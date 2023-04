W ciągu paru najbliższych dni resort rolnictwa upubliczni listę firm, które sprowadzały ukraińskie zboże do Polski - wynika m.in. z informacji, jakie na dzisiejszym briefingu prasowym przekazał Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Publikacja listy firm importujących zboże z Ukrainy stała się w ostatnich dniach niemalże tematem numer w branży rolnej.

Oraz wśród polityków, dodajmy wszystkich opcji:

Wielkim zwolennikiem upublicznienia listy firm importujących zboże z Ukrainy jest też Robert Telus, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

Problem jest tylko taki, że - o ironio - nie może tego, póki co zrobić, gdyż nie pozwala mu na to prawo.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Krajową Administrację Skarbową Krajowej Radzie Izb Rolniczych, zgodnie z art. 95b ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne, indywidualne dane zawarte w zgłoszeniu celnym oraz innych dokumentach składanych przez zgłaszającego objęte są tajemnicą celną. Zgodnie z art. 95b ust. 7 ww. ustawy zakres podmiotów, którym mogą być udostępnione informacje objęte tajemnicą celną określony jest w art. 298 i art. 299 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, ani Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowa Rada Izb Rolniczych nie są wymienione w tym katalogu.

Potrzebna jest opinia prawna

Ale minister Telus się nie poddaje. W czasie dzisiejszego briefingu prasowego poinformował, że w ciągu paru najbliższych dni resort rolnictwa upubliczni listę firm, które sprowadzały ukraińskie zboże do Polski.

- Rolnicy się bardzo mocno tego dopominają. Myślę, że w najbliższym czasie takie listy będą upublicznione do wiadomości, bo Polacy na to zasługują, rolnicy na to zasługują - powiedział minister.

Dopytany o to, co to znaczy "w najbliższym czasie" stwierdził: "to jest kwestia paru dni". A co stoi dziś na przeszkodzie? - Opinie prawne - odpowiedział Robert Telus.

Przywóz zboża z Ukrainy miał być wstrzymany

W odniesieniu do zapowiedzi wstrzymania przywozu zbóż z Ukrainy:

minister rolnictwa wskazał podczas dzisiejszego briefingu, że "służby polskie i ukraińskie jeszcze pracują, żeby ten dokument był dopracowany".

- Dziś na godz. 20 umówiłem się na kolejne spotkanie z ministrem Ukrainy w tej kwestii, jeżeli nam się uda dograć wszystkie sprawy dziś i jutro czy może nawet pojutrze to w poniedziałek dojdzie do spotkania i do podpisania tego dokumentu - powiedział Robert Telus.

Zastrzegł jednak, że "jak się okaże, że nie, to będziemy pracować tak nad tym, żeby zabezpieczyć Polskę, żeby do Polski nie przybywało zboże z Ukrainy przynajmniej na okres do 1 lipca, który zaproponowałem.

Dopytywany o jakie konkretnie kwestie wspomniana umowa z Ukrainą musi być dopracowana, minister Telus wymienił, że chodzi tu np. o ustalenie w którym miejscu powinny być przeprowadzane kontrole (na granicy czy w porcie) i czy po jednej i po drugiej stronie. - Nad tym się zastanawiamy - przyznał.

Będzie wspólne działania na forum KE

Dodał też, że wspólnie z Czechami, Słowacją, Węgrami, Rumunią i Bułgarią Polska przygotowuje list (!) do Komisji Europejskiej w osobach komisarza do spraw handlu oraz komisarza do spraw rolnictwa, którego efektem ma być wspólne spotkanie i omówienie problemów związanych z importem zbóż z Ukrainy oraz przedstawienie propozycji ich rozwiązania.

Grupa wyżej wymienionych 6 państw ma też zamiar przedstawić na najbliższym, kwietniowym posiedzeniu unijnej AGRI FISH wspólne stanowisko dotyczące obecnej sytuacji związanej z importem zbóż z Ukrainy, dzięki czemu - w ocenie ministra - uzyska ono większą moc, która może poskutkować pożądanymi zmianami w podejściu KE do problemów "krajów frontowych".