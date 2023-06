UOKiK potwierdził redakcji Farmera, że zbada sprawę z wzmożonym wzrostem cen zakupu bądź montażu silosów zbożowych w związku z licznymi skargami ze strony rolników oraz przedstawicieli branży rolnej. Ceny zakupu i montażu silosów miały wzrosnąć jeszcze przed udzielaniem dotacji do zakupu silosów.

Na początku czerwca br. ruszyły nie tylko dotacje nawet do 60 tys. zł na zakup silosów zbożowych, ale weszły w życie ułatwienia dotyczące ich wznoszenia zawarte w ustawie Prawo budowlane. Znowelizowane przepisy pozwalają na budowę silosów o pojemności do 250 m3 i wysokości 15 m.

Jak podał ARiMR w ciągu 2 dni wpłynęło 2,5 tys. wniosków na kwotę 108 mln zł. Ułatwienia w budowie większych magazynów na zboże połączone z dość wysokimi dofinansowaniami pociągnęły za sobą wzrost cen silosów.

Warto uściślić że nie tyle wzrosły ceny zakupu silosów zbożowych, co bardziej wzorsły koszty ich montażu.

Sprawa ta jest na tyle rozwojowa, że rolnicy sygnalizują że całkowity koszt zakupu oraz montażu silosów wzrósł nawet 2-krotnie w przeciąg 3-4 miesięcy. Wzrost cen odnotowują zaraz po starcie naboru ARiMR na dofinansowania na zakupu silosów.

Sprawa rosnących cen silosów trafiła do UOKiK

Tak gwałtowny wzrost cen zakupu i montażu silosów tak zbulwersował rolników, że Jacek Zarzecki, prezes PZHiPBM zwrócił się do UOKiK o zbadanie, czy nie doszło do zmowy cenowej wśród dostawców silosów, których podejrzewa o sztuczne zawyżanie kosztów związanych z zakupem i montażem silosów zbożowych.

Jak sam Jacek Zarzecki prezes PZHiPBM zwrócił uwagę wzrost cen silosów zaraz po ogłoszeniu naboru budzi wątpliwości.

Jak zwracają rolnicy, same ceny zakupu silosu nie zmieniły się tak diametralnie to montaż silosów wzrósł od 50% do nawet i 100% w przeciągu roku.

Ceny samych silosów mocno nie wzrosły to właśnie koszty montażu bardzo mocno podskoczyły. Za montaż większego silosu (lejowego) o pojemności ok. 250 t musimy zapłacić ponad 13 tys. zł. Już przy zakupie silosów lejowych o pojemności powyżej 100 ton musimy się liczyć że ceny montażu przekroczą 10 tys. zł.

Nie wszyscy producenci silosów podnieśli ceny zakupu i montażu?

Jednak jak odpowiadają przedstawiciele producentów oferujących silosy zbożowe nabór nie wpłynął znacząco na ogromny wzrost zainteresowani zakupem silosów ze strony rolników.

Jak podkreśla Karol Pawłowski, kierownik działu marketingu BIN zwiększone zainteresowanie związane z uruchomionymi dotacjami oraz zmianami w ustawie o Prawie budowlanym, dzięki którym na zgłoszenie można stawiać silosy o pojemności do 250 m3 i wysokości do 15 metrów wydłużyły w naszym przypadku czas oczekiwania na wycenę, ale jak do tej pory nie spowodowały braku dostępności produktów

Podobnego typu komentarze wysuwa producent. co do zapytań związanych z nagłym wzrostem cen silosów oraz kosztów montażu.

W ostatnich miesiącach ceny silosów pozostały na tym samym poziomie, nie uwzględniając w tym oczywiście „Wiosennej promocji”, która trwała od stycznia do kwietnia br. Ceny montażu natomiast różnią się w zależności od sezonu (sezon wiosna/lato, jesień/zima), ale od ubiegłego roku również i te kwoty nie zostały podwyższone – podkreśla Karol Pawłowski, kierownik działu marketingu BIN.

Jak widać na powyższym przykładzie rolnicy odnotowują i sygnalizują wzrosty cen silosów szczególnie z powodu rosnących kosztów montażu.

Z kolei producenci (oczywiście nie wszyscy) potwierdzają, że podwyższyli ceny a na pewno nikt nie przyzna się że podwyżki są wynikiem rozpoczęcia naboru.

UOKiK rozpocznie dochodzenie w sprawie rosnących cen silosów zbożowych?

Zapytaliśmy UOKiK co dalej z podejrzeniem o zmowę cenową producentów silosów. Czy będzie wszczęte dochodzenie?

Taką odpowiedź uzyskaliśmy od Departamentu Komunikacji Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Sprawa jest nam znana, wystąpimy do przedsiębiorców o wyjaśnienia z czego mogą wynikać tego typu podwyżki.

Sprawa skończy się więc w UOKiK, który zbada czy doszło do zmowy cenowej.

Z definicji, zmowa cenowe to porozumienie producentów lub przedsiębiorstw na rynku dotyczące ustalenie poziomu cen tak aby uniknąć wzajemnej konkurencji.

W praktyce ze zmową cenową mamy do czynienia w sytuacji w której dwa lub większa liczba przedsiębiorstw wspólnie ustalają ceny, dokonują podziału rynku lub wspólnie podejmują decyzje handlowe.

W przypadku producentów silosów nie tak łatwo będzie takie działania udowodnić, ponieważ jak zwracają rolnicy jakaś część producentów silosów podniosła ceny zakupu (przez podniesienie kosztów montażu) silosów jeszcze przed rozpoczęciem naboru.

Przedstawiciel firmy BIN zaś podkreśla że ceny nadal są na niezmienionym poziomie przed ruszeniem naboru jak i w jego trakcie.

Co oczywiście nie oznacza że nie doszło do celowego podwyższeni cen przez innych producentów na rynku silosów zbożowych.