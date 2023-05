Rolnicy składają wnioski o płatności bezpośrednie. W tym roku – po raz pierwszy w historii Wspólnej Polityki Rolnej – płatność podstawową uzupełnią dotacje za realizowane przez rolników ekoschematy. Każdy rolnik, nie ważne na jakim areale gospodaruje musi podporządkować się skomplikowanym wymogom. Ten fakt nie zachęca rolników mających nieduże gospodarstwa do sięganie po dodatkowe gratyfikacje, co sprawi, że otrzymają oni jedynie płatności podstawowe. – System dopłat dla małych gospodarstw trzeba w trybie pilnym uprościć – przekonuje Grzegorz Wojciechowski, rolnik, poseł PiS na Sejm, z którym rozmawialiśmy.

Grzegorz Wojciechowski, opierając się na unijnym prawie, uważa, że małe gospodarstwa mogą otrzymywać płatności zryczałtowane. Wskazuje, ile powinny one wynosić.

System płatności bezpośrednich, zwłaszcza przez ekoschematy został mocno skomplikowany, co zwłaszcza dla małych gospodarstw może być trudne. Wiele małych gospodarstw może przez to rezygnować np. z ekoschematów, bo ich skomplikowanie może zniechęcać do korzystania z nich i sięgania po dodatkowe korzyści finansowe.

Gospodarstwa do 10 ha mogłyby wprowadzić uproszczone rolnictwo węglowe w ten sposób, na całym obszarze wprowadzając praktykę zróżnicowanej struktury upraw, a ponadto na co najmniej połowie gruntów wprowadzając jedną z dodatkowych praktyk, to jest wymieszanie słomy z glebą, wymieszanie obornika z glebą, uprawa bezorkowa, poplony ozime/wsiewki śródplonowe.

Poseł ma także propozycję uproszczenia zasad korzystanie z dobrostanu zwierząt dla gospodarstw do 10 ha. Gospodarstwo 10 ha z 20 krowami mogłoby otrzymać rocznie 22 tys. złotych.

Zmiany – w ocenie posła – można przeprowadzić korzystając w pełni z unijnego prawa. Nie jest na to późno.

Farmer: Uważa pan, że w trybie pilnym należy uprościć system dopłat realizowanych ze Wspólnej Polityki Rolnej dla małych gospodarstw. Dlaczego? Napisał pan list do premiera i wicepremiera w tej sprawie.

Grzegorz Wojciechowski: W związku ze zgłaszanymi przez rolników problemami z wdrażaniem Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej zdecydowałem się na taki krok. Zwróciłem się do obu panów o przyjęcie moich sugestii, co do rozwiązań upraszczających wprowadzenie Krajowego Planu Strategicznego dla małych gospodarstw rolnych do 10 ha, których jest w Polsce 950 tysięcy i które stanowią 72% wszystkich gospodarstw rolnych w naszym kraju. We wspomnianym piśmie zawarłem propozycje zmian.

Farmer: Co powinno wobec tego ulec zmianie? Czy można zmienić polski KPS, przypomnijmy – przyjęty jako jeden z pierwszych przez Komisję Europejską?

Grzegorz Wojciechowski: Polski Krajowy Plan Strategiczny został przyjęty przez Komisję Europejską w sierpniu 2022 roku, jako jeden z siedmiu pierwszych zatwierdzonych planów. Polska miała więc relatywnie najwięcej czasu na przygotowanie krajowej legislacji wdrażającej ten plan. Niestety ustawa wprowadzająca KPS została uchwalona dopiero w lutym 2023 roku, czyli prawie pół roku po tym wydarzeniu. Z kolei rozporządzenie dotyczące dobrostanu zwierząt, które jest istotnym elementem KPS przyjęte zostało dopiero w kwietniu 2023 roku. Ta zwłoka powoduje niestety zamieszanie z wdrażaniem w życie naszego KPS. 15 marca 2023 rozpoczęło się składanie wniosków o płatności bezpośrednie w sytuacji gdy legislacja krajowa dotycząca wdrażania KPS i w ślad za tym dotycząca składania wniosków była niekompletna.

Farmer: Rolnicy składając wnioski o dopłaty deklarują także realizację określonych ekoschematów. Faktycznie wielu ma z tym kłopot – ekoschematy są pewną nowością w systemie dopłat.

