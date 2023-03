Czy ekoschematy można łączyć, a jeśli tak, to w jaki sposób - wciąż podpytują rolnicy. Odpowiedź poniżej.

Ekoschematy można łączyć, ale trzeba znać określone zasady i reguły ich łączenia.

Przede wszystkim, nie można łączyć ekoschematów, które realizują ten sam cel na danej działce rolnej. Na przykład: wsparcie materii organicznej. Jest kilka praktyk przyczyniających się do zwiększenia materii organicznej w glebie, które można zastosować na tej samej działce - ale dofinansowanie można będzie uzyskać tylko na jedną z nich. Chodzi o uniknięcie tzw. podwójnego (a nawet wielokrotnego) dofinansowania.

- Nie można też będzie łączyć ekoschematów, które wykluczają się nawzajem - mówiła w rozmowie z farmer.pl Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich w resorcie rolnictwa, jaką mieliśmy okazję nagrać w czasie konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie. Jak wymieniła, chodzi tu np. o zakaz łączenia interwencji Rośliny miododajne z takimi, które wiążą się m.in. ze stosowaniem środków ochrony roślin, ale też z opracowaniem planu nawożenia.

Co z czym można łączyć, a co nie?

Prezentujemy Państwu grafikę (a właściwie po raz kolejny przypominamy), która w sposób uporządkowany i jednoznaczny pokazuje, jakie są możliwości łączenia ekoschematów w gospodarstwie:

Źródło: Joanna Czapla, dyrektor Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW, prezentacja przedstawiona w czasie konferencji Narodowe Wyzwania w Rolnictwie, Jachranka 2022

A co mówi na ten temat rozporządzenie o ekoschematach?

Do jednej powierzchni takiego samego rodzaju gruntu (np. grunty orne, trwałe użytki zielone) nie mogą być przyznawane płatności z tytułu:

1) płatności do obszarów z roślinami miododajnymi i płatności do:

a) integrowanej produkcji roślin lub

b) biologicznej ochrony upraw, lub

c) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyk: Międzyplony ozime i wsiewki śródplonowe, Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia, Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji, Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo lub Wymieszanie słomy z glebą;

2) płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyki Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt i płatności do biologicznej ochrony upraw;

3) płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyki Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe i płatności do:

a) obszarów z roślinami miododajnymi lub

b) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyk: Uproszczone systemy uprawy lub Wymieszanie słomy z glebą;

4) płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyki Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia i płatności do:

a) obszarów z roślinami miododajnymi lub

b) integrowanej produkcji roślin;

5) płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyki Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia w ramach wariantu podstawowego oraz wariantu z wapnowaniem;

6) płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyki Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji i płatności do:

a) obszarów z roślinami miododajnymi lub

b) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyk Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo, Uproszczone systemy upraw lub Wymieszanie słomy z glebą;

7) płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyki Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo i płatności do:

a) obszarów z roślinami miododajnymi lub

b) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyk Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji lub Wymieszanie słomy z glebą;

8) płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyki Uproszczone systemy upraw oraz płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyk, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe, Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji lub Wymieszanie słomy z glebą;

9) płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyki Wymieszanie słomy z glebą i płatności do:

a) obszarów z roślinami miododajnymi lub

b) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyk Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe, Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji, Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo lub Uproszczone systemy upraw;

10) płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyki Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe i płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyki Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji lub Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo – jeżeli nawozy naturalne mają być zastosowane bezpośrednio przed wysiewem międzyplonu w ramach praktyki Międzyplony ozime i wsiewki śródplonowe;

11) płatności do integrowanej produkcji roślin i płatności do:

a) obszarów z roślinami miododajnymi lub

b) biologicznej ochrony upraw, lub

c) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyki Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia;

12) płatności do biologicznej ochrony upraw i płatności do:

a) obszarów z roślinami miododajnymi lub

b) integrowanej produkcji roślin.

Do jednej powierzchni można się ubiegać o przyznanie płatności w ramach ekoschematów i płatności ekologicznej za realizację zobowiązania ekologicznego PROW 2014-2020, oraz za realizację zobowiązania w ramach płatności ekologicznych, z wyłączeniem powierzchni zgłoszonych do płatności do:

1) obszarów z roślinami miododajnymi lub

2) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyk Ekstensywne użytkowanie trwałych użytków zielonych z obsadą zwierząt lub Uproszczone systemy upraw, lub

3) integrowanej produkcji roślin, lub

4) biologicznej ochrony upraw.

Należy jednak zauważyć, że w przypadku płatności do rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyki Międzyplony ozime i wsiewki śródplonowe na jednej powierzchni nie może być realizowane zobowiązanie ekologiczne PROW 2014-2020.

