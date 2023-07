Na polach żniwa i prace pożniwne trwają w najlepsze. Mimo natłoku zajęć formalności nie pozwalają o sobie zapomnieć. O czym powinni pamiętać rolnicy, realizujący praktykę "uproszczone systemy uprawy" w ramach ekoschematu "Rolnictwo węglowe"?

Najważniejsze zasady

W okresie żniw i tuż po nich warto przypomnieć najważniejsze zasady, które konieczne są do spełnienia wymogów praktyki "uproszczone systemy uprawy" w ramach ekoschematu "Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi".

Jak sama nazwa wskazuje, praktyka "uproszczone systemy uprawy" wyklucza płużną uprawę ścierniska po żniwach. Jednocześnie w ramach tej praktyki nie można stosować uprawy zerowej. Dopuszczone jest tu zatem użycie wszelkiego rodzaju agregatów ścierniskowych, bron talerzowych, głęboszy, czy agregatów do uprawy pasowej. Niedozwolona zaś: orka oraz pozostawienie ścierniska bez jakiejkolwiek uprawy.

Co z tą słomą?

W pierwotnej wersji KPS zakładał wymóg pozostawienia całości resztek pożniwnych na polu w postaci mulczu w ramach praktyki "uproszczone systemy uprawy". Jak donosiliśmy na naszym portalu w zeszłym miesiącu, zapowiedziano zmianę interpretacji przepisów w tym zakresie.

Jak poinformowano nas dziś na infolinii ARiMR, informacje te są prawdziwe, mimo, że zmiana nie widnieje jeszcze na oficjalnej stronie MRiRW, ponieważ nie została jeszcze oficjalnie zatwierdzona. Wszystko wskazuje jednak, że rolnicy realizujący praktykę "uproszczone systemy uprawy" będą mogli zebrać słomę z pola. To duże ułatwienie dla gospodarstw, prowadzących produkcję zwierzęcą.

Ważny rejestr

Rolników, deklarujących realizację praktyki, obowiązuje wymóg prowadzenia rejestru zabiegów agrotechnicznych. Zbiór rośliny uprawnej nie oznacza końca prowadzenia rejestru - wszystkie wykonywane działania należy nadal dokumentować, podobnie jak wcześniej, w sezonie wegetacyjnym.

Wpisy do rejestru ze żniw i uprawy pożniwnej należy uzupełniać tak samo, jak dotyczczas. Każdą działkę należy oznaczyć kodem literowym oraz podać nr ewidencyjny i powierzchnię, a także gatunek uprawianej rośliny. Konieczne jest wskazanie rodzaju wykonywanej czynności, np. "zbiór", "sprzątnięcie słomy po żniwach", "wymieszanie słomy z glebą" wraz z odpowiednią datą.

W rubrykach dotyczących rodzajów i dawek stosowanych ś.o.r. w przypadku zabiegów takich jak zbiór kombajnem czy talerzowanie ścierniska wpisujemy "nd" (nie dotyczy). Jeżeli na ściernisko aplikowane są herbicydy, wapno czy nawozy - należy wówczas podać w rejestrze stosowane dawki. Konieczne jest także oznaczenie działania/interwencji/praktyki. W tym wypadku oznaczenia to E_USU, kod 2.7.

Czy obowiązują daty graniczne?

W przeciwieństwie np. do praktyki dotyczącej wymieszania obornika, praktyka "uproszczone systemy uprawy" nie narzuca, ile czasu mamy na wykonanie zbioru czy poszczególnych zabiegów uprawowych. Należy zatem kierować się własną organizacją pracy i dobrą praktyką agrotechniczną. Ważne jednak, by poszczególne daty wprowadzać do rejestru zabiegów agrotechnicznych.

Należy zwrócić uwagę, że realizacja zobowiązań wynikających z danego ekoschematu obowiązuje do końca roku kalendarzowego, nie zaś do zakończenia danego sezonu wegetacyjnego. Oznacza to, że rolnicy, którzy zadeklarowali we wniosku na 2023 r. podjęcie praktyki "uproszczone systemy uprawy", po tegorocznych żniwach do końca roku zobowiązani są do uprawy roli w systemie bezorkowym lub strip-till. Jeżeli planowane są jesienią 2023 r. zasiewy ozimin, nie można wykonać przed nimi orki.

Czy można wysiać międzyplony?

"Uproszczone systemy uprawy" i "międzyplony/wsiewki śródplonowe" to dwie osobne praktyki w ramach ekoschematu "Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi", których nie można było łączyć podczas składania wniosków o dopłaty.

Wielu rolników, stosujących uprawę uproszczoną, chce wysiewać międzyplony w celu poprawy właściwości gleb. Jest to możliwe i realizacja praktyki "uproszczone systemy uprawy" nie ogranicza rolników w tym zakresie. Międzyplony po żniwach można wysiać, należy jednak pamiętać, że nie będą one punktowane ani dodatkowo płatne, jeżeli nie realizujemy praktyki "międzyplony/wsiewki śródplonowe".