Grzegorz Wojciechowski: Właśnie, główne problemy są z wdrażaniem tzw. ekoschematów, będących nowym instrumentem Wspólnej Polityki Rolnej wprowadzającym zachęty finansowe dla rolników, by wdrażali dobre praktyki rolnicze korzystne dla środowiska i klimatu. W przesłanej premierowi i wicepremierowi korespondencji przedstawiłem moją wizję sprowadzającą się do tego, jak powinny wyglądać w Polsce ekoschematy, w tym najbardziej dwa kluczowe, to jest rolnictwo węglowe i dobrostan zwierząt.

Farmer: Pamiętam, że jest pan autorem zmian w KPS tuż przed jego zatwierdzeniem. To pana propozycje przesądziły o tym, że finalna wersja planu, która trafiła na biuro komisarza ds. rolnictwa była mocno uproszczona w porównaniu z wersją przygotowaną jeszcze przez Henryka Kowalczyka. Oczekuje pan kolejnych uproszczeń?

Grzegorz Wojciechowski: Zaproponowana przeze mnie koncepcja oparcia ekoschematów na dwóch głównych filarach – rolnictwa węglowego i dobrostanu zwierząt została co do zasady przyjęta w KPS, ale niestety sposób wdrożenia tych ekoschematów został w legislacji krajowej nadmiernie skomplikowany. Istnieje ryzyko, że zwłaszcza małe gospodarstwa rolne mogą się obawiać wnioskowania o ekoschematy, z uwagi właśnie na ich skomplikowanie.

Płatności skrojone dla polskiej rzeczywistości

Farmer: Co obejmuje pańska propozycja?

Grzegorz Wojciechowski: Przypomnę, że według danych spisu rolnego w 2020 roku w Polsce było ponad 1,3 mln gospodarstw rolnych, spośród których ponad połowa z nich, (661 tys., tj. 50,2 %) nie przekraczała powierzchni 5 ha, a prawie trzy czwarte (950 tys., tj. 72 %) miało powierzchnię nie większą niż 10 ha. Gospodarstwa do 5 ha użytkowały ok. 1,7 mln ha gruntów rolnych czyli około 12 % wszystkich gruntów rolnych, a gospodarstwa do 10 ha użytkowały ok. 3,7 mln ha, tj. ok. jedną czwartą wszystkich gruntów.

Idźmy dalej. W gospodarstwach do 10 ha znajdowało się też 876 tys. szt. bydła (13,9 % wszystkich stad), 1,318 mln. szt. trzody chlewnej (11,8 % wszystkich stad) oraz 57 mln. szt. drobiu (ok. 25 % wszystkich stad). Zatem połowę polskich gospodarstw rolnych stanowią gospodarstwa bardzo małe do 5 ha, a prawie trzy czwarte to gospodarstwa małe do 10 ha. Odpowiada to w dużej mierze klasyfikacji wynikającej z regulacji unijnej, gdzie gospodarstwa do 10 ha, jako małe, wyłączone są z niektórych norm tzw. warunkowości, tj. obowiązkowego płodozmianu oraz obowiązkowego wyłączenia co najmniej 4% gruntów na cele nieprodukcyjne. Z kolei gospodarstwa bardzo małe, do 5 ha, mogą być objęte uproszczoną zryczałtowaną formą pomocy, określoną w art. 28 rozporządzenia UE 2115/2021 (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115 z 2 grudnia 2021 r. ustanawiające przepisy dotyczące wsparcia planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenia (UE) nr 1305/2013 i (UE) nr 1307/2013).

Farmer: Polska stoi małymi gospodarstwami, a KPS jest naszym tworem nie unijnym, co warto przypominać. Komisarz ds. rolnictwa niejednokrotnie podkreślał, że Wspólnota stanowi ramy, które potem państwa członkowskie adaptują do swoich warunków.