Do jednej powierzchni nie można się ubiegać o przyznanie płatności w ramach ekoschematów i płatności rolno-środowiskowo-klimatycznej za realizację zobowiązania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020, oraz za realizację zobowiązania w ramach płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych lub, gdy do danej powierzchni rolnik po raz pierwszy wnioskuje o przyznanie płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych.

Dopuszcza się przyznanie do jednej powierzchni płatności w ramach ekoschematów oraz płatności do:

1) obszarów z roślinami miododajnymi i za realizację zobowiązania rolno-środowiskowoklimatycznego w ramach pakietu Rolnictwo zrównoważone PROW 2014-2020;

2) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyki Międzyplony ozime lub wsiewki śródplonowe i za realizację zobowiązania rolnośrodowiskowo-klimatycznego w ramach: pakietu Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie PROW 2014-2020 lub interwencji Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie PS WPR lub wariantu Ogródki bioróżnorodności w ramach interwencji Bioróżnorodność na gruntach ornych PS PROW;

3) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyki Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia i za realizację zobowiązania rolnośrodowiskowo-klimatycznego w ramach: wariantu 2.1 Międzyplony w ramach pakietu 2. Ochrona gleb i wód PROW 2014-2020 lub pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie PROW 2014-2020 lub interwencji Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie PS WPR lub wariantu Ogródki bioróżnorodności w ramach interwencji Bioróżnorodność na gruntach ornych PS WPR;

4) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyki Zróżnicowana struktura upraw i za realizację zobowiązania rolno-środowiskowoklimatycznego w ramach: wariantu 2.1 Międzyplony w ramach pakietu 2. Ochrona gleb i wód PROW 2014-2020 lub pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie PROW 2014-2020 lub interwencji Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie PS WPR lub interwencji Bioróżnorodność na gruntach ornych PS WPR – z zastrzeżeniem, że powierzchnia w ramach interwencji Bioróżnorodność na gruntach ornych PS WPR nie może być wliczana jako jedna z trzech największych upraw w ramach praktyki Zróżnicowana struktura upraw;

5) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyki Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji i za realizację zobowiązania rolno-środowiskowo- klimatycznego w ramach: wariantu 2.1 Międzyplony w ramach pakietu 2. Ochrona gleb i wód PROW 2014-2020 lub pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie PROW 2014-2020 lub interwencji Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie PS WPR lub wariantu Ogródki bioróżnorodności w ramach interwencji Bioróżnorodność na gruntach ornych PS WPR;

6) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyki Stosowanie płynnych nawozów naturalnych innymi metodami niż rozbryzgowo i za realizację zobowiązania rolno-środowiskowo- klimatycznego w ramach: pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone PROW 2014-2020 lub wariantu 2.1 Międzyplony w ramach pakietu 2. Ochrona gleb i wód PROW 2014-2020 lub pakietu 4. Cenne siedliska i zagrożone gatunki ptaków na obszarach Natura 2000 PROW 2014-2020 lub pakietu 5. Cenne siedliska poza obszarami Natura 2000 PROW 2014-2020 lub pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie PROW 2014-2020 lub interwencji Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków na obszarach Natura 2000 PS WPR lub interwencji Ochrona cennych siedlisk i zagrożonych gatunków poza obszarami Natura 2000 PS WPR lub interwencji Ekstensywne użytkowanie łąk i pastwisk na obszarach Natura 2000 PS WPR lub interwencji Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie PS WPR lub wariantu Ogródki bioróżnorodności w ramach interwencji Bioróżnorodność na gruntach ornych PS WPR;

7) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyki Uproszczone systemy uprawy i za realizację zobowiązania rolno-środowiskowoklimatycznego w ramach pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone PROW 2014-2020 lub pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie PROW 2014-2020 lub interwencji Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie PS WPR;

8) rolnictwa węglowego i zarządzania składnikami odżywczymi w ramach praktyki Wymieszanie słomy z glebą i za realizację zobowiązania rolno-środowiskowo- klimatycznego w ramach: pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie PROW 2014-2020 lub interwencji Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie PS WPR;

9) integrowanej produkcji roślin i za realizację zobowiązania rolno-środowiskowoklimatycznego w ramach: wariantu 2.1 Międzyplony w ramach pakietu 2. Ochrona gleb i wód PROW 2014-2020 lub pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie PROW 2014-2020 lub interwencji Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie PS WPR;

10) biologicznej ochrony upraw i za realizację zobowiązania rolno-środowiskowoklimatycznego w ramach: pakietu 1. Rolnictwo zrównoważone PROW 2014-2020 lub wariantu 2.1 Międzyplony w ramach pakietu 2. Ochrona gleb i wód PROW 2014-2020 lub pakietu 6. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie PROW 2014-2020 lub interwencji Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych roślin w rolnictwie PS WPR.