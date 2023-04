Zdaje się, że szykuje się wielka awantura między Polską, Ukrainą a Unią Europejską. Powodem - polskie embargo na żywność z Ukrainy.

Polski rząd zdecydował dziś o wprowadzeniu embarga na ukraińskie produkty spożywcze.

Polscy rolnicy zapewne cieszą się z tej decyzji, jednak wszystko wskazuje na to, że szykuje się wielka awantura między Polską, Ukrainą a Unią Europejską.

Strona ukraińska właśnie odpowiedziała na ruch Polski. - Decyzje strony polskiej są sprzeczne z naszymi umowami – przekazano.

- Ministerstwo Polityki Rolnej i Żywnościowej Ukrainy ubolewa nad decyzją polskich kolegów o czasowym ograniczeniu wywozu na terytorium Polski (w tym tranzytu) dóbr rolnych z Ukrainy. Ministerstwo Rolnictwa (Ukrainy - dop. redakcji) zawsze było otwarte na konstruktywną i korzystną wzajemnie współpracę zgodnie ze stowarzyszeniem i Umową o wolnym handlu między Ukrainą a UE - napisano w oświadczeniu.

Strona ukraińska podkreśliła, że decyzje strony polskiej są sprzeczne ze wspólnymi (naszymi) umowami.

- Ministerstwo Rolnictwa ze swojej strony zawsze rozumiało sytuację w polskim sektorze rolnym i szybko reagowało na różnego rodzaju wyzwania. Tydzień temu uzgodniliśmy, że 4 uprawy: pszenica, kukurydza, nasiona słonecznika i rzepak do 1 lipca 2023 przejeżdżają przez Polskę tylko tranzytem. W tym tygodniu osiągnęliśmy szereg porozumień w sprawie rozwijania korzystnej wzajemnie współpracy rolnej i rozwiązania kwestii logistycznych oraz uzgodniliśmy tekst Protokołu Ustaleń - zaznaczono.

Ukraińscy rolnicy mają gorzej niż polscy

-Rozumiemy, że polscy rolnicy znajdują się w trudnej sytuacji, ale podkreślamy, że teraz w najtrudniejszej sytuacji są ukraińscy rolnicy. To właśnie na terytorium Ukrainy trwa wojna, to ukraińscy rolnicy doznają kolosalnych szkód w wyniku wojny Rosji przeciwko Ukrainie, i to ukraińscy rolnicy giną na swoich polach od rosyjskich min - podkreślono w oświadczeniu ministerstwa polityki rolnej i żywnościowej Ukrainy.

Ukraiński resort rolnictwa wskazał jednocześnie, że "ukraińscy producenci rolni rozumieją potrzeby polskich kolegów i mają nadzieję na wzajemne zrozumienie i oczekują konstruktywnego dialogu, aby podjąć uzgodnioną decyzję."

- Obecnie rozwiązanie różnego rodzaju spraw jednostronnymi radykalnymi działaniami nie przyspieszy pozytywnego rozwiązania sytuacji. Podkreślamy, że nie powinno dojść do nieporozumień między naszymi państwami a podmiotami biznesowymi - napisano w oświadczeniu.

Ukraina proponuje nowy Protokół Ustaleń

Strona ukraińska proponuje by w najbliższych dniach uzgodnić ze stroną polską nowe porozumienie (Protokół Ustaleń), które uwzględni interesy Ukrainy i Polski w duchu konstruktywnej, rzetelnej, skutecznej współpracy obu krajów oraz prawidłowo rozstrzygnie kwestię tranzytu produktów rolnych przez Polskę.

- Jesteśmy gotowi do współpracy ze stroną polską przy dokładnym badaniu wszelkich nadużyć, które mogły mieć miejsce w tej kwestii i doprowadziły do obecnej sytuacji, która nie leży w interesie ani Polski, ani Ukrainy. Wydarzenia kryzysowe powinny popchnąć nasze państwa do jeszcze bliższej interakcji we wszystkich sferach, aby wyeliminować podstawową przyczynę tych problemów. Pozwoli to odbudować i zbudować infrastrukturę logistyczną dla wzajemnie korzystnej współpracy handlowo-gospodarczej zgodnie z zasadami i zasadami głębokiej i integracyjnej strefy wolnego handlu pomiędzy Ukrainą a UE - zadeklarowało ministerstwo polityki rolnej i żywnościowej Ukrainy.

Polska i Ukraina - koniec braterstwa?

I pomyśleć, że jeszcze dwa tygodnie temu, wzajemnym deklaracjom między Polską i Ukrainą o przyjaźni, zrozumieniu i niesieniu wszelkiej pomocy nie było końca...

A co na to wszystko Unia Europejska?

Czekamy na oficjalne stanowisko.

- O zakazie dowiedzieliśmy się z mediów. Nie znamy szczegółów, więc na tym etapie nie możemy udzielić żadnego komentarza. Przypominamy, że polityka handlowa należy do wyłącznych kompetencji UE - przekazała w rozmowie z radiem RMF FM Miriam Garcia Ferrer, rzeczniczka KE.

Jak zauważa RMF, tego typu działania mogą bronić się jedynie, gdyby badania fitosanitarne wykazały, że w sprowadzanych z Ukrainy artykułach rolnych wykryto szkodliwe dla zdrowia pestycydy, zakazane na terenie Unii Europejskiej.

Taki "zabieg" wykorzystała ostatnio Słowacja:

I jak wynika z wypowiedzi ministra rozwoju i technologii, Waldemara Budy dla PAP, Polska też - trudno tu nie skomentować - nagle, a może wreszcie - coś niepokojącego w ukraińskich towarach znalazła.

MRiT poinformowało bowiem, że podczas kontroli produktów przywożonych z terytorium Ukrainy wykryto szkodliwe substancje (pestycydy) m.in. w pszenicy. Ze względu na to, w celu ochrony życia i zdrowia ludzkiego, została podjęta decyzja o wydaniu rozporządzenia - wskazał resort.

- Wprowadzając to rozporządzenie na określony czas, chcemy chronić rynek, zarówno dla rolników jak i konsumentów, czyli nas wszystkich - powiedział Waldemar Buda, cytowany w komunikacie.

Ministerstwo przypomniało, że zgodnie z ustawą o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą, minister właściwy do spraw gospodarki może, w określonych sytuacjach, wprowadzić zakaz przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niektórych towarów.

Ww. rozporządzenie zostało wydane po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w porozumieniu z Ministrem Finansów oraz Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Zgodę na wydanie rozporządzenia wyraziła Rada Ministrów na posiedzeniu 15 kwietnia br. Przepis wchodzi w życie z dniem ogłoszenia - poinformował resort. I podkreślił, że rozporządzenie jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.