Rolnictwo węglowe to jeden z ważnych elementów na drodze do neutralności klimatycznej UE w 2050 r. (fot. Shutterstock).

Komisja Europejska ogłosiła wczoraj przyjęcie wniosku z propozycją wprowadzenia pierwszego ogólnounijnego systemu certyfikacji usuwania dwutlenku węgla z atmosfery. Wniosek jest częścią pakietu klimatyczno-energetycznego „Gotowi na 55”.

Rolnictwo częścią ambitnych celów klimatycznych

Według Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) globalna neutralność pod względem emisji CO 2 ma być osiągnięta do 2050 r., a neutralność pod względem wszystkich innych gazów cieplarnianych do końca bieżącego stulecia.

Unia Europejska te zalecenia traktuje poważnie. Świadczą o tym m.in. ustalone unijne cele klimatyczne, które zakładają m.in. ograniczenie emisji CO 2 w UE o 55 proc. do 2030 roku (stąd nazwa "Gotowi na 55").

Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu są działania w sektorze LULUCF (Land use, land use change and forestry), związanym z użytkowaniem gruntów, zmianą użytkowania gruntów i leśnictwem - a zatem dotyczącym gospodarowania glebą, roślinami uprawnymi, drzewami, biomasą i drewnem.

Z inicjatywy Fransa Timmermansa, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, oraz Virginijusa Sinkevičiusa, unijnego komisarza ds. środowiska, pakiet legislacyjny "Gotowi na 55" obejmuje wniosek dotyczący certyfikacji usuwania dwutlenku węgla z atmosfery właśnie w sektorze LULUCF, gdyż oprócz generowania emisji CO 2 sektor ten ma jednocześnie możliwości jego sekwestracji. Według proponowanych wytycznych kraje członkowskie UE mają zagwarantować, że do 2035 roku emisje z sektora LULUCF mają być zrównoważone sekwestracją. Bilans emisji musi wyjść co najmniej "na zero".

Jak podkreślał na wczorajszej konferencji Frans Timmermans, ograniczenia emisji CO 2 to nie wszystko - nie jesteśmy przecież w stanie zredukować ich do zera. Z tej perspektywy duże znaczenie ma pochłanianie nadmiarowego dwutlenku węgla, który już jest obecny w atmosferze.

Wniosek KE zostanie omówiony przez Parlament Europejski i Radę Europejską. Metodologie certyfikacji zostaną opracowanie przy udziale grupy ekspertów, których pierwsze spotkanie jest planowane na I kwartał 2023 r.

Certyfikacja pod kontrolą Unii

Propozycją ustawy jest wprowadzenie w krajach członkowskich jednolitego systemu certyfikacji, zgodnego z metodologią opracowaną przez UE. Zdaniem pomysłodawców ma to pozwolić na ścisłe monitorowanie i weryfikację, ile dwutlenku węgla zostało dokładnie usunięte z atmosfery. Większa przejrzystość procesu sekwestracji i certyfikacji ma zapobiec praktykom "greenwashingu", podwójnego finansowania i zapewnić wiarygodność i zaufanie wszystkich zainteresowanych stron. Do tego konieczne będzie spełnienie następujących wymogów:

kwantyfikacja: usuwanie CO 2 musi być dokładnie mierzalne i przynosić jednoznaczne korzyści dla klimatu;

musi być dokładnie mierzalne i przynosić jednoznaczne korzyści dla klimatu; dodatkowość: usuwanie CO 2 musi wykraczać poza istniejące praktyki i wymogi prawne;

musi wykraczać poza istniejące praktyki i wymogi prawne; długoterminowe składowanie: certyfikaty będą powiązane z czasem składowania usuniętego CO 2, żeby zapewnić sekwestrację na możliwie jak najdłuższy czas;

żeby zapewnić sekwestrację na możliwie jak najdłuższy czas; zrównoważony rozwój: usuwanie CO 2 musi przyczyniać się do realizacji celów zrównoważonego rozwoju, takich jak adaptacja do zmian klimatycznych czy zachowanie bioróżnorodności.

Podmioty chcące zdobyć certyfikat, będą musiały złożyć wniosek do systemu certyfikacji wraz z informacjami o podjętych działaniach i szacowanej ilości usuniętego CO 2 w stosunku do wartości wskaźnika bazowego. Akredytowane jednostki certyfikujące będą weryfikować owe deklaracje i wystawiać certyfikaty, jak również przeprowadzać okresowe audyty kontrolne.

W procesie certyfikacji pod uwagę będzie również brana pod uwagę ilość gazów cieplarnianych, z jaką wiązało się wprowadzenie praktyk, zmierzających do sekwestracji dwutlenku węgla (wynikające np. ze zużycia nawozów). Ilość zmagazynowanego CO 2 musi być większa, niż wyemitowanych do realizacji tego celu gazów cieplarnianych.

Jak rolnicy zdobędą certyfikaty?

Unijną certyfikacją mają być objęte różne metody usuwania i sekwestracji dwutlenku węgla, m.in. metody przemysłowe takie jak BECCS (bioenergia z wyłapywaniem i magazynowaniem węgla) i DACCS (bezpośrednie wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla z powietrza) czy magazynowanie węgla w drewnopochodnych materiałach budowlanych.

W rolnictwie usuwaniu i sekwestracji węgla mają służyć praktyki rolnictwa węglowego. Mogą się one realizować poprzez agroleśnictwo bądź inne, podobne systemy integrujące zbiorowiska drzew z produkcją roślinną lub zwierzęcą; przekształcanie gruntów ornych w trwałe użytki zielone; zalesianie. Są to zatem praktyki w znacznym stopniu ograniczające intensywność produkcji rolniczej. Na szczęście jako rolnictwo węglowe uznaje się również inne metody, które pozwolą na kompromis między działaniami proklimatycznymi, a utrzymaniem zadowalającego poziomu produkcji, a często działającymi również na korzyść rolnika. Warto tutaj zwrócić uwagę na stosowanie międzyplonów i uprawy konserwującej i inne metody, które chronią gleby przed erozją i zwiększają zawartość węgla organicznego w glebie.

Certyfikat... I co dalej?

Jak zakłada inicjatywa KE, posiadacze certyfikatu zdobędą szerokie opcje dodatkowego finansowania ze źródeł publicznych (np. w ramach Wspólnej Polityki Rolnej) lub prywatnych. Dla rolników szansą może być przede wszystkim współpraca z sektorem spożywczym. Jak podają pomysłodawcy ustawy, firmy spożywcze, chcące udokumentować i zmniejszyć swój ślad węglowy, będą dodatkowo wynagradzać rolników z certyfikatami, zaświadczającymi o usuwaniu CO 2 z atmosfery. Ułatwi to również funkcjonowanie na dobrowolnych rynkach kredytów węglowych, na którym podmioty prywatne kupują i sprzedają kredyty węglowe. W uproszczeniu jeden kredyt węglowy oznacza jedną tonę sekwestrowanego w rolnictwie CO 2 , którą zakupić będą mogły korporacje, które poprzez swoją działalność emitują CO 2 do atmosfery.