Ministerstwo rolnictwa skierowało dziś do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2023 r. Jakie stawki przyjęto?

Przy zawieraniu umów ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich, sumy ubezpieczenia, odrębnie dla każdej uprawy i każdego zwierzęcia gospodarskiego ustala przede wszystkim producent rolny indywidualnie z zakładem ubezpieczeń w umowie ubezpieczenia, z tym że nie mogą one przekroczyć maksymalnych sum ubezpieczenia określonych co roku w specjalnym rozporządzeniu ministra rolnictwa. Zatem wysokość sum ubezpieczenia jest ustalana w drodze negocjowania umowy ubezpieczenia pomiędzy producentem rolnym a zakładem ubezpieczeń.

Określenie co roku maksymalnych sum ubezpieczenia ma na celu zapewnienie producentom rolnym odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej przed zawyżaniem przez zakłady ubezpieczeń wartości ubezpieczanego przedmiotu (uprawy rolnej lub zwierzęcia gospodarskiego), a tym samym zawyżaniem składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich

Ministerstwo rolnictwa skierowało dziś, tj. 24 października br. do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2023 r.

Jakie stawki przyjęto?

Resort rolnictwa proponuje następujące maksymalne sumy ubezpieczenia na 2023 r.:

1) 1 ha upraw rolnych:

a) 26 300 zł – dla zbóż,

b) 13 600 zł – dla kukurydzy,

c) 13 400 zł – dla rzepaku i rzepiku,

d) 48 000 zł – dla chmielu,

e) 39 700 zł – dla tytoniu,

f) 188 200 zł – dla warzyw gruntowych,

g) 130 900 zł – dla drzew i krzewów owocowych,

h) 79 600 zł – dla truskawek,

i) 39 100 zł – dla ziemniaków,

j) 12 200 zł – dla buraków cukrowych,

k) 16 500 zł – dla roślin strączkowych;

2) 1 sztuki zwierzęcia:

a) 14 200 zł – dla bydła,

b) 14 400 zł – dla koni,

c) 1 100 zł – dla owiec,

d) 700 zł – dla kóz,

e) 1 800 zł – dla świń,

f) 53 zł – dla kur, perlic i przepiórek,

g) 65 zł – dla kaczek,

h) 250 zł – dla gęsi,

i) 210 zł – dla indyków,

j) 1 100 zł – dla strusi.

Komu przysługują dopłaty do ubezpieczenia?

Dopłaty z budżetu państwa do składek ubezpieczenia przysługują producentom rolnym w wysokości do 65% składki, w przypadku zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka i określenia przez zakład ubezpieczeń stawki taryfowej nieprzekraczających 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI powyższa stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12% i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw. Po przekroczeniu ww. stawek dopłata będzie proporcjonalnie pomniejszana.

W przypadku ubezpieczenia zwierząt gospodarskich dopłaty przysługują producentom rolnym w wysokości do 65% składki, w przypadku określenia przez zakłady ubezpieczeń stawek taryfowych ubezpieczenia od łącznego ubezpieczenia zwierząt nie przekraczających 0,5% sumy ubezpieczenia.

Jak wyliczono stawki ubezpieczeniowe?

Maksymalne sumy ubezpieczenia zostały wyliczone na podstawie danych przekazanych przez Główny Urząd Statystyczny za rok 2021 i pierwsze półrocze 2022 r. oraz danych przekazanych przez Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy za rok 2021 i prognoz na lata 2022-2023.

Sumy ubezpieczenia w poszczególnych grupach lub gatunkach upraw rolnych stanowią iloczyn maksymalnych cen rynkowych w danej grupie lub gatunkach upraw oraz maksymalnego osiąganego w Polsce plonu w danej uprawie lub grupie upraw albo przeciętnej wartości rynkowej zwierzęcia.

Ponadto maksymalne sumy ubezpieczenia przyjęte w projekcie rozporządzenia zostały zaokrąglone, co do zasady w górę, do pełnych dziesiątek, w przypadku sum wyższych niż 100 zł i niższych niż 1 tys. zł oraz do pełnych setek, w przypadku sum wyższych niż 1 tys. zł.

Do upraw zbóż, oprócz podstawowych gatunków zbóż, zaliczono również proso i grykę.

Natomiast w przypadku określania maksymalnej sumy ubezpieczenia dla drobiu, ze względu na duże różnice pomiędzy średnimi cenami rynkowymi poszczególnych gatunków drobiu, zaproponowano określenie maksymalnych sum ubezpieczenia odrębnie dla kaczek, gęsi, indyków i strusi.

Ile jest w sumie pieniędzy na ubezpieczenia upraw i zwierząt?

Jak czytamy w uzasadnieniu do rozporządzenia, w projekcie ustawy budżetowej na 2023 r. na ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich została zaplanowana łączna kwota 1.120.504 tys. zł, w tym kwota 920 504 tys. zł w ramach części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa oraz 200.000 tys. zł w ramach rezerwy celowej w części 83, dziale 758, rozdziale 75818, poz. 30 - Ubezpieczenie upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.