać narzędzia urzędom gminnym do weryfikowania wniosków pod względem prawidłowości podanych informacji

Gminy po nowelizacji ustawy otrzymają możliwość zweryfikowania informacji wprowadzonych we wniosku o dodatek węglowy przez porównanie np. z wcześniej złożoną deklaracją CEEB, śmieciową, a nawet wnioskiem o 500 plus czy danych z rejestru PESEL. W przypadku wątpliwości dotyczących informacji zawartych we wniosku o dodatek węglowy organ rozpatrujący będzie mógł dodatkowo przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu wyjaśnienia wszelkich niezgodności i nieścisłości zawartych w dokumentacji.

Jednocześnie wydłuży się termin wypłaty świadczenia - do 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku, ale nie później niż do 30 grudnia br..

Nowelizacja ma objąć już złożone wnioski o dodatek węglowy

Zgodnie z zapowiedzią przedstawicieli MKiŚ podczas spotkania online w przez Związek Miast Polskich, nowelizacją mają być też objęte gospodarstwa domowe, które już złożyły wnioski, gdyż art. 2 ust. 4 ustawy o dodatku węglowym wprowadza możliwość wypłaty jednorazowego dodatku tylko jednej osobie z wieloosobowego gospodarstwa domowego, która pierwsza złożyła wniosek.

Nie wiadomo jakie decyzje zostaną podjęte wobec wnioskodawców, którzy złożyli nieprawidłowe wnioski lub umieścili nieprawdziwe informacje we wniosku, aby uzyskać drugi lub trzeci dodatek węglowy.

Warto jeszcze dodać że zgodnie z zapowiedzią przedstawicieli MKiŚ wypłacony dodatek węglowy oznacza nie będzie można zgłosić kolejnego wniosku o nowy dodatek np. na pelet drzewny lub drewno, gdy piec pozwala dom ogrzewać węglem i drewnem.