Grzegorz Wojciechowski: Warto przypomnieć, że powyższym akcie prawnym wyraźnie podkreślono, że – zacytuję: „…Podstawą rolnictwa Unii pozostają małe gospodarstwa, które odgrywają bardzo istotną rolę we wspieraniu zatrudnienia na obszarach wiejskich i przyczyniają się do rozwoju terytorialnego. Aby promować bardziej zrównoważony podział wsparcia i zmniejszyć obciążenia administracyjne dla beneficjentów otrzymujących niewielkie kwoty, państwa członkowskie powinny mieć możliwość opracowania specjalnej interwencji dla małych gospodarstw zastępującej inne interwencje w formie płatności bezpośrednich. Aby zapewnić lepszej ukierunkowanie tego wsparcia, powinna istnieć możliwość zróżnicowania płatności. Aby umożliwić małym gospodarstwom wybór systemu najlepiej odpowiadającego ich potrzebom, udział rolników w interwencji powinien być opcjonalny...."

W myśl art. 28 w/w rozporządzenia, który przywołałem powyżej istnieje możliwość, że przyznania małym gospodarstwom, określonym przez państwa członkowskie, płatność ryczałtową lub kwoty na hektar zastępujące płatności bezpośrednie. Państwa członkowskie projektują w planie strategicznym WPR odpowiednią interwencję jako interwencję opcjonalną dla tych gospodarstw. Roczna płatność dla każdego gospodarstwa nie przekracza wtedy 1250 EUR.

Co więcej, prawo stanowi, że państwa członkowskie mogą ustalić inne płatności ryczałtowe lub kwoty na hektar powiązane z różnymi progami obszarowymi.

Płatność ryczałtowa dla gospodarstw do 5 ha

Farmer: Czyli płatność ryczałtowa na gospodarstwo bez zbędnej biurokracji?

Grzegorz Wojciechowski: Sugeruję szybką zmianę planu strategicznego, przez wprowadzenie, zgodnie z art. 28 rozporządzenia UE 2115/2021 opcjonalnej płatności ryczałtowej dla małych gospodarstw do 5 ha w ramach limitu do 1250 euro rocznie, czyli na 5 lat w tej perspektywie finansowej 2023-2027 może to być po 250 EUR na ha. Gospodarstwo do 5 ha nie miałoby więc żadnych innych płatności, ekoschematów, płatności powiązanych, młodego rolnika czy płatności do roślin białkowych, tylko jedną zryczałtowaną płatność 250 EUR/ha czyli ok. 1200 PLN/ha. Liczę dalej, gospodarstwo 5 ha miałoby więc jedną ryczałtową płatność w wysokości 6 tys. złotych. Byłby to wybór, kto chce wybiera płatność ryczałtową, kto nie chce pozostaje w zwykłym systemie zróżnicowanych płatności.

Farmer: A co z gospodarstwami do 10 ha?

Grzegorz Wojciechowski: Zaproponowałem panu premierowi też, wprowadzenie uproszczonych ekoschematów dla małych gospodarstw do 10 ha, także na zasadzie opcjonalnej, kto zechce, a kto nie ten pozostanie w zwykłym systemie.

Gospodarstwa do 10 ha mogłyby wprowadzić uproszczone rolnictwo węglowe w ten sposób, na całym obszarze wprowadzając praktykę zróżnicowanej struktury upraw, a ponadto na co najmniej połowie gruntów wprowadzając jedną z dodatkowych praktyk, to jest wymieszanie słomy z glebą, wymieszanie obornika z glebą, uprawa bezorkowa, poplony ozime/wsiewki śródplonowe. Płatność z tytułu uproszczonego rolnictwa węglowego mogłaby wynosić ok. 500 PLN/ha.

Płatności dobrostanowe

Farmer: A co z gospodarstwami utrzymującymi zwierzęta? Obecny system przewiduje dla nich punktację, z czego jedna powinna być na maksymalnym poziomie, żeby takie gospodarstwa otrzymały dopłaty dobrostanowe.

Grzegorz Wojciechowski: Gospodarstwa do 10 ha prowadzące produkcję zwierzęcą i o rozmiarach nie mniej niż 0,5 DJP i nie więcej niż 2 DJP/ha mogłyby wybrać uproszczony wariant ekoschematu „Dobrostan zwierząt" spełniając przynajmniej trzy z pięciu praktyk dobrostanu: powierzchnia bytowa zwiększona o 50 %, letni wypas przez co najmniej 4 miesiące w roku, wolny wybieg, chów bezuwięziowy lub chów na ściółce. Wtedy takie gospodarstwo spełniające przynajmniej trzy z powyższych pięciu wymogów otrzymywałoby płatność ryczałtową ok. 500 złotych do jednej DJP.

