Od 1 lipca 2023 r. obowiązuje korzystna dla obywateli zmiana, mająca na celu urealnienie kwot wolnych od podatku, przewidzianych w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Na czym polegają i czym skutkują wprowadzone zmiany?

Członkowie najbliższej rodziny często przekazują sobie prezenty, które wykraczają poza zakres obowiązku alimentacyjnego, a co za tym idzie – mogą stanowić darowizny, które podlegają opodatkowaniu. Przy takim opodatkowaniu wyjątek stanowią darowizny dokonane między członkami najbliższej rodziny, o ile zostaną spełnione dalsze warunki ustawowe.

Obowiązujące do dnia 30 czerwca 2023 r. kwoty wolne od podatku ustalone zostały niemal 20 lat temu i na tamten czas wynosiły odpowiednio: ok. 12-krotności, 9-krotności i 6-krotności ówczesnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (800 zł). Dlatego też obecnie wprowadzone przepisy przewidują podniesienie tych kwot do 12-krotności, 9-krotności i 6-krotności aktualnego minimalnego wynagrodzenia za pracę (3010 zł). Co istotne, we wprowadzonej nowelizacji zmieniono również zasady sumowania darowizn.

Grupy podatkowe

Zobowiązanie do zapłaty podatku od spadku czy darowizny powstaje wyłącznie wtedy, gdy wartość nabywanego majątku przekroczy tzw. kwotę wolną od podatku. To, czy konkretna kwota wchodzi w jej zakres, jest z kolei zależne od grupy podatkowej, do której należy nabywca – czyli obdarowany lub spadkobierca. Zaliczenie do danej grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe (...).