VH Polska: Wygraj precyzyjną stację pogodową dla rolnictwa!

W obliczu narastających niekorzystnych zjawisk pogodowych precyzyjna i lokalna prognoza pogody staje się coraz ważniejsza zarówno dla osób prywatnych, przedsiębiorstw jak i rolników. Dla tych ostatnich jest to ważny element zarządzania ryzykiem w gospodarstwie.

Na sukces produkcji rolnej składa się wiele różnorodnych czynników. Poczynając od prawidłowej uprawy ziemi, dbałości o odpowiedni materiał siewny, zastosowanie odpowiedniej ilości nawozów, środków ochrony roślin aż po sprawne maszyny rolnicze. Pogoda, najważniejszy z czynników wpływających na powodzenie i jakość uprawy, jest jednocześnie jedynym, na który nie mamy bezpośredniego wpływu.

Wszystko zależy od pogody

Tylko odpowiednie dopasowanie prowadzonych zabiegów agrotechnicznych do panujących warunków pogodowych prowadzi do uzyskania wysokich i jakościowych plonów. Odpowiednie warunki pogodowe są niezbędne do wykonywania zarówno siewu, jak i zbioru roślin. Rolnik, wiedząc jaka będzie pogoda w ciągu najbliższych dni, może zaplanować zabiegi agrotechniczne. Aby jednak móc planować prace w oparciu o prognozy pogody, potrzebne są modele prognostyczne korzystające z precyzyjnych danych pogodowych.

Coraz częściej do tego celu wykorzystywane są stacje pogodowe, zintegrowane ze specjalistycznym oprogramowaniem pozwalającym na analizę danych pogodowych i podejmowanie decyzji dotyczących prowadzonej uprawy. Największą zaletą posiadania stacji pogodowej jest dostęp do indywidualnych prognoz pogody, historycznych i aktualnych danych pomiarowych pochodzących z własnego gospodarstwa. Stacje pogodowe pozwalają obecnie monitorować takie parametry jak: temperatura i wilgotność powietrza, punkt rosy, ilość opadów, siła i kierunek wiatru, natężenie promieniowania słonecznego, promieniowania UV czy ciśnienia atmosferycznego.

Ubezpieczyciel, który zna się na pogodzie

Vereinigte Hagel jako ubezpieczyciel upraw, oferujący rozwiązania wspierające rolników z wielu krajów w zarzadzaniu ryzykiem, wie jakie znaczenie ma dla nich pogoda.

Michael Loesche, dyrektor zarządzający VH Polska

Michael Loesche, dyrektor zarządzający VH Polska: W prawie żadnym innym sektorze sukces nie zależy tak bardzo od pogody jak w rolnictwie. W ostatnich dekadach obserwujemy stały wzrost zarówno częstotliwości, jak i intensywności ekstremalnych zjawisk pogodowych. Poza takimi ryzykami jak grad, huragany, deszcze nawalne czy złe przezimowanie wpływ na funkcjonowanie gospodarstw rolnych mają coraz częstsze i dłuższe okresy suszy. W ostatnich latach obserwujemy, spowodowany zmianami klimatu, wcześniejszy początek wegetacji, co zwiększa ryzyko wystąpienia szkód przymrozkowych.

Aby podjąć właściwe decyzje dotyczące prowadzenia gospodarstwa rolnego, konieczna jest wiarygodna i lokalna prognoza pogody. Dane meteorologiczne oraz szczegółowe analizy przewidywanych zdarzeń pogodowych są podstawowym instrumentem w nowoczesnym zarządzaniu ryzykiem dla przedsiębiorstw rolnych. Są one podstawą do podejmowania zależnych od pogody decyzji dotyczących środków ochrony roślin lub nawożenia, aż po określenie właściwego terminu siewu i zbioru. Rolnicy muszą podejmować te decyzje indywidualnie, w zależności od swojej lokalizacji, stąd niezbędne są lokalne prognozy pogody przygotowane dla ich regionu lub gospodarstwa.

Chcielibyśmy wspomóc rolników w zarządzaniu ryzykiem w ich gospodarstwach, nie tylko przez oferowane ubezpieczenia, dlatego zdecydowaliśmy się nagrodzić stacjami pogodowymi 5 osób, spośród tych które w jesiennym sezonie ubezpieczą u nas swoje uprawy. Wartość każdej stacji pogodowej wynosi 12 000 zł.

Za pomocą stacji meteorologicznej rolnicy będą mogli precyzyjnie i z dokładnością co do pola rejestrować wszystkie istotne dane pogodowe zgodnie z najwyższymi standardami pomiarowymi. Zmierzone dane są w zasięgu ręki w dowolnym miejscu i czasie za pośrednictwem aplikacji dostępnej zarówno na telefon jak i komputer. Serwis pogodowy w aplikacji zapewnia m.in. dokładne przetwarzanie danych i prognozy z obrazami radarowymi o wysokiej rozdzielczości, podgląd opadów i wiarygodną prognozę długoterminową na 46 dni. Użytkownicy aplikacji mogą porównywać różne modele prognoz i budować swoją osobistą "bazę danych pogodowych". Pozyskane dane są przechowywane, można je wykorzystać w celach dokumentacyjnych, czy w przyszłości porównywać ze sobą poszczególne przebiegi pogody z ubiegłych lat.

Jako Vereinigte Hagel posiadamy w Europie gęstą sieć stacji pogodowych z których korzystają ubezpieczeni u nas rolnicy. Przy odrobinie szczęścia wkrótce również klienci naszego polskiego oddziału, VH Polska, mogą stać się członkami tej wyjątkowej społeczności pogodowej. Wszystkim naszym Klientom życzę powodzenia!

Jak wygrać stację pogodową

Zgłoszenia do udziału w konkursie można przesyłać do 12 grudnia, na stronie ubezpieczyciela. Warunkiem udziału jest kupno polisy i przesłanie zdjęcia konkursowego pt.: „Najlepsza pogoda dla rolnika – Twój dzień pracy”.

Weź udział w konkursie!