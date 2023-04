Resort rolnictwa odpowiada na postulat KRIR, by rolnicze spółdzielnie produkcyjne potraktować w naszym prawie jak wielorodzinne gospodarstwa rolne. Resort zapowiada ułatwienia dla spółdzielni, ale bez rewolucji w prawie.

Ułatwienia dla Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych. Będą zmiany

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Ministra Rolnictwa w sprawie uznania w polskim systemie prawnym Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych za "wielorodzinne gospodarstwa rolne". Na wniosek samorządu rolniczego odpowiedział wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski.

"Należy zwrócić uwagę, że wprowadzenie do ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2569) nowego pojęcia – „gospodarstwa wielorodzinnego” i zrównania go z gospodarstwem rodzinnym należy uznać za nieuzasadnione. Jak wynika bowiem z art. 23 Konstytucji RP, podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Jest to wytyczna ukierunkowująca działania ustawodawcy na to, jakie treści normatywne powinny się znaleźć w przepisach regulujących ustrój prawny rolnictwa, obligując zwłaszcza do szczególnej dbałości o to, aby wprowadzane w tej materii przepisy, funkcjonujące na gruncie różnych aktów prawnych, były ze sobą spójne. Tym samym, również preambuła do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego jak i same przepisy tej ustawy przyznają preferencje właśnie gospodarstwom rodzinnym, prowadzonym przez rolników indywidualnych." - zaznacza w przesłanej odpowiedzi Janusz Kowalski.

Przypomina również, że KRIR nie pierwszy raz występuje z podobnym wnioskiem, a "postulaty wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących uznania rolniczych spółdzielni produkcyjnych za wielorodzinne gospodarstwa rolne, w celu uzyskania przez nie podobnych uprawnień, jakie mają rolnicy indywidualni prowadzący rodzinne gospodarstwa rolne, były w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wielokrotnie przedmiotem analiz". Propozycje w tym zakresie zgłaszała m.in. Krajowa Rada Spółdzielcza oraz Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych przy okazji prac zakończonych uchwaleniem ustawy z dnia 26 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1080).

Zmiany w zakresie nabywania gruntów

Z dalszej części pisma z resortu rolnictwa dowiadujemy się, że trwają prace, by postulaty dotyczące RSP częściowo uwzględnić w obowiązujących przepisach. Zmiany te dotyczą zarówno nabywania ziemi, jak i korzystania z funduszy w ramach WPR.

Jak czytamy: "w MRiRW opracowany został projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on m.in. zmianę ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2569), polegającą na:

- ułatwieniu wnoszenia do spółdzielni produkcji rolnej nieruchomości rolnych jako wkład gruntowy. Projekt przewiduje, aby w sytuacji, gdy nieruchomość rolna jest zbywana lub oddawana w posiadanie spółdzielni produkcji rolnej jako wkład gruntowy,

- wyłączeniu ze stosowania przepisu art. 2b ust. 1 i 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, nakładającego na nabywcę nieruchomości rolnej 5-letniego obowiązku prowadzenia gospodarstwa rolnego, jak i zakazu zbycia, czy też oddania w posiadanie innemu podmiotowi nabytej nieruchomości,

- wyłączeniu stosowania art. 2a ust. 1 i 2 tej ustawy do spółdzielni produkcji rolnej. Art. 2a ust. 1 i 2 stanowi, że nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, a ponadto, że powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej nie może przekraczać 300 ha. Projektowane regulacje pozwolą RSP nabywać nieruchomości rolne (na rynku prywatnym) bez konieczności uzyskiwania zgody Dyrektora Generalnego KOWR (art. 2a ust. 4 tej ustawy) oraz bez ograniczenia powierzchni.

Jak zaznacza w piśmie wiceminister Kowalski, projekt tych zmian podlega aktualnie procesowi legislacyjnemu, a "wprowadzenie powyższych propozycji nie wymaga wprowadzenia do ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego pojęcia „gospodarstwa wielorodzinnego”.

Korzystanie z płatności w WPR

W Krajowym Planie Strategicznym WPR na lata 2023-2027 również przewidziane zostały preferencyjne rozwiązania dla spółdzielni produkcji rolnej i spółdzielni rolników -informuje resort - w przypadku ubiegania się przez nie o przyznanie: płatności redystrybucyjnej, wsparcia dochodów związanego z produkcją do roślin pastewnych, płatności w ramach interwencji "Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000", oraz płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW).

Zasady przyznawania płatności redystrybucyjnej spółdzielniom zostały uregulowane w ustawie z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U. poz. 412). Zgodnie z art. 27 ust. 3 ww. ustawy, przy przyznawaniu płatności redystrybucyjnej danej spółdzielni maksymalne limity powierzchniowe w ramach tej płatności (płatność przysługuje do pierwszych 30 ha w gospodarstwach posiadających maksymalnie 300 ha), będą ustalane na wniosek spółdzielni jako iloczyn danego limitu, oraz liczby członków danej spółdzielni, jeżeli spółdzielnia ta poddała się lustracyjnemu badaniu, o którym mowa w art. 91 § 1 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648), w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku o przyznanie tej płatności - wyjaśnia MRIRW.

Podobne rozwiązania zostały przewidziane też w przypadku ubiegania się spółdzielni o płatności związanych z produkcją do roślin pastewnych, płatności ONW, oraz płatności w ramach interwencji "Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000" - informuje resort w odpowiedzi dla KRIR.