Farmer: Wyliczył pan przykładowe płatności dla takich gospodarstw?

Grzegorz Wojciechowski: Gospodarstwo do 10 ha z 20 krowami mogłoby otrzymać rocznie 10 tysięcy złotych. Na dobrostan zwierząt plus maksymalnie 5 tysięcy złotych na rolnictwo węglowe, razem 15 tysięcy złotych. Do tego około 7 tys. złotych w ramach płatności podstawowej oraz redystrybucyjnej, razem około 22 tys. złotych.

Płatności przyznawane byłyby na podstawie oświadczenia rolnika, bez konieczności specjalnych form dokumentowania wykonanych praktyk. Żadnych zdjęć, żadnych ksiąg wybiegu czy wypasu, proste oświadczenie rolnika, że gwarantuje realizację określonych praktyk.

Farmer: Zaufanie przede wszystkim, bez kontroli?

Grzegorz Wojciechowski: Argumenty uzasadniające takie rozwiązania przedstawiłem powyżej. Prawo pozwala na uproszczenia, powiem więcej nie nakazuje nam komplikowania systemu dopłat. Sami sobie zgotowaliśmy spory ambaras. System płatności bezpośrednich, zwłaszcza przez ekoschematy został mocno skomplikowany, co zwłaszcza dla małych gospodarstw może być trudne. Wiele małych gospodarstw może przez to rezygnować np. z ekoschematów, bo ich skomplikowanie może zniechęcać do korzystania z nich i sięgania po dodatkowe korzyści finansowe.

Oczywiste są także korzyści ekologiczne, istotne z punktu widzenia uzyskania zgody Komisji Europejskiej na wprowadzenie tych zmian. Gospodarstwa do 10 ha są co do zasady wyłączone z obowiązkowego płodozmianu, natomiast w proponowanym rozwiązaniu zostałyby do niego włączone, bo zróżnicowana struktura upraw to nie tylko wprowadzenie płodozmianu ale i płodozmianu plus. Zachęcamy w ten sposób małych rolników do stosowania ekoschematów, gospodarstwa wchodzące w system uproszczony obejmowałyby jednym ekoschematem całość swoich gruntów, a dodatkowo jeszcze co najmniej jedna praktykę na połowie gruntów, co nadmieniłem wcześniej.

Nie jest za późno

Farmer: Rolnicy składają już wnioski o dopłaty. Myśli pan, że do 30 czerwca br. da się przeprowadzić powyższe uproszczenia?

Grzegorz Wojciechowski: Wprowadzenie tych zmian powinno być szybkie, w drodze nowelizacji legislacji krajowej i następnie wystąpienie do Komisji Europejskiej o wprowadzenie tych zmian do Krajowego Planu Strategicznego. Potrzebny byłby dodatkowy termin dla rolników na złożenie wniosków wykorzystujących opcję uproszczona dla małych gospodarstw, z możliwością wycofania złożonych wcześniej wniosków i złożenia nowych, uwzględniających możliwe uproszczenia. Według mojej wiedzy proponowane rozwiązania i zmiany w Krajowym Planie Strategicznym zostaną zaakceptowane przez Komisję Europejską.

Zmiana legislacji krajowej powinna też uwzględniać wprowadzenie do polskiego prawa możliwości korekty złożonych wcześniej wniosków o płatności, określonej w art. 59 ust. 6 rozporządzenia UE 2116/2021, dotyczącego zasad finansowania Wspólnej Polityki Rolnej. Przepis ten brzmi, zacytuję go: „...W swoich systemach zarządzania i kontroli państwa członkowskie mogą przewidzieć możliwość korekty wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność po ich złożeniu bez wpływu na prawo do otrzymania pomocy, pod warunkiem że właściwy organ uzna, że korygowane elementy lub pominięcia zostały dokonane w dobrej wierze, oraz że korekta została dokonana zanim wnioskodawcę poinformowano o wytypowaniu go do kontroli na miejscu i zanim właściwy organ podjął decyzję w sprawie danego wniosku..."

Polska możliwości korekty wniosków wynikającej z w/w przepisu nie wprowadziła, a jego wprowadzenie zwiększyłoby tak bardzo potrzebną elastyczność we wdrażaniu Krajowego Planu Strategicznego.

Farmer: Dziękuję za rozmowę.